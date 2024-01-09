險成桌上餐，印尼警方救出逾200隻遭綑綁小狗

（中央社）印尼警方日前攔截一輛載有200多隻狗的卡車，這些狗遭到綑綁，嘴和腿都被綁住，且被放入麻布袋裡懸掛在車內。印尼雖不禁止買賣狗肉，但虐待動物仍得面臨刑罰，警方已掌握涉嫌虐狗的5名嫌犯。

印尼警方6日在中爪哇三寶壟（Semarang）攔截一輛開往梭羅市（Solo）的卡車，救出卡車上遭綑綁在麻布袋中的226隻狗。「雅加達環球報」（Jakarta Globe）報導指出，當時卡車要將這些狗運送至梭羅市屠宰，並賣到其他地區。

「雅加達環球報」今天報導，警方已確認5名嫌犯，三寶壟警察局長伊爾萬（Irwan Anwar）昨天在記者會上說，「嫌犯是多次參與非法運輸狗的慣犯」。伊爾萬指出，嫌犯將根據有關牲畜和動物健康的法律移送法辦，最高可被判處5年監禁。

另外，據報導，目前被救出的狗已被安置在三寶壟一個臨時收容所，其中有12隻死亡。

印尼仍是世界上少數允許販售狗肉和貓肉的國家之一。經過動保人士多年來施壓要求停止買賣狗肉和貓肉，以及殘忍的屠宰方法後，蘇拉威西島一處聲名狼藉、進行動物買賣的托莫洪極限市場（Tomohon Extreme Market），已於去年7月被當局下令終止販賣狗肉與貓肉。

在當局實施禁令之前，這座市場以令人不安的菜餚聞名於世。

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