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2024/01/10,
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蔡英文顯然是位老司機，引起廣大熱議的《在路上》為何不能開真車？

蔡英文顯然是位老司機，引起廣大熱議的《在路上》為何不能開真車？
Photo Credit: 賴清德 Youtube

我們想讓你知道的是

相信讀者最近看了蔡總統和賴副合拍的廣告花絮，都會心生疑問，為什麼總統不能開真車呢？蔡英文總統曾在訪問提及，她以前常自己開車兜風，顯然是位老司機，那又有何不可呢？其實這個問題涉及我國《特種勤務條例》。

文：矮袋鼠律師

一、前言

相信讀者最近看了蔡總統和賴副合拍的廣告花絮，都會心生疑問，為什麼總統不能開真車呢？蔡英文總統曾在訪問提及，她以前常自己開車兜風，顯然是位老司機，那又有何不可呢？

其實這個問題涉及我國《特種勤務條例》，總統開車上路這件事，不僅僅是總統一個人的問題，而是影響到特勤維安如何安排，甚至是中華民國三軍統帥安危的議題。

二、《特種勤務條例》簡介

《特種勤務條例》，正是在規範「特勤」該保護誰、受保護對象移動交通路線、乘坐之交通工具等等事項的法律。其中，第6條2項的規定剛好都跟我們最近的議題有關，第1項跟賴清德萬里寓所有關，第2項則是跟總統不能真開車有關，我們這次先看第2項：

主管機關因應勤務場合、客觀環境、交通路線及危安因素所定各項安全維護措施，應向安全維護對象提出具體建議。

這項說了什麼呢？這裡的主管機關是國安局，國安局是可以考量場合、客觀環境、交通路線後，向總統提出建議：請總統不要自己開車，因此，特勤要求總統不開車，當然於法有據。

三、我國的歷史脈絡因素

那讀者就會問了，國安局只是建議，那總統可以拒絕嗎？

當然可以，不過目前沒聽過中華民國總統拒絕的案例。

與歐洲許多總理、元首級的人物不同，歐洲領導人很多時候都會在假日自己開車出去採購生活用品，享受自己的私人時光；又或是跟挪威總理一樣，為了選舉出去開計程車【註1】，但中華民國因為國民黨戰敗遷台後，仍與中共處於敵對狀態，深怕一個不小心就被暗殺，所以蔣中正絕對是隨扈帶好帶滿，總統車隊總是用最大的陣仗，維護自己安全。令人意想不到的是，蔣中正自己卻是因為陽明山的一場車禍，讓自己健康快速衰退【註2】

因此，在這樣的歷史脈絡下，目前中華民國總統一脈相承，牌面較大的車隊是慣例，特勤也不敢稍加怠慢，總是以最高規格待遇，這也是特勤不敢讓蔡英文總統真的開車上路拍廣告的歷史原因了，否則，連一向最重視維安的蔣中正都因車禍而元氣大傷，如果歷史又重演在現任元首，又有誰擔得起責任呢？

當然，這樣會造成擾民、影響人民通勤，而且還有民眾對車隊比中指和抗議，最後成功要到國賠，就是下期的內容了。

註釋

[1] Norway PM Jens Stoltenberg works as secret taxi driver - BBC News

20130812中天新聞 挪威總理開小黃探民情 開車技術被吐槽

[2] 是交通意外，還是暗殺行動？陽明山的一場車禍事件，竟讓蔣中正折損20年壽命-風傳媒

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：【在路上】影片，總統為什麼不能開真車？─淺談《特種勤務條例》

延伸閱讀

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：王祖鵬


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