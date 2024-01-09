《華爾街日報》：北京無法容忍台灣選民以投票解決政治分歧；包道格：13日無論誰勝選，美都不太可能改變對台政策
我們想讓你知道的是
前AIT台北辦事處長包道格接受《日本時報》訪問時指出，無論是執政的民進黨、主要在野黨國民黨或是走「中間路線」的民眾黨贏得大選，華府的反應將只會有「細微差異」。包道格還表示：「整體而言，美國兩大黨對台灣的支持都根深柢固，我懷疑這會有大幅改變。」
《華爾街日報》：台灣守護民主，總統大選影響深遠
（中央社）《華爾街日報》社評寫道，台灣選民團結一致支持民主，13日投票的總統大選影響深遠。台海一旦爆發衝突，癥結不在台灣，而是北京無法容忍台灣選民能以投票解決政治分歧。
社評說，中華人民共和國數十年來致力併吞台灣，中國國家主席習近平日益積極聲索主權。俄羅斯侵略烏克蘭後，外界關切另一個專制大國可能企圖征服領土較小的民主鄰國，台海成為全球地緣戰略衝突熱點之一，台灣總統大選異常關鍵。
文章提到，民進黨總統候選人賴清德誓言延續所屬政黨堅定捍衛台灣民主自治的傳統。賴清德現任副總統，總統蔡英文的政策是讓兩岸關係趨冷，同時深化台灣與美國等盟友的關係。
國民黨總統候選人侯友宜承諾以偏和解的姿態面對北京。國民黨上次執政時兩岸經貿關係熱絡，不太有激怒北京的論述。但侯友宜堅稱，他與國民黨沒有奉行推動兩岸統一的政策，試圖把自己塑造為維護台灣民主主權、且能以加強兩岸經貿投資關係促進經濟發展的最佳人選。
代表第三勢力的民眾黨總統候選人柯文哲曾說，能以更技術官僚的手段實現更好的國內治理和兩岸關係。
文章表示，台灣各黨派在這些議題上存有分歧，但外界不該誇大差異。
社評說，這場選舉共同主題是台灣選民就算意見不一，仍渴望維護民主，他們在目睹香港遭遇後明白這有多麼關鍵。北京打壓香港自由證明「一國兩制」實際上代表民主的終結，中共永遠會把自身制度強加在別人身上。
文章寫道，如果賴清德勝選，北京可能會暴跳如雷，台灣選民拒絕配合中共意志時北京一向如此。評論家可能會把這種結果視為挑釁。中國近期已加強威脅行動，包括派出偵察氣球飛越台灣本島。
社評結尾說，冒犯中共不是賴清德的政策，台灣選民也無意以選他當總統加劇兩岸緊張關係。癥結在於，北京無法容忍台灣選民以投票解決政治分歧，成為華人社會民主蓬勃發展的範例，「如果台海爆發衝突，這就會是原因，台灣選民前往投票所時對這點了然於胸。」
包道格：13日無論誰勝選，美都不太可能改變對台政策
前美國在台協會（AIT）台北辦事處長包道格（Douglas H. Paal）告訴《日本時報》（The Japan Times），無論誰贏得13日台灣總統及立法委員選舉，華府對台立場及政策都不太可能大幅改變。
包道格曾於2002至2006年期間擔任AIT台北辦事處長，現為「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）研究員。
他接受《日本時報》訪問時指出，無論是執政的民進黨、主要在野黨國民黨或是走「中間路線」的民眾黨贏得大選，華府的反應將只會有「細微差異」。
包道格還表示：「整體而言，美國兩大黨對台灣的支持都根深柢固，我懷疑這會有大幅改變。」
他指出，預期美國對台政策不會大幅改變的一個主要原因，是北京當局已讓自身變得非常「沒有吸引力」，以致台灣各黨各派領袖將只有「有限幅度」，來改變現任總統蔡英文奉行的政策。
在兩岸關係惡化及美中衝突風險升高之際，處於危急關頭的台灣當局，未來4年課題將是如何處理對中關係。儘管愈來愈多跡象顯示美國可能願意防衛台灣，中國仍不排除武力奪台。
在這種情況下，包道格表示，擴大支持台灣自衛能力是美國兩大黨的共識，包括透過更多軍方對軍方訓練，以及低調的顧問團。
新聞來源
延伸閱讀
- 德國智庫：台灣選民沒有人支持「併吞」，而是擔憂被中國「強迫」統一
- 《路透社》：台灣總統大選在即，不管誰當選共軍施壓恐更強硬
- 歐洲專家：台灣成為中國資訊戰、認知戰試驗場，企圖埋下懷疑種子
- 《泰晤士報》：中國試圖以空戰影響台灣大選結果，恫嚇選民在「戰爭與和平」間作抉擇
- 揭密台灣政治背後的海外「台美人」：立場涇渭分明，但同樣策略性地與美國政壇往來
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“2024總統大選”的相關議題
- 2024-01-09 《華爾街日報》：北京無法容忍台灣選民以投票解決政治分歧；包道格：13日無論誰勝選，美都不太可能改變對台政策
- 2024-01-09 總統政見發表會誰的臺風最好？前新聞主播給柯文哲、賴清德、侯友宜的鏡頭表達建議
- 2024-01-08 外國學者分析柯文哲外交政策：試圖有別於藍綠但立場反覆無常，北京也難放心
Tags：
基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。