Netflix《大師風華：真愛樂章》原型人物——伯恩斯坦的音樂之路究竟有多傳奇？
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關於伯恩斯坦的故事也搬上了Netflix，由《一個巨星的誕生》布萊德利庫柏自導自演的傳記電影《大師風華：真愛樂章》，時間軸橫跨30年，講述伯恩斯坦與妻子的故事。伯恩斯坦是誰？有什麼事蹟？對於古典音樂有何貢獻？透過本文一起暸解。
文：Karen Lee
「我是位指揮家，同時是位全職音樂家，對我來說指揮、作曲、教學和演奏鋼琴都是同一件事的一部分，都是在與人們分享我對音樂的理解與感受。」（I am a sometime conductor and an all-the-time musician for whom conducting, like composing, teaching, and playing the piano, is part of the same activity: sharing with people what I feel and what I know about music.）——1979
假如你不熟悉古典音樂，卻喜歡百老匯音樂劇的話，或許對他並不陌生。《西城故事》中朗朗上口的〈Tonight〉、〈America〉、〈Cool〉、〈Somewhere〉；《錦城春色》裡個性魅力的〈Carried Away〉、〈Lonely Town〉、〈Ya Got Me〉都是許多人播放清單的心頭好。
今天，我們就要介紹創作出這些經典曲目、樂於分享音樂理解與感受的伯恩斯坦（Leonard Bernstein），頗析他通往音樂全能型選手的成長足跡，刻在履歷上的華麗印記，和存在於事蹟背後的世界和平人道精神。
與「他們」宛如西方版本的俞伯牙與鍾子期
伯恩斯坦之於音樂學習，兩所學校你一定要知道——世界影響力名校哈佛大學，和音樂學子夢幻學府寇帝斯音樂院。在哈佛大學，他隨著音樂風格澄澈、高貴又浪漫，以《對位法》為代表作的作曲家皮斯頓（Walter Piston）學習；寇帝斯音樂院則跟著芝加哥交響樂團音樂總監萊納（Fritz Reiner）學指揮。
畢業之後，他遇上了生命中的音樂貴人：指揮家羅津斯基（Artur Rodziński）。當時，伯恩斯坦受到羅津斯基的欽點，有了出任紐約愛樂（New York Philharmonic）助理指揮的機會；後來，又因代理生病的布魯諾華爾特（Bruno Walter）上台指揮而聲名大噪，開啟了通往世界各地的「客席指揮」（guest conductor）之旅，準備在音樂履歷刻上一抹又一抹的華麗印記。
1945 年，他被任命為紐約市立交響樂團（New York City Symphony Orchestra）音樂總監；1953 年，登上米蘭斯卡拉歌劇院（Teatro alla Scala in Milan）指揮歌劇《美狄亞》（Médée），成為第一位登上該舞台的美國人；1958年至1969 年，接任紐約愛樂（New York Philharmonic）音樂總監，是樂團史上第一位美籍總監。
伯恩斯坦擔任指揮x鋼琴獨奏x紐約愛樂的經典演出之一，如下影片。
有趣的是，伯恩斯坦與紐約愛樂，宛如西方版本的俞伯牙與鍾子期——是一生中不可或缺的知音。他一生錄製的四百多張唱片中，有超過一半的數量就是與紐約愛樂攜手；在他們的演繹之下，更激發了人們對於聆聽馬勒作品的興趣，替偉大的交響作品開啟了「被發現」的意義篇章。
全能的背後，是對世界和平的重視
除了指揮的貢獻，這位有名的「全能音樂家」，會的當然不只這些。那，大家猜猜看他有哪些分身？（笑）
首先，是鋼琴演奏家。
伯恩斯坦曾在自己創作的《第二交響曲：焦慮時代》（ Symphony No. 2: “The Age of Anxiety）中，親自擔任鋼琴獨奏；飽富文字天份的他也是作家，著作發表在《音樂的樂趣》（The Joy of Music）、《伯恩斯坦的年輕人音樂會》（ Leonard Bernstein’s Young People’s Concerts）、《音樂的無限多樣性》（ The Infinite Variety of Music）中，給後代音樂學子無限啟發；創作能量充沛的背後，歌劇《憨第德》（Candide, 1956）、音樂歌舞劇《西城故事》（West Side Story, 1961）與《錦城春色》（On The Town, 1944）、芭蕾音樂《自由想像》（Fancy Free, 1944）、，第一號交響樂團《耶利米》（Jeremiah, 1942）等都是他身為作曲家的代表作。
不僅如此，女兒口中那位以「老師」身分驕傲的父親，曾回到母校哈佛大學任教、舉辦講座，集結成《未解答的問題》（ The Unanswered Question）於電視上播出，希望更多年輕音樂家們從知識中獲益。推廣音樂的熱情和創新，令人敬佩。
全能身分背後，伯恩斯坦對世界和平議題格外重視。
1980年、1983年於約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）、紐約聖約翰大教堂（ St. John the Divine）演講時都表述了這一觀點；1985年，他還與歐盟青年管弦樂團（European Community Orchestra）一同前往雅典和廣島進行「和平之旅」巡演，紀念原子彈誕生四十周年；1989年，他於正在拆除的柏林牆兩側、舉辦了歷史性的「柏林慶典音樂會」（Berlin Celebration Concerts），指揮貝多芬《第九交響曲》，對國際特赦組織表達了支持！
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。