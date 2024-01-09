友達CES 2024首秀 馭見智慧移動新未來 業界領先車用Display HMI解決方案 Micro LED技術突破助攻互動體驗

友達光電執行長暨總經理柯富仁表示：「友達引領顯示創新應用，深耕車載領域多年，為全球前三大車用顯示器供應商，以尖端顯示技術為核心，與生態圈夥伴深入合作，共同推動汽車產業技術創新與變革，勾勒出嶄新的車載新標竿。友達於CES展示的一系列車用顯示解決方案，激發車艙設計新概念，並獲得CES 2024最佳創新獎殊榮，啟動全新的駕乘體驗與移動服務，帶領世界邁向智慧移動新未來。」

友達Smart Cockpit 2024駛向智慧座艙新視界

智慧座艙作為住家到辦公室之外的第三生活空間，友達致力以跨越維度的科技應用，實現新興乘車體驗。在CES現場，友達將展現可緊密串連使用者多元需求的全新智慧座艙，以及革新車艙內部的應用和設計，彈性運用車艙內的空間，帶來身歷其境且引人入勝的視覺饗宴，滿足駕乘人員的全方位用戶感受。

跳脫過去顯示器只為駕駛而生的想法，友達打造多用途的Display HMI車用解決方案，讓顯示器應用不設限。包含從前座儀表板上A柱到A柱超大曲面AmLED®一體化顯示方案，運用內建鏡頭和感測元件進行創新應用，並串連駕駛和副駕的乘車及娛樂資訊。另於副駕乘客螢幕搭載主動式防窺模式，可避免駕駛分心，為駕駛、乘客實現兼具智慧、娛樂、安全與人性化的駕駛體驗。

導入Micro LED次世代顯示技術 座艙設計美學一步到位

次世代Micro LED顯示技術引領沉浸式座艙感受。友達導入Micro LED技術以重新定義座艙的設計概念。包含將高透明Micro LED顯示器整合到車側窗，並搭載觸控功能，進行娛樂、線上視訊會議及安全示警資訊顯示的「互動式透明智慧車窗（Interactive Transparent Window）」，一舉獲得CES「最佳創新獎」頭銜。

以及獲得CES創新獎的「可捲式後座娛樂顯示器（Rollable RSE）」，其運用Micro LED可撓曲、可彎曲的獨特優勢，當乘客不需使用時即可捲起並隱藏在前座椅背上，享有寬敞、舒適與高度彈性的搭乘空間，並利用Micro LED高畫質、清晰明亮的特性，加強後座乘客的感官體驗，並保有個性化設計。

同時，友達整合頂尖的Micro LED顯示和感測技術，亦涵蓋座艙內各面向的空間應用。友達在方向盤握把上埋設隱藏操作按鍵，打造「直覺式方向盤觸控顯示器（Intuitive Steering Wheel Touch Display）」，連動前擋風玻璃的「沉浸式HUD抬頭顯示器（Immersive Panoramic HUD）」，除符合人體工學設計及方向盤美觀，亦可讓駕駛同步於擋風玻璃上可視化空調系統或音量等控制狀態，加強安全駕駛保障。此外，整合「隱藏式中控人機介面（Blended HMI Surface）」，可配合座艙飾板呈現不同質感，讓顯示器與座艙飾板完美融合，在操作功能時才顯現，造就座艙設計美學。

節能減碳發酵 創新顯示方案啟動智慧移動服務

同時，座艙外亦為友達智慧移動解決方案的一環。友達的「EVSE車用充電樁解決方案（EVSE HMI Solution）」結合戶外專用Display HMI與工業級電腦IPC，滿足室外環境的寬溫、耐紫外線等條件，在戶外環境下仍可清晰顯示，實現智慧移動服務需求，如充電資訊顯示、支付等應用。另外，友達的「膽固醇液晶超低耗能戶外全彩顯示器（ChLC Outdoor Full-Color Display）」符合戶外嚴苛使用環境，擁有在攝氏-30度至85度下的寬溫使用優勢，並且強光愈強愈能呈現絕佳的色彩飽和度及顯示效果，另一方面膽固醇液晶顯示器以雙穩態技術達到顯示時零耗能，支持離網式太陽能供電系統，達到超低耗能環保省電訴求，易於安裝的特性將成為戶外電子看板的新首選。

落實綠色生產 研發複合材料創新應用減少碳足跡

呼應ESG永續浪潮，綠色製造與綠色產品在Smart Mobility中也扮演關鍵角色。友達不僅是首家加入RE100的顯示器製造商，更是全球首家承諾於2050年全面使用再生能源的顯示器企業，並率先業界加速低碳轉型與邁向淨零，從產品生命週期自原料、製程、使用等每個階段，發展低碳方案亦提供低碳產品。包括研發新一代高值材料的創新應用取代傳統金屬，可減少碳排；同時，應用不同的材料導入，亦可製作成全新再生輕量化產品，有效減輕重量，進而降低汽車動力使用能耗，以提升客戶能資源使用，共同朝淨零碳排的目標邁進。

迎接智慧座艙新篇章，歡迎蒞臨友達CES 2024展位，一起看見友達以創新顯示技術驅動未來智慧移動的無限可能。

CES 2024參展資訊

展期：1月9日至12日

友達展位：美國拉斯維加斯會議中心西棟（展位5667）

探索AUO CES2024 專屬網頁:

https://auo.com/en-global/ces2024

搶先看友達智慧座艙2024精彩影音:

https://youtu.be/yAJg6DV2EB0

透過影音了解「友達ESG如何協助客戶邁向低碳永續」:

https://youtu.be/B01jVZjTHhI

本文章內容由「友達光電」提供。