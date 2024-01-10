談國中生「帝王條款」畫作：我們真的缺乏行人安全的重視，還是過於主觀了？

文：陳逸哲

112年全國美術比賽得獎作品《帝王條款》，日前造成一陣論戰風波，不論是詮釋畫作本身意涵，亦或是對於審核得獎作品創作理念，更有甚者將其與漠視行人路權畫上等號。

由國中生所創作的畫作，在引發社會討論的前後，同樣作為用路人的我們，或許也會因為不同思維模式而產生解讀上的不同。

然而在我們對畫作進行解讀之前，或許我們可以站在一個純粹的立場去思考，究竟是我們對畫作的解釋過於主觀，因而使我們對於行人路權的意識過於強烈，又或是教育上需要更加重視行人安全意識的培養。

面對各種價值表達，小孩們所想像的，通常都相對單純，在傳達某種意象的背後，往往難易考量其他觀感角度。

對孩子而言，他們在未經過一定程度的同理教育及實際生活的規範前，很難借位思考關於行人處境往往劣於行車。

台灣給予孩子們的教育，是以優先保障自身安全為出發，其次才是宣導所謂法治路權，這也致使孩子們對於自身路權意識，僅能以行人的角度去觀察或思辨。

媒體解讀後的失真

原文中，該網紅對於學生畫作的評論，是基於其畫作背後傳達對於行人路權的漠視及國中路權教育不作為的失望，進而批評至老師及評審單位，然而其較為激進的言論卻使群眾對於他產生厭惡的情緒，甚者將他的理念給誤解為蠻橫且無道理。

經由媒體詮釋過後，若未能對原文進行解讀，而是單由他人片面描述，經抽離過後的情緒、立場、價值觀等元素組合而成的文章，進行整體事實案件的再現，便會產生理念的異化。

人在閱讀部分與自身立場相反的文章時，特別容易做曲解及放大部分立論，而這並非所有理念傳播者的本意。

該網紅對於行人路權維護的理念推廣受人認可，卻在媒體的渲染下，把他以及他的言論塑造成對該學生及其作品、老師、評審的仇視。

於此，原先對於他路權維護價值的反對者，便更容易借此風浪對其理念與價值進行批評，不僅打擊其在網路上的人設，甚至使他人對於他原所進行的訴求產生質疑。

同理與真實間，教育者的權衡

教育原意是為傳達予學生社會中的平等、公正及多元立場，近年來由於各類社群平台的傳播，人人都成了意見的傳播者，立場偏頗、事件扭曲早已屢見不鮮，學生們早已能直接貼近各類訊息的製造與傳播之中。

即使是老師，接觸到的資訊，也不一定能與學生們相同，數據演算的差異以及個人化瀏覽社群的偏好，有很大程度與當代學生認知的資訊有落差。

在面對社會議題研討與意見表達時，作為老師所能做的，也僅是在探求議題表面上的問題爭點後，對正反方論述作一個小結。

老師往往被期望能公正公平地為每個社會價值或觀念作引導與教學，然而當議題的領域超出老師的見聞或專業，以至於教育者無法為其言論或教學作出完整的指導，彼時身為人師，放給學生自由發揮才是作為尊重意見的公民教育。

回到事件本身，教師對於學生的繪圖是必有其認可之處，才會作其指導老師，然而對於繪圖背後的意涵，老師並無干涉學生表達意見的權力。

每幅畫的意旨皆有其所表，詮釋議題的面向亦有所不同，尊重每個學生關注議題的角度，並讓他能自由發揮，這才是民主價值的可貴之處，也理當是教育者所能作的公民教育。

標籤化的意識形態，不被操弄才是優先事項

在構建群體共識前，我們先是作為一個人，學習怎麼社會化，才融入一個，或不只一個的群體。但在如今的社群平台下，我們往往卻先看見仇恨，發表意見，而後被貼上標籤。

從幾何時，公民教育由多元、尊重、認同，走向分歧、污衊、仇視。每每出現爭議性問題，優先針對的往往不是事件，而是從事件引發者的政治立場、過往經歷，來對其發表意見進行解讀與假設。

尤其是經過媒體渲染後的人設，往往被冠上後，一個人物就此被定型。

從網紅對畫作背後的意象詮釋，到關注其背後的原因及影響，最後直接或間接傳達其想法給我們閱聽大眾。

我們都會在這個過程中對該議題或該事件有了一個正反甚至多方的意見思考，但最終我們「被呈現」的，卻往往被直接劃分到某一族群或立場中。

對於政府交通政策的執行批判後，該網紅的言論便已被劃分至他派人士，容易被政府支持者抓漏行作網路圍剿。明明是公民教育要求的包容性，卻在社群世代的齒輪下遭到撕裂與分割，理應在公平討論的地方卻常遭遇不理智的批判。

多數偏激的言論容易造成立場的對立，但在撇除社群風向、網軍操弄的背後，我們理當更為謹慎地去思索每個議題的多面向，勿妄下評判。

當代資訊龐雜，每個人的時間都不充裕，並非所有人都有能耐或方式去進行檢驗及查證，因此更需要耐心與理性去審視每波網路聲浪，方能不被他人左右選擇，也不被其所擾亂心念。

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：丁肇九