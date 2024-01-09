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悼凱撒——球王一代又一代，但「凱撒」永遠只有碧根鮑華一人

悼凱撒——球王一代又一代，但「凱撒」永遠只有碧根鮑華一人
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

早前有讀者說，足球是男性題材，然而碧根鮑華逝世，是全國無分男女老少都關注的新聞。可以說，球王可以一代又一代，有許多許多個，但「凱撒」永遠只有一人。前無古人，後亦永不會有來者。

綽號「凱撒大帝」（Der Kaiser）的德國足球名宿碧根鮑華（Franz Beckenbauer）逝世，是今晚德國一台新聞的頭條。

早前有讀者說，足球是男性題材，然而碧根鮑華逝世，是全國無分男女老少都關注的新聞。只因這位來自慕尼黑草根階層的球員，半個世紀以來對德國足球以至社會都影響深遠。

可以說，球王可以一代又一代，有許多許多個，但「凱撒」永遠只有一人。前無古人，後亦永不會有來者。

碧根鮑華在1945年9月出生，那時德國投降不久，慕尼黑百廢待舉，全市都是被轟炸後的廢墟。他就在這個頹垣敗瓦的都市裡初接觸足球，在一片荒蕪下學到腳法。

德國復常以後，他開始進入球會踢球。後來加入了勁旅拜仁慕尼黑，並入選西德國家隊，帶領其奪得主場舉行的1974世界盃。幾年後他到美國踢球，將戰後愛好和平、廣交好友的現代德國形象帶到這個曾經的敵國。1990年，他在兩德統一前三個月以主教練身分帶領西德取得世界盃，正式加冕成德國足球第一人。

退出前線後，他擔任拜仁慕尼黑高層，亦是德國籌辦2006世盃籌委會主席，帶領德國取得主辦權，辦了屆很成功的賽事。幾年前，媒體報導碧根鮑華涉賄賂國際足協高層以取得主辦權。這位名宿其後隱居幕後，淡出公眾視線。

縱有這污點，碧根鮑華仍是德國人尊敬的人物。沒有經歷過那世代的人，都會知道他的貢獻和地位。他亦是巴伐利亞州的代表人物，一口非常濃厚的巴州口音是其標記。巴州人有強烈本土意識，與權力中心在柏林的普魯士政權分庭抗禮。巴州被普魯士人統一，然而德國足球凱撒大帝卻是巴州人，其他地區的德國人都要臣服於他。

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