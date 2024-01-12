美國消費性電子展：台灣新創公司設棒球打擊區，手機即時分析擊球初速、仰角和身體姿勢，民眾驚豔
我們想讓你知道的是
兄弟倆看著數據不停相互討論，媽媽在旁邊不可思議地問：「用手機就可以取得這些資訊嗎？」驚豔小孩要在球隊才能看到的數據，如今每天在「自家後院」就能獲得，讓孩子能夠透過這項技術，慢慢調整姿勢和增進球技。
（中央社）創辦棒球數據app的台灣業者關仲鈞在美國消費性電子展（CES）展場設置棒球打擊區，只要拿手機記錄擊球過程就能立刻得到運動分析數據，獲美國民眾好評。
CES新創館，全球上千家廠商爭鳴，台灣團隊把握機會曝光，也感受美國文化。關仲鈞發現，美國一般民眾對擊球速度角度等資訊一聽就懂，此次參展對於團隊開發產品猶如打了一劑強心針。
CES新創場館內，兩名美國小男孩在目不暇給的展區看見棒球打擊區，立刻興奮衝向前揮棒。透過架設在一旁的iPhone攝影機記錄擊球過程，結束後立刻看見自己擊球初速、仰角和身體姿勢。
兄弟倆看著數據不停相互討論，媽媽在旁邊不可思議地問：「用手機就可以取得這些資訊嗎？」驚豔小孩要在球隊才能看到的數據，如今每天在「自家後院」就能獲得，讓孩子能夠透過這項技術，慢慢調整姿勢和增進球技。
這是來自台灣新創隊伍「傳接球實驗數據」公司的設計，熱愛打棒球的執行長關仲鈞與《中央社》分享，首度參展CES，最大感觸是美國民眾對棒球數據的認識和重視，讓他知道自己沒有走錯方向，猶如「打了一劑強心針」。
在台灣推運動科技難度較高，他在與美國一般大眾接觸後發現，他們幾乎都具備關於擊球初速和仰角等重要數據的知識，也理解那些數據的重要性。
他說，可能在台灣需要解釋5分鐘的概念，到了美國一講出來大家就知道，而美國孩子以往必須在特定時間去到球隊才能取得這些設備資源。
關仲鈞當初覺得，平常打球若想瞭解自己數據，面臨到價格昂貴、使用困難、種類繁多的挑戰，各種資訊像是生物力學都需要各自取得一套硬體，因此借助這波AI之力，與團隊開發演算法，整合成單一工具。
前旅美投手郭泓志等球員也提供打擊數據、協助開發出這個模型。
根據他之前的研究，美國有1600萬人打棒球，1000萬人在自家後院就有一組裝備可以練習棒球。因此CES過後預計先把行銷資源放在美國，計畫繼續開發高爾夫球、或其他運動項目。
此次參展，台灣運動科技還包括「智慧可攜式虛實互動高球模擬器」，讓民眾在室內也能有逼真的揮桿體驗；「科技登山人」、「智慧潛鏡」則讓民眾運動更便利、更安全和更有效率。
新聞來源
延伸閱讀
- 美國消費性電子展（CES）登場：台灣半導體、新創技術受大會矚目，台廠新品齊發聚焦電競筆電、遊戲掌機
- 美國CES消費性電子展登場，5大看點總整理：工研院展出運動科技、AI及機器人創新技術
- 空中自動駕駛、可捲起收納電視：2019美國消費電子大展有哪些驚喜？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
Tags：
基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。