索馬利蘭租借海港求「外交突破」：國防部長憤而辭職，索馬利亞也宣布立法「廢除」協議

索馬利蘭共和國與衣索比亞日前簽訂一份具爭議的備忘錄（MOU），索國同意將部分海岸使用權租給衣索比亞，換得衣索比亞對其主權的承認，這起看似「外交突破」，已在東非掀起政治海嘯。

主張索馬利蘭為其部分領土的索馬利亞，7日通過一項法律，宣布廢除這項協議。而索馬利蘭國防部長也不挺自家總統，8日宣布因反對該協議而辭職。

索馬利蘭國防部長阿特耶（Abdiqani Mohamud Aateeye）8日宣布辭職。阿特耶受訪時表示，他難以接受總統將20公里的海權交給衣索比亞。

「衣索比亞仍然是我們的頭號敵人。」阿特耶週日在接受當地電視台採訪時表示，他與總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）會晤中，明確告訴總統，讓衣索比亞軍隊駐紮在索馬利蘭是不合適的。

阿特耶來自索馬利蘭與衣索比亞邊境的奧達勒州（Awdal）。他在媒體報導中發現，協議擬同意衣索比亞在其家鄉建立軍事基地，如此重大的決定卻缺乏部長級參與，導致阿泰耶憤而辭職。

索馬利亞通過法律「廢除」協議

另一方面，索馬利亞政府也強烈譴責索馬利蘭與衣索比亞達成的協議，稱其侵犯了索馬利亞主權。

索馬利蘭1991年宣布自索馬利亞脫離，但獨立逾30年來，至今仍未獲得任何國家承認。

索馬利亞已召回駐衣索比亞大使。7日，總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）更宣布簽署一項法律，「廢除」了衣索比亞和索馬利蘭政府之間「非法」的備忘錄，矢言索馬利亞將根據國際法維護國家統一，捍衛主權和領土完整。

This evening,I signed the law nullifying the illegal MoU between the Gov’t of Ethiopia & Somaliland. With the support of our lawmakers & our people, this law is an illustration of our commitment to safeguard our unity, sovereignty & territorial integrity as per international law. pic.twitter.com/UajOPm2qVB — Hassan Sheikh Mohamud (@HassanSMohamud) January 6, 2024

協議商定了哪些內容？

索馬利蘭共和國總統與衣索比亞總理阿比1日簽署的協議，具體內容尚未公開，雙方簽署的備忘錄僅是意向聲明，而不具有法律約束力。

不過根據官員們的發言，索馬利蘭將允許衣索比亞商船使用其境內港口入海，部分海岸也將租給衣索比亞海軍。

作為回報，索馬利蘭將獲得衣索比亞國家航空公司的股份。

另外，索馬利蘭總統阿布迪於簽署當日表示，該協議中有一段內容指出，衣索比亞將在未來承認索馬利蘭為獨立國家。但衣索比亞尚未證實這一點。

可能導致哪些區域升級？

如果衣索比亞獲得索馬利蘭同意，獲得海港近用權，其商船將能通往紅海和蘇伊士運河，進而能夠進入歐洲。有人猜測衣索比亞很快就會宣布建造一條通往紅海的90公里鐵路。其他15個非洲內陸國家都沒有如此短的距離，能穿越鄰國到海岸。

衣索比亞本靠海，不過自從1993年，厄利垂亞從衣索比亞獨立出去後，切斷衣索比亞原與紅海接壤的地理優勢。衣索比亞大部分出口貿易都是透過吉布地進行。

Photo Credit: Google Map截圖

非洲情勢智庫「Sahan Research」策略顧問布萊登（Matthew Bryden）分析，雖然該協議短期內可能不會影響地區穩定，因為索馬利亞沒有辦法將其意志強加於索馬利蘭，但長遠來看，吉布地和埃及等國家可能會受到影響。

「吉布地可能認為其作為衣索比亞主要港口的商業利益受到威脅。而衣索比亞欲在紅海和亞丁灣建立海軍存在的野心，可能會受到埃及抵制。」布萊登指出，該區域各國的政治和外交姿態很可能升級，而非洲聯盟與阿拉伯國家聯盟未來可能會在各方遊說下不得不表明立場。

據報導，索馬利亞總統穆哈莫德已開始與卡達和埃及進行磋商，這兩個國家與衣索比亞在尼羅河爭奪水權。

衣索比亞政治與國際關係教授格塔洪（Surafal Getahun）則擔心，這份備忘錄恐怕將把衣索比亞與索馬利亞兩國關係倒轉回1977年獨裁者巴瑞（Mohamed Siad Barre）時代。

《半島電視台》指出， 1977年，索馬利亞入侵歐加登（Ogaadeen），這是現在衣索比亞境內有爭議的邊境領土。衣索比亞則在蘇聯和古巴的支持下，最終贏得了戰爭。索馬利亞軍隊的慘敗和最終引發的內部叛亂，導致後來索馬利蘭脫離索馬利亞獨立。

目前，索馬利亞還無法與衣索比亞匹敵。索馬利亞有2萬軍隊，而衣索比亞則有13萬多名士兵。

衣索比亞政府軍參謀總長朱拉（Berhanu Jula）和索馬利蘭參謀總長塔拉（Nuh Ismail Thani）則在8日會面，進一步洽談雙方軍事合作。

#Just_In: #Ethiopia-#Somaliland



Ethiopian National Defense Forces Chief of the General Staff, Field Marshal Berhanu Jula, and Somaliland Chief of the General Staff, Major general Nuh Ismail Tani, met and discuss today “to work together on military cooperation”, ENDF said.



A… pic.twitter.com/cDUrMJcLJ2 — Addis Standard (@addisstandard) January 8, 2024

美國、歐盟、非洲聯盟呼籲衣索比亞和索馬利亞透過談判解決爭端，維護非洲之角的和平、安全與穩定。歐盟在聲明中提醒，必須根據索馬利亞聯邦共和國憲法、《非洲聯盟憲章》和《聯合國憲章》，尊重索馬利亞共和國的統一、主權和領土完整。

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核稿編輯：楊士範