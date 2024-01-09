民進黨質疑給京華城840%超高容積率，柯文哲：有證據去提告，威京集團：一切合法
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威京集團稍晚透過聲明指出，京華廣場正確的法定容積率就是560%，是依法透過公益性、對價性的整體規劃設計，爭取容積獎勵20%，加計依法購買取得的容積移轉30%後，符合法定容積上限的1.5倍，整體容積率才達到840%。
綠質疑給京華城840%超高容積，柯文哲：有證據去提告
（中央社）民進黨發言人張志豪昨（8）日說，民眾黨總統候選人柯文哲在台北市長任內，疑似護航威京集團，給京華城史上最高的840%容積率，以每坪超過新台幣200萬元的價格來估算，等同送上120億元的超級大禮。
對此，柯文哲上午在高雄接受媒體聯訪時表示，他很有把握且相信制度，有證據就去地檢署提告，他連這種東西都不會管，一定是照SOP走，有本事就講他哪裡違法，選舉最後5天搞這個，民進黨是沒有其他「步術」了嗎。
張志豪與台北市議員簡舒培、顏若芳上午舉行記者會。張志豪指出，京華城主席沈慶京是2018年雙城論壇歡迎晚宴上，15名力挺的企業主之一，跟弟弟沈慶光都曾任國民黨中常委，都被外界認為是推動兩岸統一的代表性人物。
張志豪說，因京華城逐年沒落，想原地重建為頂級商辦園區，但在前台北市長郝龍斌任內，希望容積率從392%調高到560%，多次送件都遭否決，因此向監察院、內政部等單位陳情，經監察院調查後函文糾正台北市政府，在2018年將容積率回復為560%。
張志豪指出，威京集團卻還不滿足，最後柯市府在2022年公告核可，達史上最高容積率840%；他要三問柯文哲，第一，京華城開業到2019年僅18年，不符合都更，為何2019年9月台北市都委會參考《都市更新建築容積獎勵辦法》、《台北市都市更新建築容積獎勵辦法》，多給20%容積獎勵。
張志豪說，第2，京華城為什麼從原本560%的容積獎勵，暴增到840%；第3，柯文哲是否為了選總統超前布署，多送容積率給沈慶京，以京華廣場每坪超過200萬元來算，等同送上120億元的超級大禮，護航財團利益，實在諷刺。
簡舒培表示，柯文哲面對市民都更，爭取容積獎勵時一點都要不到，但財團要5毛給10塊，給了連都更、危老都不夠格的京華城超額容積，幫財團炒地、炒房，成為拉抬區域房價的凶手，請柯文哲別再用「抹黑」兩個字來搪塞。
綠質疑柯文哲給京華城超高容積，威京集團：一切合法
（中央社）民進黨昨日質疑民眾黨總統候選人柯文哲在台北市長任內，疑似給京華城史上最高的840%容積率。威京集團回應，監察院報告指明，京華城容積率取得過程一切合法，是取回本來就有的容積率。
民進黨發言人張志豪昨日說，柯文哲在台北市長任內疑似護航威京集團，給京華城史上最高的840%容積率，以每坪超過新台幣200萬元的價格來估算，等同送上120億元的超級大禮。
威京集團稍晚透過聲明指出，京華廣場正確的法定容積率就是560%，是依法透過公益性、對價性的整體規劃設計，爭取容積獎勵20%，加計依法購買取得的容積移轉30%後，符合法定容積上限的1.5倍，整體容積率才達到840%。
威京集團表示，即便只加計容積獎勵20%，整體容積率也僅達672%，仍不及原保障樓地板面積換算的容積率678.91%；觀察京華城過去資料可知，目前集團還蒙受實質上損失。
威京集團指出，監察院所出的報告，也非常明確的指明，京華城容積率取得過程一切合法，是取回本來就有的容積率，也沒有所謂獲利120億元一事，盼外界勿捕風捉影，任意揣測，若有不實報導，威京必當究責，絕不寬待，以正視聽。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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