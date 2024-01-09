《華爾街日報》：特斯拉、SpaceX等高層憂長期涉毒恐傷害企業，馬斯克律師強烈否認

（中央社）《華爾街日報》報導，電動車大廠「特斯拉」等企業高層和董事會成員擔心億萬富豪馬斯克使用多種非法藥物，恐傷害他持有的多家企業。但馬斯克的律師7日否認相關說法。

馬斯克（Elon Musk）不時會發表一些與眾不同的觀點、未經篩選的言論和挑釁的噱頭，他本人及其支持者對此提出各種解釋，例如說這是他的創意表現，或壓力太大的後果，或睡眠不足。

但近年來，馬斯克旗下企業的一些管理層人士、董事會成員和他身邊的其他人一直擔心藥物也是原因之一。

《華爾街日報》引述看過馬斯克用藥的人和其他知情人士的說法報導，馬斯克在全球各地的私人派對用過的藥物包括迷幻藥LSD、古柯鹼、搖頭丸、迷幻蘑菇等，參加這類派對的人必須簽署保密協議或寄放手機才能入場。

馬斯克曾公開抽大麻，也曾說他有迷幻類藥物愷他命的處方箋。

舉例來說，2018年，他在洛杉磯一場派對上服用多片迷幻藥。2019年，他在墨西哥一場活動上使用迷幻蘑菇。2021年，他在邁阿密的巴塞爾藝術展（Art Basel）期間一場派對上與弟弟金波（Kimbal Musk）為了消遣而使用愷他命。他也曾與現任太空探索科技公司（SpaceX）和前任特斯拉（Tesla）董事會成員卓維森（Steve Jurvetson）一起使用非法藥物。

馬斯克現年52歲，他身邊的人說，他仍在使用藥物，尤其是愷他命。他們擔心這可能引發馬斯克的健康危機，就算沒有，也可能有害於他的事業。

使用非法藥物可能違反聯邦政策，進而破壞太空探索科技公司與政府簽署的數十億美元合約。馬斯克本人與他的企業價值緊緊綁在一起，他的行為有可能讓投資人約1兆美元資產、數萬人的工作和美國太空計畫很大一部分都陷入風險。

《電訊報》（The Telegraph）報導，馬斯克的律師史派洛（Alex Spiro）強烈否認馬斯克使用非法藥物令特斯拉和太空探索科技公司高層擔心的說法。史派洛說，馬斯克「在太空探索科技公司接受定期、隨機的藥物測試，沒有一次不過關」。

除了違反聯邦合約之外，任何非法藥物的使用都有悖於太空探索科技公司和特斯拉的政策，且將令人質疑馬斯克在特斯拉的執行長角色；特斯拉是上市公司，董事會須向股東負起監督管理階層的責任。

多年來，董事們一直想釐清馬斯克的異常行為是否應歸咎於藥物使用，或有其他原因，例如他說過自己長期缺乏睡眠。

馬斯克手上有6家企業要管理，包括社群媒體平台X、負責隧道工程的「鑽洞公司」（The Boring Co.）、大腦晶片新創公司Neuralink、新的人工智慧公司xAI等。他的公私時間難以劃分，這一點連在其他執行長身上都很少見。

馬斯克2021年也曾在美國綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）上說，他患有亞斯伯格症候群。

在多數企業，董事會成員不需要調查管理層是否使用藥物，但如果他們認為會影響到生意，通常會採取行動。

知情人士透露，在太空探索科技公司和馬斯克持有的其他一些企業，管理階層已開始告誡員工要時時遵守公司規定，例如不得使用非法藥物，即使在辦公室外也一樣。

知情人士還說，太空探索科技公司甚至隨機借助於嗅毒犬，確保員工沒有攜帶非法藥物。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺