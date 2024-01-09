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2024/01/09,
政治

2024總統暨立委選舉投票懶人包：要投幾張票？投票三寶是什麼？蓋錯章可不可以重新領票？

2024總統暨立委選舉投票懶人包：要投幾張票？投票三寶是什麼？蓋錯章可不可以重新領票？
示意圖為立委補選資料照片 Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

1月13日星期六，台灣將迎來總統及立委選舉，選民記得攜帶投票三寶「國民身分證、印章、投票通知單」至投票所，每人預計會拿到3張選票，包含總統副總統選舉票、政黨選舉票、區域或原住民立委選舉票，其它還有什麼需要注意的事情呢？

1月13日，台灣即將迎來四年一度的總統暨立委選舉。誰可以投票？投票要帶什麼？什麼不能帶進去？《關鍵評論網》將投票注意事項整理成懶人包，就算你是首次投票，也能馬上搞懂投票流程。

何時投票？

2024年總統暨立委選舉將於1月13日（星期六）舉行，投票時間為上午8時至下午4時。若在下午4點以前抵達投票所開始排隊，即便過了4點鐘還在排隊等待，仍可以完成投票；然而超過下午4點才抵達投票所，將無法排隊投票。

會有幾張票？

每位選舉人應會拿到3張選票，包含總統副總統選舉票、政黨選舉票（全國不分區立委）、區域或原住民立法委員選舉票。依據是否具有原住民身份，所拿到的選票會略有不同：

  • 非原住民身分：1張總統副總統選舉票、1張政黨選舉票、1張區域立委選舉票。
  • 原住民身分：1張總統副總統選舉票、1張政黨選舉票、1張山地或平地原住民立委選舉票。

誰可以投票？

只要年滿20歲，也就是2004年1月13日（含）以前出生的中華民國國民，在2024年1月13日（含）前於中華民國住滿6個月，便可參與總統投票。

在投票日前於中華民國住滿4個月，便可參與全國不分區立委投票。在投票日前於選舉區設籍且住滿4個月，便可參與區域立委或原住民立委投票。

中選會日前估計，今年符合投票資格的選舉人大約為1950萬人，其中約有102萬8000人為首投族。

要去哪裡投票？

投票通知單會註明投票所地點和編號，或進入內政部戶政司全球資訊網的「投票地點查詢訊息」，輸入身分證字號及出生日期，即可查詢。也可以在中選會首頁，依序選擇身分、戶籍地縣市、行政區、村里、鄰，就能查詢投票地點。

投票要帶什麼？什麼不能帶進去？

國民身分證、印章、投票通知單，為選民必備的「投票三寶」。

不可用護照、健保卡、駕照等其他證件取代身分證，若遺失可親自到全國任一戶政事務所補辦，臨櫃辦理當天就可以拿到新身分證。然而投票日當天非上班日，因此有需求的民眾需提早申請辦理。

印章在投票日簽到時使用，也可以手印或簽名替代；若忘記攜帶投票通知單，可至內政部網站查詢名冊號次並告知工作人員，以節省作業時間。

進入投票所時，禁帶手機和其他攝影器材。手機可以放置在場外物品暫放處，或關閉電源，違者將被處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。另外也禁止穿戴與選舉相關的物品或服飾例如候選人的宣傳衣物帽子等，避免干擾他人投票，並禁止攜帶危險物品。

值得注意的是，為營造友善投票環境，立法院早已三讀通過《總統副總統選罷法》和《公職人員選罷法》部分條文修正草案，允許選舉人及其照顧之6歲以下兒童一同進入投票所。

總統立委選舉投票注意事項

投票流程為何？

確認身份→領取選票→圈票→投入票匭→完成投票

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Photo Credit: 中選會提供

圈票時必須使用選舉委員會提供的圈選工具，若使用私章或手印都會變廢票。並須蓋在選票上的圈選欄內，若不小心蓋出欄外、或有疊折反印的圈選痕跡，只要可以辨識出圈選哪位候選人，就能認定為有效票。

不過假如蓋錯選票，無法重新領票再投，且一樣要把投錯的選票投入票匭，不可撕毀或私自帶走。

依據《公職人員選舉罷免法》第110條第8項，故意撕毀領得之選舉票者，處新臺幣5000元以上5萬元以下罰鍰。《公職人員選舉罷免法》第108條第1項規定，將領得之選舉票或罷免票攜出場外者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5000元以下罰金。

投票所無障礙服務

為保障身心障礙選舉權利，投票所皆設置無障礙圈票處，方便輪椅使用者投票。投票所也設置視障者投票輔助器，投票所工作人員會說明使用方法，輔助視障選舉人自行圈蓋選舉票。

身心障礙者若無法自行圈投選票，得由1名家屬或管理員及監察員各1人，依據身心障礙者本人意思，眼同協助或代為圈投。詳細資訊可參閱中選會「無障礙選舉專區」。

如何選出心目中的候選人？

還不知道要將神聖的一票投給誰嗎？《關鍵評論網》近期推出一系列特別報導，期望幫助大家找出理想候選人。不清楚有哪些政黨投入不分區立委選舉？那就參考「2024年「第三勢力」政黨票投票指南」，《關鍵評論網》訪問藍綠之外的14個政黨，帶你了解他們的特色和立場。

不知道3位總統候選人政見的差別？那就來玩「超級凱道兄弟之政見對決」，看哪位總統候選人的政見最合你胃口。更多大選相關新聞，歡迎參考「2024大選看關鍵」。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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