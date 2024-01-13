遙遠的故土——康德並非德國人，各大德媒卻都有紀念

今年是哲學家康德（Immanuel Kant）出生三百週年，各大德媒都有紀念。

其中南部廣播電台《SWR》日前就播出清談節目，請了三位學者討論康德哲學如何應用在今天社會，探討其主張與今天社會議題之關係，包括政治庇護權利、自治、公義。

這節目以「柯尼斯堡人」（Königsberger）描述這位哲學大師，只因他在這個今天屬於俄羅斯、名為卡列寧格勒（Kaliningrad）的地方出生和成長。這個位於波羅的海的城市今天已經與德國國境完全分開，中間隔著波蘭；而它雖為俄羅斯一部分，卻又是與本土分開的飛地，中間隔著立陶宛。

柯尼斯堡從十三世紀起由德意志人管治，其後成為普魯士一部分。1701年，普魯士由諸侯國升格成王國，柯尼斯堡成為東普魯士首府。康德出生的正是這個年代。他雖然離開過柯尼斯堡，卻一生從來沒有離開過東普魯士。

所以康德並非德國人，甚至沒有踏足過今天的德國，只是因為他以德文寫作，所以歸類成德意志哲學家。來德求學或旅遊的人要去朝聖，就需要入境俄羅斯。德國亦沒有直航當地的航班，必須經俄羅斯、波蘭或拉脫維亞轉機。

二戰後期，蘇聯佔據了柯尼斯堡，並視之為戰利品。戰爭結束後，柯尼斯堡成為了俄羅斯蘇維埃共和國一部分，德裔人亦被遣送到東德生活，它從此成為俄羅斯城市。

今天的德國人對柯尼斯堡都非常陌生，大部分德國人都沒有去過當地。對德國人來說，柯尼斯堡就如萬千擁有德文名字的波蘭、捷克、立陶宛和拉脫維亞城市一樣，都只是歷史遺物、在博物館和古籍才可見的名字，與今天的德國再無關係。