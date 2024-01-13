【2024立委選舉】吳沛憶「三腳督」擊退鍾小平、于美人，拚出民進黨在中正萬華區首席立委
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截至13日晚間8點40分，民進黨吳沛憶已以約6萬7000票宣布當選，成功翻轉中正萬華三腳督，擊退鍾小平和于美人，接棒林昶佐，成功為民進黨拿下本區第一席立委。發表當選感言時，她說「我知道所有台灣年輕世代的朋友，對台灣政治未來有很多期待，所以我會在國會中更加用力地為年輕世代發聲。」
自現任立委林昶佐宣布為陪伴家人而不再競選連任後，包含台北市萬華區和中正區的第5選區，便在本屆立委選舉中一舉成為超級戰區，連被稱是日本神人的小笠原欣幸都表示此區選情最難預估。這次，本區共有10名候選人參戰，為台北市最多，並主要由2021林昶佐罷免案推動者的國民黨鍾小平、民進黨吳沛憶和無黨籍于美人促成本區三腳督態勢。
而截至13日晚間8點40分，吳沛憶以約6萬7000票宣布當選，打敗獲得約5萬7000票的鍾小平，和獲得約3萬9000票的于美人。
就選前民調而言，本區結構長期被視為藍大於綠，不過隨林昶佐過去連兩屆打敗藍營林郁方後，國民黨優勢漸漸不再，而鍾小平長久以來在黨內外爭議都不少，又有本次應曉薇參選遭拒等相關爭議，可能因而使泛藍陣營分裂。相對地，吳沛憶則享有林昶佐地方勢力力挺的優勢，使民進黨首次有望拿下一席。
2021年，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大爆發後，萬華曾被中央疫情指揮中心直指為「疫情破口」。如何讓萬華從疫情傷痛中走出，並回應在地找回昔日光景的呼聲，是這次選民在意的攻防焦點。
另外，鍾小平猛打于美人是吳沛憶和綠營側翼「騙票」、藍營選民不滿鍾小平「三進三出」國民黨、于美人被批沒有從政經驗，也都增添了本屆「萬華三腳督」的可看性。
吳沛憶當選：年輕時代的政治，服務不分黨派
現年36歲的吳沛憶，目前為連任的第二任市議員，是由太陽花學運幹部背景出身的英系「小英女孩」。活躍於學生與公民運動，之後成為民進黨的新生代議員，靠著穩紮時打的基層服務累積了在地實力。
吳沛憶本次力拚民進黨在中正萬華區的首次勝選，稱主要對手之一的鍾小平長久以來政治立場搖擺不定、爭議言行不斷而勢必被檢驗，「他擔任議員期間的表現，就是選民支持我的理由。」
發表當選感言時，吳沛憶首先特別感謝林昶佐。她說，在學生時代就一直看著林昶佐在公共領域努力，當她知道要接棒他的責任，挑戰中正萬華這席立委後，這對她而言是很高的標桿。
吳沛憶接著對選民表達感謝，說她將不只是中正萬華史上第一位30世代的立委，也是國會少數30世代的立委，謝謝大家願意給她這樣的年輕人機會。她也承諾，過去服務一直不分黨派，未來還是會秉持這樣的信念。「我知道所有台灣年輕世代的朋友，對台灣政治未來有很多期待，所以我會在國會中更加用力地為年輕世代發聲。」
對於吳沛憶而言，選舉只是一時的，她未來還是會和這個世代所有的戰友，一起守護心愛的國家。
此外，他也對競爭對手之一的于美人表達感謝，稱她是位可敬的對手。吳沛憶說，所有願意挺身投身公共事務的人，都應該被給予鼓勵，尤其于美人這段期間以來的意志力和行動力大家有目共睹。
最後，吳沛憶為了感謝選民的信任，也將用自己的能力投資下一代，承諾將把競選補助款的所得、信託，作為支持中正萬華教育、文化發展所用。她說，「未來4年我會加倍努力用行動告訴大家，我們年輕時代、新時代的政治，服務不分黨派。我會為正義而辯護、為所有人民而服務。」
而在整場選戰中一直全力相挺她的林昶佐，也對吳沛憶這段期間帶領團隊的沈穩、冷靜和理性由衷讚賞，表示他和他的團隊能夠參與，相當榮幸。他也向吳沛憶、向萬華中正區喊話，「相信吳沛憶不只是接續林昶佐，還會超越林昶佐。」
鍾小平敗選：4年後，國民黨在中正萬華還是得拿回來
現年61歲的鍾小平為現任台北市議員，從國民黨黨內激烈的初選中出線，過去曾發動罷免萬華區立委林昶佐連署。去（2023）年9月在中常會後受訪時曾表示，于美人2016年支持總統蔡英文、2020年支持立委林昶佐是「白皮綠骨」，但他的票跟于美人的票有重疊，所以會提防于美人對基層的滲透，還在選前倒數幾天發放「棄于保鍾」文宣。
而12月成立競選總部時，鍾小平則以萬華200年前光景不再起頭，談陳水扁擔任市長時廢除公娼，反使私娼產生，如今萬華民不聊生、房價為北市最低，而無奈戲稱「以前轉角遇到愛，現在轉角遇到娼。」
發表敗選感言時，鍾小平直言：「先不談我，我們談這個黨在中正萬華，4年後還是得拿回來，一定要擊敗吳沛憶。」他認為，如果能建立一個合作、民調的機制共推人，建立所謂「在野聯盟」，他敢肯定吳沛憶4年後必定會落選。
于美人敗選：堅持無黨參選，只因不放棄鬆動藍綠高牆、粉碎仇恨政治的可能
知名主持人于美人現年58歲，本次以獨立候選人身份參選，望吸引中間選民及淺藍、淺綠選票。近日雖常常批評蔡英文，但她和民進黨關係一直不錯，2020年也曾任親民黨宋楚瑜參選總統時的發言人，此次選舉亦獲得了民眾黨的支持，其藍綠白皆曖昧的關係使選情更難捉摸。于美人一直主打親民路線，曾說對獨立參選人而言，最大咖就是人民。
于美人曾表示，鍾小平、吳沛憶兩人一直找大咖站台是「離不開政黨奶嘴的人」，也批評這些大咖只有在選舉時才會出現，甚至「不知道要走哪一條路進中正萬華」，在地人都看在眼裡，強調政治應回歸人民需求本質。
晚間6點于美人發表敗選感言，表示過去9個月一直堅持無黨參選，並不是因為特別勇敢，只是不想放棄找到鬆動藍綠高牆的方法、粉碎仇恨政治的可能。她感慨地說，「選舉選到這麼地仇恨，尤其在中正萬華，我真的覺得是種倒退，而這樣的人還可以拿高票，我們前面的路可能還很遠。」
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
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