與德國人對話，談到年輕傳媒人之死

跟德國友人談到年輕傳媒人之死。

我跟他說：「你不知道甚麼是《TVB》吧，但對香港人來說，無綫新聞就像德國一台每晚八時的《每日新聞報導》（Tagesschau），那些主播和記者都深入民心。對我們在2001至2010這段時間成長的人，他們都陪伴我們成長。這宗死訊對我們這代人來說，就像一個報導多年的德國一台年輕主播有天突然輕生，一定全德哄動。」

他點點頭，我繼續說：「這位主播近年在網上教做運動，鼓勵人跑步；同時又教說話和社交技巧。我想起德國年輕貌美的主播Judith Rakers，報導新聞之外亦常亮相清談節目，兼在 Instagram 分享日常生活，並教授在家耕作。」

「香港的那位一樣年輕俊偉，還多了個角色，就是他在社運中的鮮明立場，亦使他成為了具爭議的人物。」

「一些人很高興他離去，說要燒炮仗慶祝，就像上週除夕滿地炮仗聲的德國一般；但亦有不少人不捨和傷感，覺得好像失去了好友。」

每次跟德國人提起傳媒和新聞，他們總會半開玩笑地說每月都要交近二十歐廣播費資助公營電視台，自己卻從不看電視，非常不值。然而就算他們很少看電視，都會知道《Tagesschau》的重要。

看傳媒生態，一個國家有哪些立場的媒體以及他們的歡迎度，就是一窺這國家政治生態的辦法。知道一個德國人愛看哪台，追蹤哪些網紅頻道，也就知道他對很多事物的大致取態，以及他愛哪種形式的娛樂。很多廣播機構現在都以 nstagram接觸觀眾和聽眾，並使用流行用語，變得在地。