「足球皇帝」碧根鮑華78歲辭世，任球員與教練時皆率德國世界盃奪冠
我們想讓你知道的是
德國足球協會指出，碧根鮑華是全球僅有曾以球員和教練身分贏得世界盃足球賽（World Cup）冠軍的3位傳奇人物之一，他已於1月7日辭世。他率領西德隊在1974年世界盃足球賽奪得冠軍，又於1990年世界盃以教頭身分帶領西德隊奪冠。
（中央社）德國足球協會（German Football Federation）8日告訴德國體育新聞社（SID），有「足球皇帝」之稱的德國傳奇名將碧根鮑華（Franz Beckenbauer）已經去世，享壽78歲。
德國足球協會指出，碧根鮑華是全球僅有曾以球員和教練身分贏得世界盃足球賽（World Cup）冠軍的3位傳奇人物之一，他已於1月7日辭世。
《法新社》報導，碧根鮑華是1970年代西德足球隊的隊長，近年來他飽受健康問題的困擾。
碧根鮑華曾於德國足球甲級聯賽出賽424場並踢進44球，其中包括在拜仁慕尼黑隊效力13年，之後先後加盟紐約宇宙隊及漢堡足球隊，並於1983年在紐約宇宙隊結束他的球員生涯。
他率領西德隊在1974年世界盃足球賽奪得冠軍，又於1990年世界盃以教頭身分帶領西德隊奪冠。
碧根鮑華也是球場內外的領袖人物，曾於1972年和1976年兩度獲選歐洲足球先生。
新聞來源
延伸閱讀
- 德國足球友誼賽1：4輸日本，國家隊總教練被炒成近百年來第一人
- 【2022卡達世界盃】沙烏地擊敗阿根廷之前，世界盃史上還有哪些驚天大冷門？
- 【2022卡達世界盃】分析：德國匯聚「價值觀、族裔、拜仁幫」三重矛盾，爆冷輸日本並不奇怪
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
Tags：
基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。