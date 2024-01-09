美股強彈那斯達克漲逾2%，輝達股價創歷史新高、台積電ADR漲2.6%
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一如去（2023）年與上週，7大科技權值股再度扮演左右盤勢的要角。蘋果（Apple）公布混合實境頭戴裝置Vision Pro將於2月2日在美國開賣後，股價漲逾2.4%。亞馬遜（Amazon.com）、Google母公司Alphabet股價漲幅也都超過2%。
（中央社）美股8日在科技股帶動下強彈，標普500、那斯達克指數分別漲1.4%、2.2%，創近8週來最佳表現。輝達發表新處理器後股價漲逾6%，登上歷史新高點，帶旺半導體族群。
道瓊工業指數受波音（Boeing）股價大跌拖累，早盤走低，午盤隨買氣加溫翻紅，終場上漲216.9點，漲幅0.58%，收在37683.01點。標準普爾500指數勁揚66.3點，漲幅1.41%，收在4763.54點。以科技股為主的那斯達克綜合指數強彈319.7點，漲幅2.2%，收在14843.77點。
標普500指數、那斯達克指數都創下去年11月14日以來最佳單日表現。
一如去（2023）年與上週，7大科技權值股再度扮演左右盤勢的要角。蘋果（Apple）公布混合實境頭戴裝置Vision Pro將於2月2日在美國開賣後，股價漲逾2.4%。亞馬遜（Amazon.com）、Google母公司Alphabet股價漲幅也都超過2%。
費城半導體指數猛漲3.28%，一掃上週重挫5.8%、創2022年10月以來最糟單週表現的陰影。
輝達（NVIDIA）股價漲逾6.4%，收在522.53美元，去年11月以來首度創歷史新高。輝達8日發表3款適合個人電腦（PC）處理生成式人工智慧（GenAI）應用程式的圖形處理器，刺激股價再現去年翻逾2倍、公司市值突破1兆美元的漲勢。
其他半導體股沾光，超微（AMD）股價漲近5.5%，英特爾（Intel）與台積電美國存託憑證（ADR）分別漲逾3.3%、2.6%。
波音股價大跌8%，創2022年10月以來最糟表現。阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 Max 9班機艙門5日在半空中脫落，最後緊急迫降俄勒岡州，上百架同型客機隨後短暫停飛，接受檢查。波音努力走出前幾年737 MAX 8連續墜機陰影，如今聲譽再受打擊。
美股去年表現優異，標普500指數全年漲逾24%，但今年首週表現欠佳。上週蘋果股價拉回5.9%，其他科技權值股也陷入低迷，標普500指數週線跌逾1.5%，2004年以來最長的週線連9紅漲勢中斷。
上週美股回檔，債市也籠罩賣壓，10年期公債殖利率重回4%以上，不利科技股表現。
歷經週末休息，今天股債齊揚，投資人找回信心。近幾個月，數據顯示美國通貨膨脹明顯降溫，金融市場瀰漫樂觀氣氛，投資人普遍認為經濟「軟著陸」在望，聯邦準備理事會（Fed）最快3月就會調降目前處於22年高點的政策利率，成為去年尾聲美股扶搖直上的關鍵。
美國勞工部預定11日公布去年12月消費者物價指數（CPI）數據，備受市場關注。
此外，美股財報季本週起跑，照例由摩根大通（JPMorgan Chase）等金融股打頭陣，企業獲利表現攸關美股後市。
華爾街預期美國大型企業連續第2季獲利成長。根據財經數據供應商慧甚（FactSet），分析師估計，去年第4季標普500指數成分企業獲利年增1.3%，遠低於去年9月預估的成長8%。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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