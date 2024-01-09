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2024/01/09,
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國家級警告狂響，是衛星還是飛彈？國防部證實：中共發射是衛星，簡訊英文寫錯了

國家級警告狂響，是衛星還是飛彈？國防部證實：中共發射是衛星，簡訊英文寫錯了
Photo Credit: 國家級警報

我們想讓你知道的是

國防部稍早發布新聞稿，表示今日3點3分，中共於四川西昌衛星發射中心，執行某型運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經過我西南空域上空，高度位於大氣層外。

今（9）日下午3點4分，不少民眾收到國家級警報，提醒有衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，敬請通報警消處理。不過警報附註的英文翻譯寫的是「飛彈」（missile），導致民眾恐慌。

國防部證實，今日下午3時3分許，中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。

至於簡訊英文用語，國防部表示，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

根據中國《央視》、《人民日報》稍早報導，中共於北京時間9日3點03分，在西昌衛星發射中心使用「長徵二號丙運載火箭」，成功將「愛因斯坦探針衛星」發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務成功。

不過外界質疑，中國過去也有發射衛星記錄，為何只有這次發布國家級警告？國防部並未說明。

外交部長吳釗燮稍早於國際記者會上表示，衛星發射應被歸類為中國試圖介選的「灰色地帶」行動（gray zone activities）。

我國災防告警細胞廣播訊息網站，稍早發布兩則告警訊息標題皆顯示，「飛彈飛越台灣上空」。

衛星
Photo Credit: 災防告警細胞廣播系統
災防告警細胞廣播系統一度出現影響區域。

災防告警細胞廣播訊息網站建議，民眾應接受憲警及民防人員指（誘）導確實進入防空避難處所，居家者應緊閉門窗及實施燈火管制。

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核稿編輯：楊士範


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