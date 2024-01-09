義大利百人集會行違法「法西斯禮」卻未受警方干預，反對派敦促極右翼總理梅洛尼禁止新法西斯組織

綜合《衛報》、《路透社》和《美聯社》報導，義大利近日流傳了一段數百人在羅馬的集會活動中集體行「法西斯禮」的影片，使反對黨紛紛呼籲義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的右翼政府禁止與取締新法西斯（neofascist）組織，並解釋為何這些人能行被憲法禁止的法西斯禮，卻未受任何警方干預。

影片中的人群聚集在義大利社會運動（Italian Social Movement）的前總部外，該黨是成立於第二次世界大戰後的新法西斯主義政黨，最終演變成了由梅洛尼共同創建的義大利兄弟黨（Brothers of Italy）。而週日（7）在羅馬東部的阿卡拉倫蒂亞大道（Via Acca Larentia）上的集會，是人們一年一度為了紀念現已解散的該黨青年翼中，3名激進分子被殺害46週年。

1978年1月7日，義大利社會運動青年翼的2名成員，被疑似為左派的激進分子殺害。另一名成員則在同天晚些時候爆發的騷亂中，被警察開槍擊斃的。沒有任何人因為殺害他們而被定罪。

在這段廣爲流傳的影片中，可以看到成排的人們僵硬地舉起右臂行禮，令人回想起墨索里尼（Benito Mussolini）的法西斯獨裁統治。一名激進分子隨後高喊「為了所有犧牲的同志！」 ，而這正是新法西斯主義者典型的口號。

中間偏左的民主黨（Democratic Party）領導人施萊因（Elly Schlein）市議會最大的反對黨領袖，對此，她在社群媒體上憤怒地表示，明明是2024年1月7日的羅馬，卻像是1924年一般。她說，發生的這一切都是無法接受的，新法西斯主義團體必須依照憲法所規定解散。

中間派義大利行動黨（Azione）領導人卡倫達（Carlo Calenda）也說，「這是歐洲民主國家不可接受的恥辱。」義大利民粹主義的五星運動黨（Five Star Movement）更表示將向檢察官提出申訴，要求「為法西斯主義道歉」。

義大利兄弟黨與墨索里尼、法西斯主義的淵源

墨索里尼的法西斯政權於1922年10月「進軍羅馬」（march on Rome）後奪取政權，並於1924年4月在大選中取得壓倒性勝利，最終消滅了義大利的多黨制度。戰後，義大利憲法禁止墨索里尼的法西斯黨重組，同時也禁止展示和宣傳法西斯意識形態。

然而，由墨索里尼政府時期部長阿爾米蘭特（Giorgio Almirante）所創建的「義大利社會運動」等新法西斯主義組織，透過使用不同的名稱並聲稱自己是新的政治力量，往往得以規避禁令。梅洛尼更創立了繼承義大利社會運動主義和精神的義大利兄弟黨，並於2022年10月順利上台執政。

在競選期間，梅洛尼試圖使自己的政黨與其新法西斯主義起源保持距離，並表示該黨幾十年前就已「將法西斯主義送入歷史」。週一（8），義大利兄弟黨政治家、下議院副議長朗裴利（Fabio Rampelli）也說，該黨與新法西斯主義相去甚遠。

朗裴利也回應影片補充表示，儘管並未放棄關於46年前3個男孩被野蠻殺害的的記憶或停止緬懷，但義大利兄弟黨仍不會參加此類示威活動，「這不是我們的風格，也不是我們的理念」。

義大利兄弟黨並未立即對此新法西斯主義集會發表評論，但和該黨共組內閣的義大利前進黨（Forza Italia，又譯義大利力量黨）領導人、外交部長塔加尼（Antonio Tajani）對此表示，根據義大利法律，支持法西斯主義是被禁止的，任何慶祝獨裁統治的行為都應受到譴責。

義大利猶太社群領導人也在X上表示了對此集體行法西斯禮的失望，她說，「緬懷政治受害者是對的，但在2024年，這不能發生在數百人集體行法西斯禮的時候」

事實上，一年一度的阿卡拉倫蒂亞屠殺紀念活動，皆是在得到地方當局的允許下舉行的。不過，反對黨仍表示，這種親法西斯情緒的展現是非法的，並要求對此進行調查。

梅洛尼：義大利兄弟黨的DNA中不存在懷舊的法西斯主義者

每年4月，米蘭也都會舉辦類似的活動，紀念在那裡被殺害的一名新法西斯激進分子。曾撰寫過大量關於義大利極右翼文章的《共和報》（ La Repubblica ）記者貝里齊（Paolo Berizzi）說，義大利竟然允許這種公開道歉式的法西斯主義示威活動，令人相當驚訝。這如果發生在德國或其他國家，每個人都會被逮捕。

貝里齊接著表示，無論是哪個政府執政，每年都還是會舉行這樣的活動，人們行法西斯禮並舉行其他相關儀式。就算是左翼政府當權也會如此，而貝里齊認為這是國家的恥辱。

貝里齊進一步補充，雖然參加此類活動的人數每年都有波動，但由於現在的梅洛尼政府曾在多個場合釋放法西斯懷舊之情，而這可能導致今年參加的人數增加。

梅洛尼年輕時曾讚揚過墨索里尼，但後來改變了立場，將她的政黨描述為保守的愛國主義捍衛者，並在2021年聲稱義大利兄弟黨的DNA中，不存在懷舊的法西斯主義者、種族主義者或反猶太主義者。

然而，在她的政府成立後，義大利兄弟黨創始人之一、法西斯遺物收藏家拉魯薩（Ignazio La Russa）當選為議會上院議長，而拉魯薩的父親正是過去墨索里尼法西斯黨的秘書。