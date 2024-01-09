印度11性侵犯被判無期徒刑後獲釋：最高法院裁定假釋無效，受害者稱「如釋重負」

印度最高法院8日撤銷古茶拉底邦（Gujarat）政府對11名男性強暴犯的假釋令，要求他們2週內自己回監獄報到。最高法院譴責，古茶拉底省濫用自由裁量權，未經授權就假釋這11名罪犯。

這11名男子犯下什麼罪？

2002年印度西部的古茶拉底邦爆發為期兩個月的宗教騷亂，當時21歲、懷有5個月身孕的穆斯林女性芭諾（Bilkis Bano）在印度教與伊斯蘭教的衝突中，遭到這11名印度教男子輪流性侵。甚至她的14名家人，包括她的3歲女兒在內，也遭到這群暴徒殺害。

2008年，這11名男子因犯下性侵和殺人罪行，被馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）的法院判處無期徒刑。

根據印度《刑法》規定，服刑滿14年的囚犯得假釋出獄。2022年其中一名性侵犯沙阿（Radheshyam Shah）提出假釋申請，在印度執政黨印度人民黨（BJP）的支持下，古茶拉底省成立顧問小組。

該顧問小組稱，這11人在監獄表現良好，且是有教養的婆羅門。2022年8月15日恰逢印度獨立紀念日，​​這11名男子獲批准出獄，並受到英雄般歡迎，支持者還向他們贈送糖果和花環。

此舉很快點燃印度各地人民的憤怒，從加爾各答到孟買皆爆發抗議活動。批評人士稱，省政府批准假釋令是受到政治、厭女與宗教歧視的影響。

芭諾隨後向印度最高法院提出請願書，堅決反對11名罪犯獲釋，這項行動也受到西孟加拉省議員莫伊特拉（Mahua Moitra）、印度共產黨政治局委員阿里（Subhashini Ali）等政治人物支持。

受害者終於迎來正義

芭諾透過她的律師發表聲明表示，「我流下如釋重負的淚水，這是1年多以來我第一次微笑，我擁抱了我的孩子們。感覺就像一塊像山一樣大的石頭從我胸口移開，我又可以呼吸了。」

芭諾指出，她終於迎來正義，「感謝尊敬的印度最高法院為我、我的孩子和世界各地婦女帶來平反和希望。」

芭諾表示，「一年半前的2022年8月15日，當那些摧毀我的家庭、恐嚇我的人被提前釋放時，我簡直崩潰了。」不過好在有許多人與她站在一起，「你們給了我奮鬥的意志，不僅為我，也為印度每一位女性伸張正義。」芭諾說。

印度最高法院8日撤銷11名男子的假釋令並指出，由於審判與量刑是在馬哈拉什特拉邦進行，因此古茶拉底邦無權釋放這些人。印度最高法院還譴責，古茶拉底邦政府與11名罪犯共謀串通。

印度最高法院表示，為了防止古茶拉底邦政府與罪犯合作，過去已多次基於捍衛真相與正義干預此案的審理，像是2003年將此案調查由古茶拉底邦政府，轉交給中央調查局，而後又於2004年將審判權力轉移給孟買的特殊法庭。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範