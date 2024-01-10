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2024/01/10,
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高雄櫻花季1/10正式啟售！K-pop女王BoA、華莎、Super Junior D&E等日韓歌手，攜手《海角七號》原班人馬嗨翻南台灣

高雄櫻花季1/10正式啟售！K-pop女王BoA、華莎、Super Junior D&E等日韓歌手，攜手《海角七號》原班人馬嗨翻南台灣
Photo Credit:Super Junior官方FB

我們想讓你知道的是

高雄全新音樂祭活動—「高雄櫻花季」，將在3月22至24日盛大開演。這場全新的音樂祭不僅有眾多台灣歌手參與，還特別邀請了多組在日韓擁有高人氣和實力堅強的藝人歌手參與，引起台灣網友的熱烈討論，可說是近期最受矚目的音樂活動。

三月的高雄熱鬧非凡，不僅有具有指標性的《大港開唱》吸引樂迷，五月天更宣布將在同月於世運主場館連開五場演唱會，掀起極高的話題。

現在，高雄還有一場新的音樂祭表演活動——「高雄櫻花季」，將在3月22至24日盛大開演。

這場全新的音樂祭不僅有眾多台灣歌手參與，還特別邀請了多組在日韓擁有高人氣和實力堅強的藝人歌手參與，引起台灣網友的熱烈討論，可說是近期最受矚目的音樂活動。

《海角七號》范逸臣、馬念先、中孝介同台共演

首先引起話題的，是高雄櫻花季主辦單位的精心邀請與安排。這次成功地邀請到范逸臣、馬念先以及中孝介再度聚首，重新演繹《海角七號》中的經典曲目。

三位將共同引領觀眾透過眾多經典曲目，一同重溫風光明媚的《海角七號》時光，無疑將掀起一陣懷舊熱潮。

《海角七號》是2008年上映的賣座國片，由范逸臣、馬念先、民雄、田中千繪等人主演。當時，這部電影不僅在票房上取得驚人的成績，更創下5.3億元票房的紀錄。

不僅如此，電影中出現的多首歌曲如〈國境之南〉、〈無樂不作〉、〈情書〉等，也因電影的受歡迎程度，成為一代金曲，至今仍深受許多人的喜愛。

值得一提的是，這三位不僅有演員身份，更是具有優秀歌唱實力的歌手。

特別是馬念先，雖是因《海角七號》而廣為人知，但他同時也是一位曾獲金曲獎與金音獎肯定的優秀創作歌手。他在流行音樂領域的成就不可忽視，至今仍活躍於台灣音樂創作領域，其現場表演的實力更是不可忽視。

而范逸臣曾以「情歌王子」的形象走紅，雖然在《海角七號》之後音樂作品較少被大眾關注，但他仍持續為一些電影演唱主題曲和插曲，展現了深厚的歌唱實力，讓人期待他能在高雄櫻花季的舞台上，大展現場演唱的爆發力。

至於中孝介，以情歌創作聞名，獨特的鼻腔共鳴是其招牌特色。由於參與《海角七號》演出，並為該電影演唱原聲帶，在台灣備受矚目。

這次將再度與范逸臣同台，預計會呈現許多經典曲目的合唱，再加上馬念先這位優秀的音樂人的加入，勢必能帶來一場精彩的經典串燒重新演繹。

中孝介
Photo Credit:高雄啤酒節官方FB
中孝介將與范逸臣、馬念先重新演繹《海角七號》經典曲目。

K-pop女王BoA寶兒睽違多年再訪台

另一個引起話題的焦點，是K-pop女王級人物寶兒BoA睽違6年再度來到台灣演出。

寶兒可謂是將K-pop成功推向國際的功臣之一，擁有20多年的出道歷程，她在韓國流行音樂圈中的地位無人可撼動。

2000年，寶兒以首張專輯《ID; Peace B》正式出道，隨後於2002年推出日本專輯《Listen to My Heart》大賣，使她成為當時新生代歌手的代表人物，並為韓流進軍日本市場奠定基礎，同時鞏固了SM娛樂在樂壇及國際上的地位，成為家喻戶曉的亞洲小天后。

寶兒11歲開始接受專業演藝訓練，包括英語、日語、中文等多國語言的學習，因此，寶兒的音樂作品相當豐富多元。

其中，又以專輯《Valenti》、《No.1》和《Girls on Top》以及熱門單曲如〈Atlantis Princess〉〈Only One〉、〈Hurricane Venus〉等作品廣受大眾喜愛，曾引發許多話題。至今她的許多歌曲仍然被視為「國民金曲」，在南韓可謂家喻戶曉的頂流明星。

這次，寶兒睽違多年再次回到台灣演出，引發許多K-pop粉絲熱烈期待，就連參加高雄櫻花季演出的歌手陳勢安，也表達了興奮之情，期待欣賞寶兒現場演唱眾多經典曲目，足以顯示亞洲小天后的魅力無窮。

BoA
Photo Credit:高雄啤酒節官方FB
K-pop女王寶兒BoA睽違多年再度來台演出。

Super Junior D&E壓軸演出

除此之外，Super Junior不僅在1月27、28兩日即將在高雄巨蛋舉辦Fan Party，更宣布成員銀赫與東海組成的子團Super Junior D&E將參與3月底的高雄櫻花季演出，並在最後一天進行演出，讓一眾台灣ELF（Super Junior粉絲名）樂翻了。

作為K-pop二代團的代表團體，Super Junior一直以來都展現了強大的現場演出實力。

這次參與高雄櫻花季的銀赫與東海，去年7月才剛在台舉辦小分隊Super Junior D&E的粉絲見面會，平均半年一次的頻率來台灣，讓不少粉絲戲稱他們「來台灣就像走進自家廚房一樣」，粉絲們也對於銀赫與東海這次在台灣音樂祭上的表演充滿期待。

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Photo Credit:高雄啤酒節官方FB
Super Junior D&E擔任高雄櫻花季最後一天演出嘉賓。

華莎跨年後再訪台灣表演，卡莉怪妞攜師妹參與盛會

去年年底，華莎和卡莉怪妞各自參與了台北和台南的跨年晚會表演，吸引眾多粉絲的注目。現在，這兩位獨特的歌手即將在高雄櫻花季再度與觀眾見面。

在台北的跨年晚會上，華莎展現了強大的現場表演實力，而她的表演橋段，也在各大社群網路上引起了熱烈的討論。

跨年舞台上，華莎不僅表演了個人SOLO的精彩歌曲如〈TWIT〉、〈Maria〉、〈I Love My Body〉等，還精心準備了MAMAMOO的招牌名曲串燒，包括〈Decalcomanie〉、〈Egotistic〉、〈Starry Night〉等歌曲，即使只有自己演唱，氣勢絲毫不減，獲得一致好評。

這次，華莎將以SOLO歌手的身份再次現身高雄，這趟南台灣之行，觀眾也期待她帶來獨特且充滿力量的表現，展現她獨特的表演風格。

華莎將在高雄櫻花季首日演出。
Photo Credit:高雄啤酒節官方FB

而同樣在不久前剛來台參與了台南跨年演唱會的卡莉怪妞，演唱〈原宿IYAHOI〉、〈KyaryPamyuPamyu〉、〈Dodonpa〉等多首經典曲目，一度掀起現場一陣「回憶殺」，還意外地吸引了大批新粉絲的注目。


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