高雄櫻花季1/10正式啟售！K-pop女王BoA、華莎、Super Junior D&E等日韓歌手，攜手《海角七號》原班人馬嗨翻南台灣
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高雄全新音樂祭活動—「高雄櫻花季」，將在3月22至24日盛大開演。這場全新的音樂祭不僅有眾多台灣歌手參與，還特別邀請了多組在日韓擁有高人氣和實力堅強的藝人歌手參與，引起台灣網友的熱烈討論，可說是近期最受矚目的音樂活動。
三月的高雄熱鬧非凡，不僅有具有指標性的《大港開唱》吸引樂迷，五月天更宣布將在同月於世運主場館連開五場演唱會，掀起極高的話題。
現在，高雄還有一場新的音樂祭表演活動——「高雄櫻花季」，將在3月22至24日盛大開演。
這場全新的音樂祭不僅有眾多台灣歌手參與，還特別邀請了多組在日韓擁有高人氣和實力堅強的藝人歌手參與，引起台灣網友的熱烈討論，可說是近期最受矚目的音樂活動。
《海角七號》范逸臣、馬念先、中孝介同台共演
首先引起話題的，是高雄櫻花季主辦單位的精心邀請與安排。這次成功地邀請到范逸臣、馬念先以及中孝介再度聚首，重新演繹《海角七號》中的經典曲目。
三位將共同引領觀眾透過眾多經典曲目，一同重溫風光明媚的《海角七號》時光，無疑將掀起一陣懷舊熱潮。
《海角七號》是2008年上映的賣座國片，由范逸臣、馬念先、民雄、田中千繪等人主演。當時，這部電影不僅在票房上取得驚人的成績，更創下5.3億元票房的紀錄。
不僅如此，電影中出現的多首歌曲如〈國境之南〉、〈無樂不作〉、〈情書〉等，也因電影的受歡迎程度，成為一代金曲，至今仍深受許多人的喜愛。
值得一提的是，這三位不僅有演員身份，更是具有優秀歌唱實力的歌手。
特別是馬念先，雖是因《海角七號》而廣為人知，但他同時也是一位曾獲金曲獎與金音獎肯定的優秀創作歌手。他在流行音樂領域的成就不可忽視，至今仍活躍於台灣音樂創作領域，其現場表演的實力更是不可忽視。
而范逸臣曾以「情歌王子」的形象走紅，雖然在《海角七號》之後音樂作品較少被大眾關注，但他仍持續為一些電影演唱主題曲和插曲，展現了深厚的歌唱實力，讓人期待他能在高雄櫻花季的舞台上，大展現場演唱的爆發力。
至於中孝介，以情歌創作聞名，獨特的鼻腔共鳴是其招牌特色。由於參與《海角七號》演出，並為該電影演唱原聲帶，在台灣備受矚目。
這次將再度與范逸臣同台，預計會呈現許多經典曲目的合唱，再加上馬念先這位優秀的音樂人的加入，勢必能帶來一場精彩的經典串燒重新演繹。
K-pop女王BoA寶兒睽違多年再訪台
另一個引起話題的焦點，是K-pop女王級人物寶兒BoA睽違6年再度來到台灣演出。
寶兒可謂是將K-pop成功推向國際的功臣之一，擁有20多年的出道歷程，她在韓國流行音樂圈中的地位無人可撼動。
2000年，寶兒以首張專輯《ID; Peace B》正式出道，隨後於2002年推出日本專輯《Listen to My Heart》大賣，使她成為當時新生代歌手的代表人物，並為韓流進軍日本市場奠定基礎，同時鞏固了SM娛樂在樂壇及國際上的地位，成為家喻戶曉的亞洲小天后。
寶兒11歲開始接受專業演藝訓練，包括英語、日語、中文等多國語言的學習，因此，寶兒的音樂作品相當豐富多元。
其中，又以專輯《Valenti》、《No.1》和《Girls on Top》以及熱門單曲如〈Atlantis Princess〉〈Only One〉、〈Hurricane Venus〉等作品廣受大眾喜愛，曾引發許多話題。至今她的許多歌曲仍然被視為「國民金曲」，在南韓可謂家喻戶曉的頂流明星。
這次，寶兒睽違多年再次回到台灣演出，引發許多K-pop粉絲熱烈期待，就連參加高雄櫻花季演出的歌手陳勢安，也表達了興奮之情，期待欣賞寶兒現場演唱眾多經典曲目，足以顯示亞洲小天后的魅力無窮。
Super Junior D&E壓軸演出
除此之外，Super Junior不僅在1月27、28兩日即將在高雄巨蛋舉辦Fan Party，更宣布成員銀赫與東海組成的子團Super Junior D&E將參與3月底的高雄櫻花季演出，並在最後一天進行演出，讓一眾台灣ELF（Super Junior粉絲名）樂翻了。
作為K-pop二代團的代表團體，Super Junior一直以來都展現了強大的現場演出實力。
這次參與高雄櫻花季的銀赫與東海，去年7月才剛在台舉辦小分隊Super Junior D&E的粉絲見面會，平均半年一次的頻率來台灣，讓不少粉絲戲稱他們「來台灣就像走進自家廚房一樣」，粉絲們也對於銀赫與東海這次在台灣音樂祭上的表演充滿期待。
華莎跨年後再訪台灣表演，卡莉怪妞攜師妹參與盛會
去年年底，華莎和卡莉怪妞各自參與了台北和台南的跨年晚會表演，吸引眾多粉絲的注目。現在，這兩位獨特的歌手即將在高雄櫻花季再度與觀眾見面。
在台北的跨年晚會上，華莎展現了強大的現場表演實力，而她的表演橋段，也在各大社群網路上引起了熱烈的討論。
跨年舞台上，華莎不僅表演了個人SOLO的精彩歌曲如〈TWIT〉、〈Maria〉、〈I Love My Body〉等，還精心準備了MAMAMOO的招牌名曲串燒，包括〈Decalcomanie〉、〈Egotistic〉、〈Starry Night〉等歌曲，即使只有自己演唱，氣勢絲毫不減，獲得一致好評。
這次，華莎將以SOLO歌手的身份再次現身高雄，這趟南台灣之行，觀眾也期待她帶來獨特且充滿力量的表現，展現她獨特的表演風格。
而同樣在不久前剛來台參與了台南跨年演唱會的卡莉怪妞，演唱〈原宿IYAHOI〉、〈KyaryPamyuPamyu〉、〈Dodonpa〉等多首經典曲目，一度掀起現場一陣「回憶殺」，還意外地吸引了大批新粉絲的注目。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢