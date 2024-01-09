民進黨質疑給京華城840%超高容積率，柯文哲：有證據去提告，威京集團：一切合法

綠質疑給京華城840%超高容積，柯文哲：有證據去提告

（中央社）民進黨發言人張志豪昨（8）日說，民眾黨總統候選人柯文哲在台北市長任內，疑似護航威京集團，給京華城史上最高的840%容積率，以每坪超過新台幣200萬元的價格來估算，等同送上120億元的超級大禮。

對此，柯文哲上午在高雄接受媒體聯訪時表示，他很有把握且相信制度，有證據就去地檢署提告，他連這種東西都不會管，一定是照SOP走，有本事就講他哪裡違法，選舉最後5天搞這個，民進黨是沒有其他「步術」了嗎。

張志豪與台北市議員簡舒培、顏若芳上午舉行記者會。張志豪指出，京華城主席沈慶京是2018年雙城論壇歡迎晚宴上，15名力挺的企業主之一，跟弟弟沈慶光都曾任國民黨中常委，都被外界認為是推動兩岸統一的代表性人物。

張志豪說，因京華城逐年沒落，想原地重建為頂級商辦園區，但在前台北市長郝龍斌任內，希望容積率從392%調高到560%，多次送件都遭否決，因此向監察院、內政部等單位陳情，經監察院調查後函文糾正台北市政府，在2018年將容積率回復為560%。

張志豪指出，威京集團卻還不滿足，最後柯市府在2022年公告核可，達史上最高容積率840%；他要三問柯文哲，第一，京華城開業到2019年僅18年，不符合都更，為何2019年9月台北市都委會參考《都市更新建築容積獎勵辦法》、《台北市都市更新建築容積獎勵辦法》，多給20%容積獎勵。

張志豪說，第2，京華城為什麼從原本560%的容積獎勵，暴增到840%；第3，柯文哲是否為了選總統超前布署，多送容積率給沈慶京，以京華廣場每坪超過200萬元來算，等同送上120億元的超級大禮，護航財團利益，實在諷刺。

簡舒培表示，柯文哲面對市民都更，爭取容積獎勵時一點都要不到，但財團要5毛給10塊，給了連都更、危老都不夠格的京華城超額容積，幫財團炒地、炒房，成為拉抬區域房價的凶手，請柯文哲別再用「抹黑」兩個字來搪塞。

綠質疑柯文哲給京華城超高容積，威京集團：一切合法

（中央社）民進黨昨日質疑民眾黨總統候選人柯文哲在台北市長任內，疑似給京華城史上最高的840%容積率。威京集團回應，監察院報告指明，京華城容積率取得過程一切合法，是取回本來就有的容積率。

民進黨發言人張志豪昨日說，柯文哲在台北市長任內疑似護航威京集團，給京華城史上最高的840%容積率，以每坪超過新台幣200萬元的價格來估算，等同送上120億元的超級大禮。

威京集團稍晚透過聲明指出，京華廣場正確的法定容積率就是560%，是依法透過公益性、對價性的整體規劃設計，爭取容積獎勵20%，加計依法購買取得的容積移轉30%後，符合法定容積上限的1.5倍，整體容積率才達到840%。

威京集團表示，即便只加計容積獎勵20%，整體容積率也僅達672%，仍不及原保障樓地板面積換算的容積率678.91%；觀察京華城過去資料可知，目前集團還蒙受實質上損失。

威京集團指出，監察院所出的報告，也非常明確的指明，京華城容積率取得過程一切合法，是取回本來就有的容積率，也沒有所謂獲利120億元一事，盼外界勿捕風捉影，任意揣測，若有不實報導，威京必當究責，絕不寬待，以正視聽。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航