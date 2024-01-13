台灣民眾黨吸盡小黨勢力、奪下立法院8席，學者：開啟「兩大一中」政黨新局面
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民眾黨這次政黨票的版圖，也與2020年相近，在雙北、桃園、台中等地較多支持者，但過了雲林一路向南以及花東，民眾黨的政黨支持率較低。而在離島的連江縣與金門縣，民眾黨仍獲得不錯的支持度。
打著「超越藍綠」口號，台灣民眾黨在今年立委選舉大有斬獲，雖然區域立委全軍覆沒，但在政黨票不分區立委方面獲得22%得票率、奪下8席，鞏固立法院第三大黨的勢力。學者認為，民眾黨將開啟立法院「兩大一中」的政黨新局面。
這是民眾黨2019年成軍以來，投身的第二場立委選舉。民眾黨在前次（2020年）的選舉上即表現亮眼，政黨票獲得11.2%的得票率（逾158萬張政黨票），分配到5席，超越當時國會第三大黨時代力量，成為最新第三勢力，惟在區域立委上未能獲得席次。
這次選舉，民眾黨這次在政黨票獲得22%得票率（逾304萬張政黨票），比上次多了近一倍，確定有8席不分區立委進入國會。立法院113席中，國民黨拿下52席、民進黨拿下51席，兩黨均不過半（57），民眾黨將成關鍵少數。
政黨票增加一倍多，民眾黨搶下立院8席
民眾黨在2024不分區立法委員提滿34人，企圖組成「最強戰力、 超越藍綠」的戰隊，也決定不分區採「2年任期制」，將不分區立委的4年任期分為兩年一輪，兩年後即辭職，由不分區名單其他成員依序遞補。如果採用「2年條款」，前16名都可能擔任或遞補立委。
民眾黨不分區立委名單前8名：
- 前台北副市長黃珊珊
- 前時代力量黨員黃國昌
- 代理孕母合法化推動人陳昭姿
- 戰國策傳播集團董事長吳春城
- 台灣新住民黨黨主席麥玉珍
- 民眾黨台北黨部主委林國成
- 藥師公會全聯會秘書長林憶君
- 媒體人張啟楷
在區域及原民立委方面，民眾黨一共派出11名候選人雖「全軍覆沒」，不過獲得國民黨「禮讓」的新北第二選區李有宜、台中第一選區蔡壁如，都獲得不錯的成果。
民眾黨選得好嗎？哪些區域比較「白」？
這次民眾黨在其執政的新竹市，獲得最高比例的政黨票（29%），新竹縣居次（28%），而「藍白示範區」台中，也因爲蔡壁如的參選，民眾黨在此獲得全國第三高的政黨票（24%）。
民眾黨這次政黨票的版圖，也與2020年相近，在雙北、桃園、台中等地較多支持者，但過了雲林一路向南以及花東，民眾黨的政黨支持率較低。而在離島的連江縣與金門縣，民眾黨仍獲得不錯的支持度。
為什麼會有這樣的分佈？東海大學政治學系教授邱師儀接受《關鍵評論網》訪問分析，新竹市是柯文哲老家，宜蘭有曾任中國國民黨中央委員李偉華，算是柯文哲在當地的頭人。連江、金門都是藍的（國民黨支持者較多），當地不想投給國民黨、又討厭民進黨的選民，就會投給柯。邱師儀形容，柯文哲這次支持者就是「蚯蚓鑽洞」，慢慢鬆動藍綠原本版圖。
民調專家張進逸告訴《關鍵評論網》，民眾黨還是偏都會型的政黨，比較重視空戰，在需要地方網路組織的選區，就會稍弱一點。但張進逸認為，在沒有地方組織的情況下，民眾黨能有這樣的成果，「已算達標」。
張進逸也指出，民眾黨這次在區域立委提名，沒有把最強的人選全部排下去選，像立法院不分區黃珊珊和黃國昌，都有機會在區域獲勝，但沒有下去選。
張進逸認為，區域立委不是空戰下去就能贏，通常要有比較大的政黨實力，民眾黨派去的經營不夠，就很難在區域立委勝出。
柯文哲選後於中外媒體記者會上也坦承，這次敗選，因爲台灣民眾黨在組織方面是完全的弱勢，雖然昨天凱道上看起來來了很多人，但只靠公民運動，仍不能與經營40年、百年的政黨動員相比。柯文哲也說，純粹只靠自媒體，無法在傳統媒體完全打壓的情況下，取得優勢。台灣民眾黨成立4年，資源不夠、力量不夠，這場落敗，並不意外。
民眾黨吸走誰的票？
這次政黨票來看，國民黨、民進黨與民眾黨的得票率都有成長，民進黨上次取得34%的政黨票、國民黨33%、民眾黨11%，這次民進黨獲得36%、國民黨34.5%、民眾黨22%，又以民眾黨增幅最大。
張進逸表示，民眾黨這次得票率增加，主要還是吸走對藍綠失望、第三勢力的選票，尤其是上次皆有通過3%「政黨補助款」門檻的時代力量（8%%）、親民黨（3.7%）、台灣基進（3.2%），這次幾乎泡沫化，時代力量獲得2.5%的政黨票、親民黨0.5%、台灣基進0.6%。
民眾黨未來在國會的角色？
邱師儀認為，民眾黨當然選得好，柯文哲應該算是最大贏家。
邱師儀表示，這次三黨都沒有全勝或全敗，民進黨拿到總統，但失去國會多數；民眾黨雖然總統選輸，但一度超過第二名的侯友宜，總統能量也催出很多政黨票。至於國民黨，很多地方都選得很漂亮，特別在台中。
邱師儀指出，未來國會將呈現「兩大一中」的政黨局面，民眾黨已不能算是小黨，這次選舉結果藍綠各52、51席，民眾黨取8席，兩黨都勢必要跟民眾黨合作。
張進逸則認為，雖然民眾黨這次只拿下8席，但重點是因為藍綠席次都不過半。如果國會有單一政黨過半，民眾黨就算贏10席，意義也不大，但這次三黨不過半，民眾黨扮演的角色就很關鍵。
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核稿編輯：楊士範
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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新竹2023年12月22日 /美通社/
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基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
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