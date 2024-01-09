養雞協會走過一甲子 攜手業者再創榮景

2024年1月3日於台北格萊天漾飯店舉辦「雞揚六十載 迎機創未來 養雞協會伴您一甲子」感恩大會，頒贈歷任理事長、理監事、秘書長，以及服務滿20週年總會及服務處員工之服務貢獻獎，同時也邀請養雞業者共襄盛舉，農業部杜文珍次長也到場支持。

中華民國社團法人養雞協會理事長邱時恩表示，養雞協會60年來有所有養雞業者的支持，歷經規模化、專業化、企業化到目前農企業合作的集團化發展，除了各產業鏈持續優化精進，同時也要因應面對進口雞肉的競爭，感謝所有業者的力挺，才能讓臺灣養雞不斷前進，更感謝歷任理事長、理監事、秘書長以及總會和各地服務處同仁的努力，與協會會員緊密互動，不間斷進行產銷資訊收集調查，讓臺灣養雞產業能夠持續穩定發展。

農業部次長杜文珍提到，臺灣養雞產業是臺灣的經濟發展的重要基石，感謝國產雞相關業者的付出，包含飼養、屠宰、加工、進出口等等，在各項環節都以最高標準把關，為臺灣帶來高營養價值的國產雞肉、雞蛋之外，更撐起臺灣的經濟發展，產業鏈每一環節的業者皆功不可沒，更期許在走過一甲子的養雞協會和產業鏈業者們，與農業部一同努力，在未來持續讓臺灣養雞業發光發熱，創造榮景

本文章內容由「中華民國社團法人養雞協會」提供。