《CNN》：中國人從南美洲非法赴美激增，厄瓜多偷渡業從接機到規劃行程都涵蓋

（中央社）美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，隨著愈來愈多中國人基於生存困境離開祖國，踏上前往南美洲再赴美的危險旅程，厄瓜多出現涵蓋接機、住宿、規劃行程的地下產業。

最近一個冬日，數十名中國人在墨西哥邊境以北不遠的美國加州聖地牙哥（San Diego）郊外臨時營地等待。這些才剛抵達美國的中國人具體呈現一種驚人的新趨勢：政府數據顯示，2023年1月至11月，美國執法機關逮到超過3萬1000名中國公民非法從墨西哥入境美國，而過去10年平均每年約逮到1500人。

非法入境美國的中國人數量比起墨西哥、委內瑞拉和瓜地馬拉並不算多。但大批中國人越境，凸顯即使在中國國家主席習近平宣揚的「民族復興」論述下，仍有許多人急著離開祖國。

許多離開的中國人都提到生存困境。

中國先前實施3年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫封鎖限制措施，各地都有人失業，對中國共產黨在生活各層面愈來愈緊的箝制也不再抱有幻想。如今，中國曾經令人豔羨的經濟成長步履蹣跚，人民對景氣全面復甦的期望已經破滅。

也有人提到個人生活上的種種限制，在這個人口多達14億的國家，習近平全面打壓言論自由、公民社會和宗教。

記者詢問一名中年男子為何跋涉萬里來到美國時，他只說：「我們是基督徒。」

根據《CNN》對執法機關最新數據的分析，中國人正成為越境進入美國增加最快的群體。

隨著非法越境人數增多，為滿足中國人需要而產生的商業網絡和社群媒體帳號也蓬勃發展。這些人通常必須輾轉橫跨數大洲，接著才展開艱難的越境行程。

中國護照持有人可免簽證入境厄瓜多，許多人採取的陸路正是以厄瓜多首都基多（Quito）為起點。2022年，厄瓜多記錄約有1萬3000名中國人入境；2023年1月至11月，這個數字激增到4萬5000人以上。

《CNN》發現，當地已有專門迎合這些需求的「家庭產業」，服務包括接機、安排入住中國人經營的旅社，以及規劃北向前往邊境的行程，通常所費不貲。

基多處處可見這股熱潮的證據。一名售票員在公車站拿著中文書寫「哥倫比亞邊境」的牌子；一家醫院推出疫苗接種服務，供那些打算穿越危險叢林的人使用，護理師的桌上放著登記表格的中文翻譯版。

28歲的鄭士清（Zheng Shiqing，音譯）搭機經過泰國、摩洛哥和西班牙，於2023年12月初抵達基多。

他第一次嘗試穿越哥倫比亞就遭人持槍搶劫，失去了手機和錢，於是退回基多。他堅信，為了打破他在中國看到的循環，眼前只剩赴美一途。

他向人借了錢，準備再次前往哥倫比亞。他說：「生存對普通人來說真的很難。活著真難。由於都被那些（上層）人剝削，更別想掙錢了。」

鄭士清來自雲南省鄉下，父母都是農民工，他將近20歲時開始在工廠混合鞋盒用的黏膠，之後換了數次工作，包括蘋果（Apple）手機零件裝配工。疫情期間，他被困在一座製造網路路由器的工廠。封鎖結束後，他又換了一份工作，但從未領到工資，申訴也沒用。

他說：「除非父母當官或經商……（否則）沒有出路。如果出身底層，就算結了婚、有孩子，也還是會走上老路……光想著就痛苦……我真希望自己沒有來到這世上……活著累人。」

2023年，鄭士清和數以千計中國人一樣，決定嘗試「走線」偷渡到美國。

加州大學聖地亞哥分校（UC San Diego）「21世紀中國中心」（21st Century China Center）主任史宗瀚（Victor Shih）說：「在國家（指中國）政治上非常穩定的時候，有這麼多人踏上這段危險旅程到南美洲，再往北到美國，這很令人在意…顯示有為數不少的人口陷入經濟困境。」

聯合國資料顯示，向美國和其他國家尋求政治庇護的中國人在習近平統治期間激增，2013年有近2萬5000人，到了2023年前6個月，全球已超過12萬人。

美國國會預料近日將修訂邊境移民規則，專家認為，現行規定可能進一步趨嚴。

靠自己蒐集資訊、穿越南美洲和中美洲的人，至少要為這趟旅程花費5000美元（約新台幣15.5萬元），包含機票、住宿、巴士、計程車、船費、穿越「達連隘口」（Darien Gap）叢林的嚮導等。

較有錢的人可花9000美元到1萬2000美元僱人安排一部分的交通，避開一些危險。更有錢的人可花至少2萬美元換取更輕鬆的路線，例如先取得日本多次入境簽證，藉此獲得墨西哥免簽入境，再前往美國邊境。

鄭士清後來湊出數千美元，讓走私犯幫他安排航班，抵達緊鄰加州的墨西哥城市蒂華納（Tijuana）。經過短暫拘留後，他穿過邊境圍牆一處缺口，終於抵達了美國。

對鄭士清和數以千計跨越邊境的人來說，這是另一種未知的起點。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範