澳洲警方破爬行動物走私案，活蜥蜴包裹寄送香港
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查獲的爬蟲類動物「被裝於小容器」準備運往香港，「動物所處環境惡劣」。小塑膠箱裡扭動中的蜥蜴相互堆疊，裡面滿是顆粒狀污物；另有照片顯示，在裝有木屑的透明塑膠盒中，有條蛇圍著一窩蛋。
（中央社）澳洲警方昨日（8日）表示，他們破獲一個密謀將數百隻當地原生種爬蟲類走私到香港的澳洲犯罪集團，不法集團此舉是活體動物黑市交易的一環。
《法新社》報道，警方探員在截獲9個運往香港的包裹，發現裡面暗藏59隻活的蜥蜴後，於去年9月對這個走私網絡展開調查。
澳洲警方在搜查雪梨各處多個據點後，查獲超過250隻蜥蜴、少量的蛇類和未孵化的蛋。
警方表示，他們查獲的爬蟲類動物「被裝於小容器」準備運往香港，「動物所處環境惡劣」。
警方拍攝到的照片顯示，小塑膠箱裡扭動中的蜥蜴相互堆疊，裡面滿是顆粒狀污物；另有照片顯示，在裝有木屑的透明塑膠盒中，有條蛇圍著一窩蛋。
警方稱，每隻蜥蜴在黑市的售價高達5000澳元，這次查獲的贓物市值達120萬澳元。
警方已對涉嫌參與犯罪集團3男1女提出控罪。3名男子年齡分別為59、54、31歲，女子則為41歲。
世界自然基金會（WWF）指稱，香港是全球活體動物非法貿易的一個主要中繼站。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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