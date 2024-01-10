藍綠白政見都有提到的「巴氏量表」是什麼？申請看護前一定要做嗎？還有哪些評估方式？
我們想讓你知道的是
就台灣目前的需求來說，外籍看護是長照系統中的重要的人力，應將他們納入並整合進長照系統，不應分成兩個路徑，甚至互相排擠。如果是這樣，就不會有單獨使用巴氏量表，來評估是否符合聘僱外籍看護的狀況。
議題背景
在台灣申請看護移工之前，需要先經由巴氏量表（Barthel Index），評估被照顧者失去身體自主照顧功能的程度，決定是否可請家庭看護移工。巴氏量表得分越低，表示越需要依賴看護者的照顧。
由於台灣社會高齡化，申請看護的需求增加，被照顧者的年齡、疾病狀況、疾病種類、家人照護的能力都不同，因此有些情況下雖然有照護的需求，例如失智，但巴氏量表評估是可自行做生活上的動作，而無法申請，需要醫師和其他量表來認定。
2024年總統候選人的長照政見裡，也都不約而同提到巴氏量表，這引起眾多關於用巴氏量表做為申請門檻的討論，包含巴氏量表存在的必要性、無法評估實際照顧需求的情況，以及如何改善量表或評估的方式，讓有需要的民眾都可申請到家庭看護移工。自今年10月15日起，勞動部發布新聞稿宣布放寬申請家庭看護移工的標準，增列三大類可以不用經過巴氏量表認定的被看護者。
然而，需要被看護的人狀況多元，若要盡量顧及多元的被照顧者，除了放寬門檻，有沒有其他巴氏量表之外的評估方法？巴氏量表可以改良嗎？國外又是怎麼使用巴氏量表的呢？一起來看看專家怎麼說。
2024年01月05日
台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系副教授：李淑君
Q1：除了以巴氏量表評估受照顧者的行為能力之外，還需要納入哪些其他面向和能力的評估以獲得較全面的照顧考量？
- 目前在長照系統中，各縣市長期照顧管理中心已透過照顧管理評估量表，多面性的評估個案的能力與長照需求，為提供更全面的照顧考量。除了巴氏量表主要用來評估個案基本日常生活的功能表現，也使用其它量表評估溝通能力、認知功能、營養狀態、身體功能、居住環境、情緒行為、家庭社會支持，除了個案本身狀況，也評估主要照顧者的負荷。
Q2：除了巴氏量表以外，有沒有其他評估受照顧者行為能力的量表或方式，以盡量顧及多元的被照顧者？
- 不管是國內外，目前評估基本日常生活功能表現的工具，的確以巴氏量表最為普遍，但是仍有其它使用率高也相當普遍的量表，也許可以替代巴氏量表，例如Katz指數（Katz Index of Independence in Activities of Daily Living）包含六種基本日常生活功能，但只有評量受照顧者依賴或獨立兩種評分方式。
Q3：若不再使用巴氏量表，優點和缺點分別有哪些？
- 目前國內外，不管是在研究上或臨床實務上，巴氏量表仍是基本日常生活功能表現最主要的評估量表，而且有共識的使用某種特定量表，可以讓專業人員彼此溝通無礙，這也是為什麼長久以來巴氏量表在評估日常生活功能或失能這麼具代表性。我認為不是不能使用巴氏量表，而是該量表僅代表日常生活功能這個單一面向，應搭配其他多面向的評估，如此綜合評估才能因應多樣態的被照顧者，對於個案狀況也能更加完善了解。
Q4：若巴氏量表有其必要性，可以如何改良？
- 目前已有學者提出修正版的巴氏量表，題項不變但評分標準較為精細，以李克特氏五點量表（Likert scale）並根據被照顧者的獨立程度從1至5給分，雖然修正版的巴氏量表已被驗證有更高的敏感度和信度，但目前仍不普遍。我個人認為，巴氏量表中的「大小便控制」是首先可精簡的兩個項目，因為已有如廁的題項，且大小便控制與神經控制有關，與日常生活功能其它題項的面向略有不同，但未來仍需經過重複的研究驗證。
Q5：國外如何使用巴氏量表評估被照顧者的失能狀況？值得台灣參考的部分為何？
- 外國，例如英國和德國，評估有長照需求的個案，皆以全人照顧為核心，因此不只以巴氏量表評估基本日常生活功能，亦搭配其它面向評估量表以獲得更全面的個案狀況，類似目前台灣已有的照顧管理評估量表。不只如此，他們因為也相當重視個人尊嚴、生活品質，以及個人在文化、社會、宗教和情感的需求，相關的評估也會被納入。
- 事實上台灣的長照系統已有各縣市長期照顧管理中心，均透過照顧專員親自至個案家中，使用照顧管理評估量表，多面性的評估個案的能力與長照需求。就台灣目前的需求來說，外籍看護是長照系統中的重要的人力，應將他們納入並整合進長照系統，不應分成兩個路徑，甚至互相排擠。如果是這樣，就不會有單獨使用巴氏量表來評估是否符合聘僱外籍看護的狀況，應由長期照顧管理中心單一窗口負責，經過多元且完整的評估個案，提供適切的照護計畫與建議。
- 利益聲明（Declared interests）：無利益相關
2023年12月26日
政治大學心理學系副教授：吳治勳
因巴氏量表於研究上與臨床上使用的意義不同，臨床使用上的層面並非我的專業，此次僅針對研究上巴氏量表的使用來回覆。
Q1：研究上使用巴氏量表和臨床使用有何差異？
- 我個人認為是「動機」上的差異。臨床上評估時，通常有「能不能請看護」等結果需求，因此有可能影響個案（或其家屬）如何報告其能力。研究上就是單純評估個案的能力，沒有什麼「後果」。
Q2：您的研究為什麼會使用巴氏量表？評估哪些對象？評估什麼樣的行為能力呢？
- 我們之前的研究（10多年前）是老人衰弱的研究，主要評估65歲以上長者。我的部份是臨床心理學，主要研究主題是老化態度與生活適應，巴氏量表是其中一個輔助用的量表，配合其他評估方式一起評量。
Q3：使用巴氏量表做研究的優點和侷限分別為何呢？
- 使用巴氏量表做研究的優點是容易評估且廣在研究與臨床上使用。
- 侷限其實應該還好，因為研究很少只用一個量表，故會配合其他評估方式一起進行，不會有臨床上為了效率需要選一個「最好」評估工具的問題。
本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此
原標題：「巴氏量表」專家意見
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。