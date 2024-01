Netflix《大師風華：真愛樂章》原型人物——伯恩斯坦的音樂之路究竟有多傳奇？

文:Karen Lee

「我是位指揮家,同時是位全職音樂家,對我來說指揮、作曲、教學和演奏鋼琴都是同一件事的一部分,都是在與人們分享我對音樂的理解與感受。」(I am a sometime conductor and an all-the-time musician for whom conducting, like composing, teaching, and playing the piano, is part of the same activity: sharing with people what I feel and what I know about music.)——1979

假如你不熟悉古典音樂,卻喜歡百老匯音樂劇的話,或許對他並不陌生。《西城故事》中朗朗上口的〈Tonight〉、〈America〉、〈Cool〉、〈Somewhere〉;《錦城春色》裡個性魅力的〈Carried Away〉、〈Lonely Town〉、〈Ya Got Me〉都是許多人播放清單的心頭好。

今天,我們就要介紹創作出這些經典曲目、樂於分享音樂理解與感受的伯恩斯坦(Leonard Bernstein),頗析他通往音樂全能型選手的成長足跡,刻在履歷上的華麗印記,和存在於事蹟背後的世界和平人道精神。

Photo Credit: GettyImages 伯恩斯坦

與「他們」宛如西方版本的俞伯牙與鍾子期

伯恩斯坦之於音樂學習,兩所學校你一定要知道——世界影響力名校哈佛大學,和音樂學子夢幻學府寇帝斯音樂院。在哈佛大學,他隨著音樂風格澄澈、高貴又浪漫,以《對位法》為代表作的作曲家皮斯頓(Walter Piston)學習;寇帝斯音樂院則跟著芝加哥交響樂團音樂總監萊納(Fritz Reiner)學指揮。

畢業之後,他遇上了生命中的音樂貴人:指揮家羅津斯基(Artur Rodziński)。當時,伯恩斯坦受到羅津斯基的欽點,有了出任紐約愛樂(New York Philharmonic)助理指揮的機會;後來,又因代理生病的布魯諾華爾特(Bruno Walter)上台指揮而聲名大噪,開啟了通往世界各地的「客席指揮」(guest conductor)之旅,準備在音樂履歷刻上一抹又一抹的華麗印記。

1945 年,他被任命為紐約市立交響樂團(New York City Symphony Orchestra)音樂總監;1953 年,登上米蘭斯卡拉歌劇院(Teatro alla Scala in Milan)指揮歌劇《美狄亞》(Médée),成為第一位登上該舞台的美國人;1958年至1969 年,接任紐約愛樂(New York Philharmonic)音樂總監,是樂團史上第一位美籍總監。

伯恩斯坦擔任指揮x鋼琴獨奏x紐約愛樂的經典演出之一,如下影片。

有趣的是,伯恩斯坦與紐約愛樂,宛如西方版本的俞伯牙與鍾子期——是一生中不可或缺的知音。他一生錄製的四百多張唱片中,有超過一半的數量就是與紐約愛樂攜手;在他們的演繹之下,更激發了人們對於聆聽馬勒作品的興趣,替偉大的交響作品開啟了「被發現」的意義篇章。

全能的背後,是對世界和平的重視

除了指揮的貢獻,這位有名的「全能音樂家」,會的當然不只這些。那,大家猜猜看他有哪些分身?(笑)

首先,是鋼琴演奏家。

伯恩斯坦曾在自己創作的《第二交響曲:焦慮時代》( Symphony No. 2: “The Age of Anxiety)中,親自擔任鋼琴獨奏;飽富文字天份的他也是作家,著作發表在《音樂的樂趣》(The Joy of Music)、《伯恩斯坦的年輕人音樂會》( Leonard Bernstein’s Young People’s Concerts)、《音樂的無限多樣性》( The Infinite Variety of Music)中,給後代音樂學子無限啟發;創作能量充沛的背後,歌劇《憨第德》(Candide, 1956)、音樂歌舞劇《西城故事》(West Side Story, 1961)與《錦城春色》(On The Town, 1944)、芭蕾音樂《自由想像》(Fancy Free, 1944)、,第一號交響樂團《耶利米》(Jeremiah, 1942)等都是他身為作曲家的代表作。

不僅如此,女兒口中那位以「老師」身分驕傲的父親,曾回到母校哈佛大學任教、舉辦講座,集結成《未解答的問題》( The Unanswered Question)於電視上播出,希望更多年輕音樂家們從知識中獲益。推廣音樂的熱情和創新,令人敬佩。

全能身分背後,伯恩斯坦對世界和平議題格外重視。

1980年、1983年於約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)、紐約聖約翰大教堂( St. John the Divine)演講時都表述了這一觀點;1985年,他還與歐盟青年管弦樂團(European Community Orchestra)一同前往雅典和廣島進行「和平之旅」巡演,紀念原子彈誕生四十周年;1989年,他於正在拆除的柏林牆兩側、舉辦了歷史性的「柏林慶典音樂會」(Berlin Celebration Concerts),指揮貝多芬《第九交響曲》,對國際特赦組織表達了支持!

你的作品就是我的商標:友誼的真諦