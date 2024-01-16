讀許文龍《零與無限大》：奇美老董如何從釣魚、老鼠理論悟出經營之道

文：Claydee

如果能套句流行的句法，許文龍大概會說：「人生中重要的事情，大多是釣魚教會我的。」

去（2023）年底許文龍先生過世，因故無法到台南送老先生最後一程，但卻藉此機會細讀《零與無限大》，讀起來非常「輕鬆、快樂」，而且富含老先生的商業經營（特別強調，不是管理）洞見和立身處世觀點，獲益良多。

全書分為四部，分別是釣魚哲學、幸福經濟、理想國、以及永恆的藝術，都是許文龍與其他年輕政策研究者和實務工作者的談話集結。

其中我最喜歡的是「釣魚哲學」這個部份，13個篇章滿溢著清閒、熱情與快樂。釣魚是老先生最大的興趣，他曾說：「大多數早晨，我都在海裡，如果天氣不好，我就在溪裡。」

即使自己釣最多，還是要想辦法讓大家都釣到魚，這樣整台車才會「快樂得像要翻過去一樣」！

首先，「大家都能釣到魚，這是最快樂的結果」。

因為他發現，一車的人出去釣魚，回程的時候，如果只有自己最會釣、釣最多，別人都沒釣到，那麼即使他想向夥伴吹噓自己的成就，「再怎麼講，也沒人理你，反正你最厲害」。

這個時候，老先生覺得自己是「最悲慘的」。因為他認為快樂是活在受人尊敬、受歡迎的環境，「大家見面都很開心、會打招呼」，所以即使自己釣最多，還是要想辦法讓大家都釣到魚，這樣整台車才會「快樂得像要翻過去一樣」！

而這樣清楚生動的親身經驗，似乎比「共好」或「利益分享」這些抽象名詞更能說明商業思維。許文龍老實地說，這其實也是一種利己，是為了自己的快樂，才去分享；相較於回饋社會或無私捐獻的論述，「有什麼說什麼」，非常實際，更令人信服。

此外，「兩個餌，只能釣一條魚」。

「因為妳釣起一條魚時，另一個餌——其實是番薯揉的——就會自然掉落水底，這樣魚才會繼續靠過來。若是你一直兩個餌釣兩條魚，那個地方就會空空的，因為到最後魚也活不下去。」

這個概念除了是說對人要留餘地，在生意上留些利益給別人，關係才會繼續下去，也是在說明環境——也就是現在商界琅琅上口的「生態系統」（ecosystem）的重要性。

技術人出身的許文龍說，Ecology《生態學》是對他影響最大、最讓他感動的2本書之一，實在令人意外。對這位白手起家創立奇美實業（全球最大的ABS樹脂供應商）的企業家來說，《生態學》探討「事物與事物之間的關係」，讀通了，就能從比較宏觀——也就是另一個buzz word「big picture」（大局觀）的角度來看事情。

老先生把這個道理，應用在商業決策和政策建議，並取名為「老鼠理論」。「老鼠理論」的核心是，發現老鼠時不能只看到老鼠、只想撲殺老鼠，而是必須了解「產生老鼠的環境」是如何。

房子裡、社會上，有1、2隻老鼠存在是自然的，但如果有很多隻，那肯定是環境和制度條件容許、甚至引誘老鼠的生長。只想辦法捕鼠，是治標不治本；只要誘因「油水」仍在，老鼠還是會源源不絕地出現。

舉例而言，許文龍認為，公司賠錢，只把總經理叫過來罵是沒用的，應該要仔細檢查系統有哪些可改進之處；地方上有黑金政治，是因為政府層級太複雜、透明度不夠高，讓「制度產生了黑金」；人才外流，關鍵往往是生活品質不夠好，發展空間受限，需要改善整體制度。

老先生提醒，碰到問題應該「找答案，不要找責任」，這樣「對彼此、對大家都好」，能真正解決問題。

另一本徹底影響許文龍、改變許文龍的書是《莊子》。老先生說，《莊子》主張「相對性」，如果我們能以不同立場、不同角度來看世間事，就會很有彈性。

《莊子》還告訴我們，「自然」是長久形成的平衡；所謂「無為」，就是「自然有一個事情的順序，若能順應這個自然運作的原理，妳就不需要再多做什麼」。個體有生死、萬物有消長、事業有起落，都是這個道理。

「為什麼奇美一個人可以做那麼多事？」

「因為他們不用寫報告，可以一直做事。」

莊子「無為而治」的理想，說來容易，難在落實。但許文龍在1980年就「宣布取消總管理部」，所有事業部直接向總經理負責，「公司從頭到尾都沒有管理部門」。他認為，「管理都會造成對立」，人是平等的，不需要上下管理的關係。

他也相當自豪地表示，奇美可說是「無文字的社會」，這並不是說奇美沒有電腦、沒有規矩（它們早在1988年就取消業務編制，轉而在報紙公開報價、送傳真機給每位客戶，請她們直接下單），而是說內部沒有不必要的計畫書或報告書。

許文龍說自己不看書面報告、不喜歡聽理由，「直接問賺多少卡實在，剩下的都是浪費時間」。

這樣的「無為」要配合「授權」，並且「目標管理要徹底，不要用手段管理」，例如他對奇美總經理的要求很明確，照顧員工（待遇要是臺南縣市最優）、賺錢、客戶滿意；「其他事務性的問題，他們要自己解決，不需要問我」。

「消滅管理」對許文龍來說是很「實際」的事情。他解釋說：「管理，也是要成本的。……如果10個人裡面有兩個是管理者，剩下8個被管理的人也要用20%時間填報表、應付上級，實際上就會只有6個人是在做真正有用的工作。」

奇美的「採購和業務連在一起，工廠和總部也是連在一起……一群人每天都在那裡協調，就形成一個默契很好、很有效率的團隊」。

這跟Elon Musk很像，Musk也強調「設計、工程和製造團隊必須集合在一起」，因為這樣生產線上的人才能立刻質問設計者或工程師：「妳們是在搞什麼？」

許文龍還有個想法也和Musk很像，Musk「從不在銷售或行銷上多下功夫」，因為他相信，只要做出好產品，銷售自然會跟上。許文龍說話則更直接：「產品如果得拜託客戶買，就已經是失敗了。」