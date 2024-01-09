教宗方濟各呼籲全球禁止「卑鄙、可悲」的代孕：孩子是一份禮物，而非商業合約

綜合《路透社》、《美聯社》和《CBS》報導，教宗方濟各（Pope Francis）週一（8）在他的年度演講中列舉了對全球和平與人類尊嚴的威脅。他呼籲全球禁止全球禁止透過代孕育兒，稱這種做法是「卑鄙、可悲的」，因其嚴重侵犯了該孕母和所育兒童的尊嚴，並讓懷孕商業化。

方濟各的這番言論很可能會激怒支持LGBTQ社群的人們，因為想要孩子的同性伴侶，往往會選擇採取代孕等方式， 並遵循他去（2023）年12月「里程碑式的決定」，尋求神父對 同性伴侶的祝福。

現年87歲的方濟各在對駐教廷大使發表的外交演說中，感嘆2024年的到來正值和平日益受威脅而削弱，甚至在某種程度上消失。他並列舉了俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」、以色列和哈瑪斯間衝突、移民問題、氣候危機、不道德的核武武器等問題，直指這些禍害如何違反人道主義。

對方濟各而言，代孕何以「卑鄙、可悲」？

而方濟各也提及了尋求代孕的做法，將之視為威脅世界和平的一環。他不只認為這是「卑鄙、可悲的」，還嚴重侵犯了該孕母和所育兒童的尊嚴，因其利用了代理孕母較差的經濟狀為基礎。他說，未出生嬰兒的生命必須受到保護，而不是被壓制或成為商業販賣的對象。

方濟各說，孩子永遠是一份禮物，絕不是任何商業合約的基礎，呼籲國際社會共同為禁止代孕努力。

梵蒂岡的教義反對體外受精，方濟各先前也曾表示羅馬天主教會反對代孕，或他所謂的「子宮出租」（uterus for rent）。儘管如此，梵蒂岡教義辦公室曾明確表示，訴諸代孕的同性父母仍可以讓孩子受洗。

雖然商業代孕的合約在美國很常見，包括對母親的保護、獨立法律代表的保證和醫療保險，但在如西班牙和義大利等部份歐洲國家，此類代孕合約是被禁止的。另外，透過俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，以及由烏克蘭代理孕母所生嬰兒面臨的威脅，暴露了烏克蘭蓬勃發展的代孕產業，而烏克蘭是少數允許外國人去該國尋找代孕的國家之一。

事實上，出於道德的考慮，世界上只有少數國家和美國的一些州允許商業代孕，有一些國家允許不涉及金錢交易的「利他代孕」（altruistic surrogacy），其他多數歐洲國家，則完全禁止任何形式的代孕。因此，關於透過代孕出生嬰兒的相關統計數據極少。

批評者警告，商業代孕的目標對象往往是貧困、經濟弱勢的婦女，這些因經濟需要而成為代理孕母的婦女，很可能會受到「貧窮偏見」（poverty bias）。支持者則表示，代孕使女性有機會為無子女的夫妻生下孩子，合約也可以同時保護代孕者和準父母。

婦女晚育和同性伴侶使人們對代孕興趣增加

但是，隨著現代越來越多的婦女選擇推遲懷孕，以致晚年生育能力減退。以及越來越多的同性伴侶在自己無法懷孕的情況下尋找組建家庭的方法，人們對代孕的興趣持續增長。

在位於梵蒂岡週邊的義大利，代孕即是非法的。而義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的右翼執政聯盟更在推動議會通過一項法律，尋求擴大現有禁令的適用範圍，以懲罰到國外進行代孕的伴侶。

領導著全球超過13.5億天主教徒的方濟各，在演講中重申了梵蒂岡 對性別理論的譴責，因該理論認為性別遠比男女的二元對立範疇更加複雜和多變，並且在可見的性別特徵外，尚取決於更多其他因素。 他稱這樣的性別理論「極其危險」，因為它消除了人人平等主張中的差異性。

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核稿編輯：楊士範