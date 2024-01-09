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2024/01/09,
政治

《華爾街日報》：北京無法容忍台灣選民以投票解決政治分歧；包道格：13日無論誰勝選，美都不太可能改變對台政策

《華爾街日報》：北京無法容忍台灣選民以投票解決政治分歧；包道格：13日無論誰勝選，美都不太可能改變對台政策
Photo Credit: 中央社

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前AIT台北辦事處長包道格接受《日本時報》訪問時指出，無論是執政的民進黨、主要在野黨國民黨或是走「中間路線」的民眾黨贏得大選，華府的反應將只會有「細微差異」。包道格還表示：「整體而言，美國兩大黨對台灣的支持都根深柢固，我懷疑這會有大幅改變。」

《華爾街日報》：台灣守護民主，總統大選影響深遠

（中央社）《華爾街日報》社評寫道，台灣選民團結一致支持民主，13日投票的總統大選影響深遠。台海一旦爆發衝突，癥結不在台灣，而是北京無法容忍台灣選民能以投票解決政治分歧。

社評說，中華人民共和國數十年來致力併吞台灣，中國國家主席習近平日益積極聲索主權。俄羅斯侵略烏克蘭後，外界關切另一個專制大國可能企圖征服領土較小的民主鄰國，台海成為全球地緣戰略衝突熱點之一，台灣總統大選異常關鍵。

文章提到，民進黨總統候選人賴清德誓言延續所屬政黨堅定捍衛台灣民主自治的傳統。賴清德現任副總統，總統蔡英文的政策是讓兩岸關係趨冷，同時深化台灣與美國等盟友的關係。

國民黨總統候選人侯友宜承諾以偏和解的姿態面對北京。國民黨上次執政時兩岸經貿關係熱絡，不太有激怒北京的論述。但侯友宜堅稱，他與國民黨沒有奉行推動兩岸統一的政策，試圖把自己塑造為維護台灣民主主權、且能以加強兩岸經貿投資關係促進經濟發展的最佳人選。

代表第三勢力的民眾黨總統候選人柯文哲曾說，能以更技術官僚的手段實現更好的國內治理和兩岸關係。

文章表示，台灣各黨派在這些議題上存有分歧，但外界不該誇大差異。

社評說，這場選舉共同主題是台灣選民就算意見不一，仍渴望維護民主，他們在目睹香港遭遇後明白這有多麼關鍵。北京打壓香港自由證明「一國兩制」實際上代表民主的終結，中共永遠會把自身制度強加在別人身上。

文章寫道，如果賴清德勝選，北京可能會暴跳如雷，台灣選民拒絕配合中共意志時北京一向如此。評論家可能會把這種結果視為挑釁。中國近期已加強威脅行動，包括派出偵察氣球飛越台灣本島。

社評結尾說，冒犯中共不是賴清德的政策，台灣選民也無意以選他當總統加劇兩岸緊張關係。癥結在於，北京無法容忍台灣選民以投票解決政治分歧，成為華人社會民主蓬勃發展的範例，「如果台海爆發衝突，這就會是原因，台灣選民前往投票所時對這點了然於胸。」

包道格：13日無論誰勝選，美都不太可能改變對台政策

前美國在台協會（AIT）台北辦事處長包道格（Douglas H. Paal）告訴《日本時報》（The Japan Times），無論誰贏得13日台灣總統及立法委員選舉，華府對台立場及政策都不太可能大幅改變。

包道格曾於2002至2006年期間擔任AIT台北辦事處長，現為「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）研究員。

他接受《日本時報》訪問時指出，無論是執政的民進黨、主要在野黨國民黨或是走「中間路線」的民眾黨贏得大選，華府的反應將只會有「細微差異」。

包道格還表示：「整體而言，美國兩大黨對台灣的支持都根深柢固，我懷疑這會有大幅改變。」

他指出，預期美國對台政策不會大幅改變的一個主要原因，是北京當局已讓自身變得非常「沒有吸引力」，以致台灣各黨各派領袖將只有「有限幅度」，來改變現任總統蔡英文奉行的政策。

在兩岸關係惡化及美中衝突風險升高之際，處於危急關頭的台灣當局，未來4年課題將是如何處理對中關係。儘管愈來愈多跡象顯示美國可能願意防衛台灣，中國仍不排除武力奪台。

在這種情況下，包道格表示，擴大支持台灣自衛能力是美國兩大黨的共識，包括透過更多軍方對軍方訓練，以及低調的顧問團。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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