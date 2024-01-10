談國中生「帝王條款」畫作：我們真的缺乏行人安全的重視，還是過於主觀了？
我們想讓你知道的是
從網紅對畫作背後的意象詮釋到關注其背後的原因及影響，最後直接或間接傳達其想法給我們閱聽大眾。我們都會在這個過程中，對該議題或該事件有多方的意見思考，但最終「被呈現」的，卻往往被直接劃分到某一族群或立場中。多數偏激的言論容易造成立場的對立，我們理當更為謹慎地去思索每個議題的多面向。
文：陳逸哲
112年全國美術比賽得獎作品《帝王條款》，日前造成一陣論戰風波，不論是詮釋畫作本身意涵，亦或是對於審核得獎作品創作理念，更有甚者將其與漠視行人路權畫上等號。
由國中生所創作的畫作，在引發社會討論的前後，同樣作為用路人的我們，或許也會因為不同思維模式而產生解讀上的不同。
然而在我們對畫作進行解讀之前，或許我們可以站在一個純粹的立場去思考，究竟是我們對畫作的解釋過於主觀，因而使我們對於行人路權的意識過於強烈，又或是教育上需要更加重視行人安全意識的培養。
面對各種價值表達，小孩們所想像的，通常都相對單純，在傳達某種意象的背後，往往難易考量其他觀感角度。
對孩子而言，他們在未經過一定程度的同理教育及實際生活的規範前，很難借位思考關於行人處境往往劣於行車。
台灣給予孩子們的教育，是以優先保障自身安全為出發，其次才是宣導所謂法治路權，這也致使孩子們對於自身路權意識，僅能以行人的角度去觀察或思辨。
媒體解讀後的失真
原文中，該網紅對於學生畫作的評論，是基於其畫作背後傳達對於行人路權的漠視及國中路權教育不作為的失望，進而批評至老師及評審單位，然而其較為激進的言論卻使群眾對於他產生厭惡的情緒，甚者將他的理念給誤解為蠻橫且無道理。
經由媒體詮釋過後，若未能對原文進行解讀，而是單由他人片面描述，經抽離過後的情緒、立場、價值觀等元素組合而成的文章，進行整體事實案件的再現，便會產生理念的異化。
人在閱讀部分與自身立場相反的文章時，特別容易做曲解及放大部分立論，而這並非所有理念傳播者的本意。
該網紅對於行人路權維護的理念推廣受人認可，卻在媒體的渲染下，把他以及他的言論塑造成對該學生及其作品、老師、評審的仇視。
於此，原先對於他路權維護價值的反對者，便更容易借此風浪對其理念與價值進行批評，不僅打擊其在網路上的人設，甚至使他人對於他原所進行的訴求產生質疑。
同理與真實間，教育者的權衡
教育原意是為傳達予學生社會中的平等、公正及多元立場，近年來由於各類社群平台的傳播，人人都成了意見的傳播者，立場偏頗、事件扭曲早已屢見不鮮，學生們早已能直接貼近各類訊息的製造與傳播之中。
即使是老師，接觸到的資訊，也不一定能與學生們相同，數據演算的差異以及個人化瀏覽社群的偏好，有很大程度與當代學生認知的資訊有落差。
在面對社會議題研討與意見表達時，作為老師所能做的，也僅是在探求議題表面上的問題爭點後，對正反方論述作一個小結。
老師往往被期望能公正公平地為每個社會價值或觀念作引導與教學，然而當議題的領域超出老師的見聞或專業，以至於教育者無法為其言論或教學作出完整的指導，彼時身為人師，放給學生自由發揮才是作為尊重意見的公民教育。
回到事件本身，教師對於學生的繪圖是必有其認可之處，才會作其指導老師，然而對於繪圖背後的意涵，老師並無干涉學生表達意見的權力。
每幅畫的意旨皆有其所表，詮釋議題的面向亦有所不同，尊重每個學生關注議題的角度，並讓他能自由發揮，這才是民主價值的可貴之處，也理當是教育者所能作的公民教育。
標籤化的意識形態，不被操弄才是優先事項
在構建群體共識前，我們先是作為一個人，學習怎麼社會化，才融入一個，或不只一個的群體。但在如今的社群平台下，我們往往卻先看見仇恨，發表意見，而後被貼上標籤。
從幾何時，公民教育由多元、尊重、認同，走向分歧、污衊、仇視。每每出現爭議性問題，優先針對的往往不是事件，而是從事件引發者的政治立場、過往經歷，來對其發表意見進行解讀與假設。
尤其是經過媒體渲染後的人設，往往被冠上後，一個人物就此被定型。
從網紅對畫作背後的意象詮釋，到關注其背後的原因及影響，最後直接或間接傳達其想法給我們閱聽大眾。
我們都會在這個過程中對該議題或該事件有了一個正反甚至多方的意見思考，但最終我們「被呈現」的，卻往往被直接劃分到某一族群或立場中。
對於政府交通政策的執行批判後，該網紅的言論便已被劃分至他派人士，容易被政府支持者抓漏行作網路圍剿。明明是公民教育要求的包容性，卻在社群世代的齒輪下遭到撕裂與分割，理應在公平討論的地方卻常遭遇不理智的批判。
多數偏激的言論容易造成立場的對立，但在撇除社群風向、網軍操弄的背後，我們理當更為謹慎地去思索每個議題的多面向，勿妄下評判。
當代資訊龐雜，每個人的時間都不充裕，並非所有人都有能耐或方式去進行檢驗及查證，因此更需要耐心與理性去審視每波網路聲浪，方能不被他人左右選擇，也不被其所擾亂心念。
延伸閱讀
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- 行人路權與汽機車路權的鬥爭，讓《帝王條款》畫作爭議成為民眾正反意見的發洩點
- 國中生繪「帝王條款」今親領特優獎，寫下感言：謝謝大家喜歡，迷因好酷比我的畫還厲害
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九
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2024展開AI手機新紀元！三星首款AI手機Galaxy S24系列究竟有哪些能耐？
我們想讓你知道的是
隨著人工智慧技術不斷發展，2024年預期將會成為「AI手機」大行其道的開端，相關功能和應用將更為廣泛，並大幅地改變人們使用智慧型手機的習慣，而三星即將發表「史上最AI的手機」，又有哪些厲害之處？
毫無疑問，AI人工智慧絕對是近一兩年科技界的「顯學」，尤其今年生成式AI更是有著極為躍進式的發展，包括可以透過自然語言對話、下達指令的聊天機器人，以及可以透過文字敘述、生成各類型影像創作的圖像生成式AI，都有非常多元的服務應用在生活之中。
隨著2024年的到來，市場也預測AI人工智慧下一個爆發性發展的場域，將會是大家所熟悉的「智慧型手機」，像是三星將在台灣時間1/18凌晨2:00發表的新旗艦機Galaxy S24系列，傳言將會成為首款深度整合人工智慧的「AI手機」，這款跨世代的產品會帶來哪些革新，又將怎麼影響我們使用手機的方式？在接下來的文章中將為大家帶來詳細解析！
AI將帶來智慧型手機的新一波革新
回顧2023年，科技圈中最為熱門的話題毫無疑問就是「AI人工智慧」，而且與過去AI只是一個「概念」不同，今年的「生成式AI」可說是絕大多數人「看得到，摸得到」的技術，其中以大型語言模型（LLM）為基礎的聊天機器人ChatGPT最引領風騷，無論是各類型問題的回答、文本內容生成、翻譯甚至是寫程式碼都無一不通，讓Google也不得不提前將自己的王牌「Google Bard」打出來。其他圖像式生成AI服務如Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion、Bing Image Creator，以及Meta測試中的Imagine也都成為熱門話題。
也因為AI成為未來科技發展的趨勢，預料下一階段AI將會大舉發展的方向將會「從雲端走向本地端」，像是已經有了大型語言模型與圖像生成AI模型已經推出本地端電腦可以運行的版本，而未來行動裝置的硬體效能也朝向AI運算強化的方向發展，也讓智慧型手機成為AI技術整合的下一個目標。
其實早在多年前，AI人工智慧的技術就已經深入智慧型手機領域，像是三星很早就利用人工智慧協助相機拍攝的影像優化，包括拍攝多幀影像即時合成以獲得更明亮、更清晰的照片成品，以及能夠偵測相機拍攝畫面的主題、場景進行即時參數的調校…等。此外，也已有一些手機品牌整合了AI人工智慧，除了拍照之外，錄製影片也借重AI進行背景降噪，或是影像編輯器能夠去除多餘物件、變換天空或水面的樣式…等，讓影像編修更化繁為簡。
三星的「高斯計劃」
作為智慧型手機全球出貨量數一數二的品牌，三星電子自然也深知AI人工智慧對於智慧型手機發展的重要性，也因此在2023年11月於南韓舉行的三星開發者大會中，首度公開了自家的生成式AI模型「三星高斯（Samsung Gauss）」，這款模型也包括了語言、程式碼與圖像生成三個部份，試圖透過人工智慧的力量來改善手機用戶的使用體驗。
其中三星高斯語言模型可以透過簡單的提示指令協助用戶撰寫完整的電子郵件，總結報告文件重點，同時也能進行多語言的文件翻譯，進而提升工作效率；而三星高斯程式碼則是基於程式碼助手（Code.i）協助內部軟體開發流程優化，使開發者能快速進行程式碼的撰寫，並透過互動介面支援程式碼敘述與測試範生成，進一步縮短開發時程。另外三星高斯圖像生成則是一款影像輔助工具，可以輕鬆生成與編輯創意圖像，包括影像風格的更改為添加，也能將低解析度影像轉換為高解析度。
三星也表示高斯目前將用於提升三星內部員工的生產力，但不久就將拓展至各類三星產品的應用程式中，來提供嶄新的用戶體驗，而先前外媒也發現三星向歐盟、英國提交了「AI Smartphone」與「AI Phone」這些與「AI智慧型手機」相關的商標申請，因此可預期即將到來的旗艦機Galaxy S24系列將成為三星首款主打AI人工智慧的手機。
Galaxy S24可能帶來哪些AI應用？
在三星先前的Galaxy系列智慧型手機中，就已經導入了AI人工智慧的技術來優化應用功能，像是在Galaxy S10系列就為相機功能加入AI人工智慧技術，包括可以透過AI技術辨識物體、自動調校最佳拍攝效果的「場景智慧辨識」功能也持續不斷進化，像是在Galaxy S21系列開始就加入了「月亮拍攝模式」，可透過Space Zoom的超長變焦搭配「細節強化引擎」，以「多重影像疊合」技術合成25倍以上焦段的10多張影像，並利用「超解析度」技術去除雜訊、強化清晰度與細節，以拍攝出清晰的月亮照。此外，Galaxy S24系列也預計將會針對夜拍進行強化，同樣也利用AI 協助辨識畫面物件，進行主題與背景的分離，在低光下也能拍出更專業的肖象照。
當然，即將到來的Galaxy S24若是有了「三星高斯」AI人工智慧模型的加持，功能應用絕對不僅止於相機功能的應用，根據爆料者Benlt Bruhner Pro在推特上的貼文揭露，三星將隨著One UI 6.1的更新，為Galaxy S24系列打造獨家的AI人工智慧功能，其中有多個功能是專為影音、圖像優化的功能，同時也有類似ChatGPT的任務輔助聊天機器人功能，且功能可能比大家預期還要強大！
功能預測1：AI聊天機器人
擁有三星高斯的語言模型之後，預料Galaxy S24系最將會加入類似ChatGPT這可以用聊天問答方式協助用戶的聊天機器人，以協助執行簡單任務的處理、解答問題、處理方程式…等，可以視為Bixby助手的進階版。
功能預測2：通話內容摘要、即時翻譯
同樣是透過語言模型的協助，Galaxy S24系列可藉由AI聆聽通話內容，並協助從中摘要重要的內容，並提供建議後續的操作，例如將會議、活動標註至行事曆中，任務加註至待辦清單中…等，省去使用者手動操作的麻煩。
此外，透過AI也可以在通話中即時翻譯不同語言的內容，為使用者消除不同語系之間的語言隔閡，能更為順暢地進行即時溝通。
功能預測3：影像編輯器強化，AI生成影像邊界
影像編輯工具也是許多使用者不可或缺的工具，同時Galaxy S也有不少導入AI技術的功能，像是之前的物件橡皮擦、去除反光、自動去背…等優化功能，而預期Galaxy S24系列也將加入一些更新功能；此外，過去在使用影像編輯器時，經常會因為裁切、旋轉造成畫面出現空白處，Galaxy S24可能加入的AI生成功能可透過既有照片內容，以AI人工智慧生成邊界外的內容，有點類似Adobe的Firefly服務，在我們進行影像裁切、旋轉時若畫面有空白區塊，即可透過這個功能完整化。
功能預測4：AI生成桌布
對於希望能透過主畫面、鎖定螢幕圖像的更換來展現個人風格的使用者來說，Galaxy S24系列可能加入的「AI生成桌布」功能可以進一步為你獲得更豐富多元的選擇性，直接在佈景主題中以AI生成不同主題的桌布，並能完美地與三星One UI整合。
功能預測5：整理Samsung Notes中的筆記與文本
三星發展多年的筆記工具Samsung Notes是不少人做筆記的最愛，不過對於重度使用者來說，往往做完筆記之後還需要花費不少時間進行內容的整理、十分浪費時間，因此透過AI人工智慧「一鍵」整理Samsung Notes的筆記內容、將其轉換為有序的條列內容能夠節省使用者不少時間，也成為筆記重度使用者的救星。
功能預測6：改善電力續航與電池壽命
對於使用者來說，智慧型手機的功能強大，但卻也因為讓人極為仰賴這些功能的使用，往往導致手機電力續航的不足，而經年累月的使用也可能造成電池壽命的大幅衰退，而這也是各大手機品牌持續不斷努力優化的地方，而先前也有傳言指出Galaxy S24系列將會利用AI深度學習，根據用戶使用手機的習慣，主動進行系統效能的調校與優化，同時主動改進充電方式，進一步延長電池壽命。
結語
AI人工智慧技術並非科技界的新鮮事，但卻在近一兩年獲得令人驚訝的躍進發展，而其中主要原因也在於「大型語言模型」與「生成式 AI」技術所帶來貼近人們生活的實際體驗，讓每一個人都能「親身體驗」到AI科技對於我們的幫助。
而這股浪潮預料也將在2024年吹向智慧型手機這個人們再熟悉不過、同時也是不可或缺的重要工具上，而三星作為智慧型手機的領域品牌，自然也會聚焦於AI技術領域，同時就如過去三星一直強調「有意義的創新」這個核心理念，相信也將會為使用者帶來更貼近生活、更「有感」的應用方案。
三星將於台灣時間今年1月18日凌晨2:00舉行Galaxy S24系列發表會，作為三星2024年的第一款旗艦機，預期Galaxy S24系列也將為AI技術「落地」提供不同面向的重要舞台，為使用者帶來更多應用層面的可能性，讓過往的使用問題能被妥善解決，帶來更具效率的生活方式，同時也為未來帶來更多可能性，讓我們一起期待智慧型手機再度跨世代進化。
台灣時間1/18凌晨2:00一起關注三星發表會 看看AI超能力 >http://www.samsung.com/tw/unpacked