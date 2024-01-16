讀許文龍《零與無限大》：奇美老董如何從釣魚、老鼠理論悟出經營之道
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許文龍在事業成功後，有能力設立奇美博物館，擁有世界上最豐富的小提琴收藏，接手並整頓奇美醫院，使它從破產邊緣搖身一變成為頂級醫學中心。這些確實都需要錢（而且是很多錢），而許文龍老先生灑脫地說：「錢要用了才是錢，要幸福就得花錢。」求仁得仁，可能也算是金錢與幸福的好循環吧。
文：Claydee
如果能套句流行的句法，許文龍大概會說：「人生中重要的事情，大多是釣魚教會我的。」
去（2023）年底許文龍先生過世，因故無法到台南送老先生最後一程，但卻藉此機會細讀《零與無限大》，讀起來非常「輕鬆、快樂」，而且富含老先生的商業經營（特別強調，不是管理）洞見和立身處世觀點，獲益良多。
全書分為四部，分別是釣魚哲學、幸福經濟、理想國、以及永恆的藝術，都是許文龍與其他年輕政策研究者和實務工作者的談話集結。
其中我最喜歡的是「釣魚哲學」這個部份，13個篇章滿溢著清閒、熱情與快樂。釣魚是老先生最大的興趣，他曾說：「大多數早晨，我都在海裡，如果天氣不好，我就在溪裡。」
即使自己釣最多，還是要想辦法讓大家都釣到魚，這樣整台車才會「快樂得像要翻過去一樣」！
首先，「大家都能釣到魚，這是最快樂的結果」。
因為他發現，一車的人出去釣魚，回程的時候，如果只有自己最會釣、釣最多，別人都沒釣到，那麼即使他想向夥伴吹噓自己的成就，「再怎麼講，也沒人理你，反正你最厲害」。
這個時候，老先生覺得自己是「最悲慘的」。因為他認為快樂是活在受人尊敬、受歡迎的環境，「大家見面都很開心、會打招呼」，所以即使自己釣最多，還是要想辦法讓大家都釣到魚，這樣整台車才會「快樂得像要翻過去一樣」！
而這樣清楚生動的親身經驗，似乎比「共好」或「利益分享」這些抽象名詞更能說明商業思維。許文龍老實地說，這其實也是一種利己，是為了自己的快樂，才去分享；相較於回饋社會或無私捐獻的論述，「有什麼說什麼」，非常實際，更令人信服。
此外，「兩個餌，只能釣一條魚」。
「因為妳釣起一條魚時，另一個餌——其實是番薯揉的——就會自然掉落水底，這樣魚才會繼續靠過來。若是你一直兩個餌釣兩條魚，那個地方就會空空的，因為到最後魚也活不下去。」
這個概念除了是說對人要留餘地，在生意上留些利益給別人，關係才會繼續下去，也是在說明環境——也就是現在商界琅琅上口的「生態系統」（ecosystem）的重要性。
技術人出身的許文龍說，Ecology《生態學》是對他影響最大、最讓他感動的2本書之一，實在令人意外。對這位白手起家創立奇美實業（全球最大的ABS樹脂供應商）的企業家來說，《生態學》探討「事物與事物之間的關係」，讀通了，就能從比較宏觀——也就是另一個buzz word「big picture」（大局觀）的角度來看事情。
老先生把這個道理，應用在商業決策和政策建議，並取名為「老鼠理論」。「老鼠理論」的核心是，發現老鼠時不能只看到老鼠、只想撲殺老鼠，而是必須了解「產生老鼠的環境」是如何。
房子裡、社會上，有1、2隻老鼠存在是自然的，但如果有很多隻，那肯定是環境和制度條件容許、甚至引誘老鼠的生長。只想辦法捕鼠，是治標不治本；只要誘因「油水」仍在，老鼠還是會源源不絕地出現。
舉例而言，許文龍認為，公司賠錢，只把總經理叫過來罵是沒用的，應該要仔細檢查系統有哪些可改進之處；地方上有黑金政治，是因為政府層級太複雜、透明度不夠高，讓「制度產生了黑金」；人才外流，關鍵往往是生活品質不夠好，發展空間受限，需要改善整體制度。
老先生提醒，碰到問題應該「找答案，不要找責任」，這樣「對彼此、對大家都好」，能真正解決問題。
另一本徹底影響許文龍、改變許文龍的書是《莊子》。老先生說，《莊子》主張「相對性」，如果我們能以不同立場、不同角度來看世間事，就會很有彈性。
《莊子》還告訴我們，「自然」是長久形成的平衡；所謂「無為」，就是「自然有一個事情的順序，若能順應這個自然運作的原理，妳就不需要再多做什麼」。個體有生死、萬物有消長、事業有起落，都是這個道理。
「為什麼奇美一個人可以做那麼多事？」
「因為他們不用寫報告，可以一直做事。」
莊子「無為而治」的理想，說來容易，難在落實。但許文龍在1980年就「宣布取消總管理部」，所有事業部直接向總經理負責，「公司從頭到尾都沒有管理部門」。他認為，「管理都會造成對立」，人是平等的，不需要上下管理的關係。
他也相當自豪地表示，奇美可說是「無文字的社會」，這並不是說奇美沒有電腦、沒有規矩（它們早在1988年就取消業務編制，轉而在報紙公開報價、送傳真機給每位客戶，請她們直接下單），而是說內部沒有不必要的計畫書或報告書。
許文龍說自己不看書面報告、不喜歡聽理由，「直接問賺多少卡實在，剩下的都是浪費時間」。
這樣的「無為」要配合「授權」，並且「目標管理要徹底，不要用手段管理」，例如他對奇美總經理的要求很明確，照顧員工（待遇要是臺南縣市最優）、賺錢、客戶滿意；「其他事務性的問題，他們要自己解決，不需要問我」。
「消滅管理」對許文龍來說是很「實際」的事情。他解釋說：「管理，也是要成本的。……如果10個人裡面有兩個是管理者，剩下8個被管理的人也要用20%時間填報表、應付上級，實際上就會只有6個人是在做真正有用的工作。」
奇美的「採購和業務連在一起，工廠和總部也是連在一起……一群人每天都在那裡協調，就形成一個默契很好、很有效率的團隊」。
這跟Elon Musk很像，Musk也強調「設計、工程和製造團隊必須集合在一起」，因為這樣生產線上的人才能立刻質問設計者或工程師：「妳們是在搞什麼？」
許文龍還有個想法也和Musk很像，Musk「從不在銷售或行銷上多下功夫」，因為他相信，只要做出好產品，銷售自然會跟上。許文龍說話則更直接：「產品如果得拜託客戶買，就已經是失敗了。」
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。