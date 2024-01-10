陸配參政風波：在「親中統促」標籤下，有38萬人在兩岸政治漩渦中保持沉默

文：上官亂

在2024年總統大選登記截止日的前幾天，最受矚目的「藍白合」似乎以柯文哲的受挫而破局，泛綠陣營終於大鬆一口氣。幾乎同一時間，持續了大半個月的陸配參政風波也平息下來——被民眾黨擬納入不分區立委名單的陸配、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯，正式宣佈婉謝提名邀請，因為經歷了「不斷被抹紅、抹黑，希望社會紛擾到此為止」。

此時，被推到風口浪尖大半個月的38萬陸配群體，以及陸委會等兩岸政策機構，也鬆了一口氣。因為，這一場風波帶出了極其敏感的陸配「雙重國籍」問題，在台面上的「國安」與「人權」對決的背後，台灣人的國家認同與台灣現實地位的矛盾若隱若現。

在台灣民主「緊箍咒」與「疑中」焦慮的極限拉扯中，陸配群體似乎無論做什麼，都飽受審視，而他們複雜但清晰的政治輪廓，似乎無人解讀。

在標榜民主的台灣，陸配參政之困的癥結何在？

柯文哲在去（2023）年10月下旬提名來台居住30年的徐春鶯作為不分區立委時，可能沒有想到會造成這麼大的輿論震盪。徐春鶯過往接受陸媒採訪發表促統言論，帶陸配群體唱紅歌，參加兩岸統戰部門活動的經歷全部被翻了出來，引起了台灣人廣泛的焦慮。

一時間，在公共輿論場中，陸配群體「親中促統」的刻板印象再次被強化，社會上「友中」和「疑中」的情緒對立也驟然升溫，並且逐漸擴大成更嚴重的焦慮——「100多萬親中票」（因為一個陸配至少會影響到孩子和配偶）會有可能改變台灣的未來。一時間，陸配群體，幾乎等同於「國安問題」。

對此，柯文哲陣營和泛藍陣營的回應主要停留在：台灣38萬陸配應該有自己的代言人，以及憲法規定了每個中國民國公民都有參選權。但這種回應是無力的。馬上有人提出，大家並不是否認已經歸化中華民國籍的陸配的參政權，而是因為陸配擁有「雙國籍」，對台灣的忠誠度有限。

過去30年， 依據《兩岸條例》和《大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》，陸配在四年依親居留和兩年長期居留期滿後，只要提出喪失原戶籍證明公證書，就可以申請中華民國身分證。為什麼是喪失「戶籍」，不是國籍呢？因為在兩岸的憲法裡，都認為彼此同屬一個中國。拿到台灣身分證後，就可以申請中華民國護照，中華人民共和國身份證和護照也會同步失效。從實質結果來看，歸化後陸配已經不再具有任何實質上的中國人身分。入籍滿十年之後，就可以參選民意代表了。

然而，根據台灣《國籍法》及《公務人員任用法》規範，參選人當選後，必須出具放棄國籍的證明文件，才可以任職立委。於是，陸配參政的「鬼打牆」局面出現了。

因為兩岸關係特殊性，台灣和中國互相不承認對方的主權，因此，陸配不可能像移民到其他國家的中國人那樣，通過填寫「退出中華人民共和國國籍申請表」，拿到中國政府開具的放棄中國籍證明書。結果就是，根據台灣的憲法和法律，歸化的陸配可以和其他台灣公民一樣登記參選公職，但如果當選卻無法就職。

對於陸配沒有放棄中國國籍的途徑。有泛綠支持者認為：中國不對陸配開具放棄國籍證明，責任不在台灣政府，台灣只是依《國籍法》辦事。

而陸委會則表達了一種「中立的無奈」：「台灣目前的規體系未針對台灣地區人民持有大陸『國籍』議題做出具體的規範、亦無專門設立處理喪失大陸國籍的機構。」

於是有評論者認為，國籍困境之錯不在陸配身上，因為「《國籍法》適用對象是針對有意歸化中華民國國籍的外國人，根據《兩岸條例》規定，大陸籍人士不是『外國人』，不論政黨意識形態如何，依法論法」，對陸配參政的過度抨擊，會傷害台灣的民主形象。

雖然因為「藍白合」進展不順，徐春鶯參選立委的事情不了了之，但是，她仍將接任民眾黨新住民委員會主委身分。而且，更戲劇性的是，僅僅過了一天，國民黨就公佈了不分區立委名單，其中驚現同屬陸配的台灣紫點點多元文化發展協會理事長李霞。她排名第17名，並未進入前12、13名安全名單，但是這樣一個看似試水溫的操作，讓大家才放下的心又懸了起來。

漩渦中心的邊緣人——被嫌棄的陸配的30年歷史

在這場關於陸配的吵鬧中，大多數陸配是沉默的。有少數陸配接受外媒採訪時表示，自己經歷了學歷不被台灣承認，工作受限等處境，所以很希望有陸配群體的代言人，因此支持陸配參政。但也有陸配表示，徐春鶯只代表親中國派的聲音，她的形象只會加劇台灣人對陸配整體立場的疑慮，反而難以改變陸配的處境。還有陸配持中立看法，認為：因為親人都在中國，陸配無法自由地發聲，當然就無法公平地參政。

但是陸配這個群體的輪廓、處境、政治認同到底如何呢？

1987年，蔣經國政府開放老兵回鄉探親，很多老兵在家鄉娶妻後帶回台灣。隨後，台商開始西進投資，部分人在大陸結婚。在台灣一些鄉村、貧困、殘疾的弱勢群體，也開始通過中介娶陸妻。於是，最初的陸配群體誕生了。隨著大陸對台商優惠政策的擴大，更多台商、台幹到中國淘金，於是大量陸妻來台。

但也由於此時兩岸婚姻門檻低，出現了一些不法分子和黑幫操縱假結婚，組織中國女子來台賣淫的現象，於是2003年，時任總統的陳水扁確立了包括面談制度在內的限制兩岸婚姻登記的制度，兩岸婚姻急遽減少，2003年來台有陸配3.46萬，2004年便急劇下跌到1.06萬，從此每年來台陸配一直保持在1-1.5萬左右。