在「想要」與「需要」的選舉報導之間，如何讓讀者關心「政見」？

文：陳洧農

媒體觀察教育基金會舉辦講座「媒體X選舉：選前都不報，選後都跳票？選舉公報沒有告訴我們的事？」，邀請到《READr讀+》的數位專題製作人李又如，以及《關鍵評論網》（以下稱《關鍵》）的資訊圖表組主編林奕甫共同主講。

兩位以「資料新聞」見長的媒體人暢談製做選舉專題的經驗談，也分享對於透過新聞讓台灣社會邁向更成熟民主的期許。

聚焦「政見」 期許回歸理性對話

林奕甫表示，在《關鍵》歷年來所製作的選舉報導中，〈2022台北市長選舉政見政見配對遊戲〉和〈2022六都議員暗公報〉可說是較為特別的作品。

「政見配對遊戲」是透過有如網路上常見的問答遊戲機制，用候選人的政見來為讀者進行「盲測」，看看單就「政見」而言，真正適合讀者的候選人是誰。

他說，其實《關鍵》不是第一次做政見配對遊戲，但去年和第一次製作時的起心動念，卻正好相反。

在2014年的318學運之後，台灣社會對於政治的參與和討論都非常熱烈，當時《關鍵》期許透過這樣的報導形式來引領更加理性的討論，於是有了第一次的政見配對遊戲。

然而，去年卻不然，林奕甫表示，就他身為媒體人的角度來看，有關選舉的討論熱度不高，就算有，也大多流於口水戰。

《關鍵》內部討論後，認為還是應該回歸對政見的探討，才有助選民做出理性的決定，而不是被意識形態或政黨信仰左右。

去年（2022年）的政見配對遊戲刊出後，獲得不錯的迴響，除了被TVBS新聞台報導之外，身為YouTuber的高中公民老師Danny也用了同樣的概念，讓學生們設計了問卷進行街訪，從而對台灣選舉文化得到許多洞悉。

Photo Credit: 卓越新聞電子報｜陳洧農 林奕甫坦承，其實對《關鍵》來說，吸引讀者閱讀《關鍵》的其他文章，才是「政見配對遊戲」更重要的任務。

選舉公報看不到的資訊

林奕甫介紹道，製做〈暗公報〉的動機，是希望讓讀者知道選舉公報上不會揭露，但是很重要的候選人相關資訊。例如先前有無政治工作經歷、是否出身政治家族、有無前科紀錄等。

林奕甫表示，這些都是《關鍵》的編輯們在討論選舉時，自己很想了解的訊息。

有些候選人會打著「政治素人」的名號參選，以標榜其清新形象，但事實上可能是政二代，或是先前已經有政治工作經驗。在進行資料收集的過程中，林奕甫也發現，其實有不少候選人曾有賄選或刊載不實這類前科紀錄。

〈暗公報〉裡面的資訊，是如何挖掘出來的呢？

林奕甫表示，主要來源來是過去的新聞資料，透過網路蒐尋可以找到許多相關內容；再來就是要跑圖書館，尋找過去中選會所留下的資料。前科紀錄則主要透過司法院的判決書系統取得。

對台灣選舉充滿疑惑

林奕甫表示，每次製做選舉報導，自己都大受打擊。因為，儘管花費了巨大人力與時間，收集並揭露許多候選人的資訊，但是選舉的過程與結果還是令他困惑不已。

尤其是許多有過涉案紀錄的候選人依然能夠當選的現象，讓他不得其解，「到底是因為他們選民服務做得太好？還是自己搞錯了地方選舉的重點？」林奕甫不斷自問。

他說，自己投入媒體工作至今，每逢選舉，心中就會疑惑：

「我們真的有辦法教育民眾們更理性去看待選舉，走向更成熟的民主嗎？我心中其實還是一個滿大的問號。」

Photo Credit: 卓越新聞電子報｜陳洧農 林奕甫表示，台灣的選舉文化讓他每次作報導都心理受創。

開放協作的潛力

李又如從事媒體工作以來，製作過不少與選舉有關的專題，從2017年的〈數讀政治獻金〉到今年的〈政見不失憶：選舉政見資訊追蹤協作平台〉，她致力於將理應在選舉中公開透明的資訊提供給讀者。

其中，製作〈2020總統大選事實查核專案〉的經驗讓她印象深刻，感受到公民開放協作平台的強大潛力。

李又如表示，當時總共累積了5990個影像片段，共48個小時的逐字稿，前後至少有1432個網民自願參與。

「我們的影片謄打率從來沒有低於50%過」

她說：「這代表上面隨時都有人在打字。」

在此專案中，事實查核的工作是交由各個合作媒體來進行，由於原始資料以及研究方法都是公開透明的，因此查核結果鮮少受到民眾質疑立場偏頗，算是難得的成績。

號召民眾共同監督

李又如表示，雖然選舉公報上都會刊載政見，但一來通常選舉過後民眾都不會將保留公報；再者，有些候選人的政見其實是多到選舉公報放不下的。

因此為了便於追蹤候選人當選後是否如實兌現其政見，並且讓相關領域專家學者評估政策可行性，才會有〈政見不失憶〉的構想。

她說，有了完整的政見資料後，就可以分析各類政見在不同縣市或是不同政黨中的差異，但是候選人會在許多不同場合發表政見，要將完整的資料紀錄彙整，將需要龐大的資源與人力。

原本李又如也不敢對其他媒體和網民的參與意願報太大的信心，但沒想到結果相當熱烈。

Photo Credit: 卓越新聞電子報｜陳洧農 協作平台上熱情的公民參與上李又如甚為感動。

呈現資訊，讓讀者自行判斷

〈你全家都議員〉也是李又如製作的專題，其內容將台灣從1940年代起的地方議會的議員家族勢力進行分析，讓選民得以了解地方上的政治家族香火是如何傳承，利益關係又是如何盤根錯節。

這個專題和〈選舉暗公報〉有著重疊的問題意識，也就是所謂的「政二代」。

但是林奕甫和李又如都表示，這項資訊本身是中立的，要如何對其進行價值判斷，是由讀者自己決定。

「其實有人覺得正二代是加分的，」

她說，自己就曾看過出身政治家族的候選人表示，自己是從「還在媽媽肚子裡的時候」就開始學習政治，非常有趣。

Photo Credit: 卓越新聞電子報｜陳洧農 李又如和林奕甫都認為，有無政治工作經驗或是否出身政治家族，應該是選舉時非常基本的資訊。

讓選舉報導成為可累積的資料庫

李又如表示，雖然在台灣，每逢選舉都有巨量的資訊供民眾採集，但即便是已經製作過許多次選舉報導的她，也很難定義到底什麼是選舉中重要的資訊。

「到底什麼是選民需要的資訊，其實我們都沒有答案。」

對她而言，在製做選舉專題的過程中，她真正想要做的其實是將這些資訊連結、保存，使其能夠不斷更新，讓未來的讀者能夠輕鬆地取得這些資訊，讓未來的新聞工作能夠不用從頭做起。