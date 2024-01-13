【2024立委選舉】吳沛憶「三腳督」擊退鍾小平、于美人，拚出民進黨在中正萬華區首席立委

自現任立委林昶佐宣布為陪伴家人而不再競選連任後，包含台北市萬華區和中正區的第5選區，便在本屆立委選舉中一舉成為超級戰區，連被稱是日本神人的小笠原欣幸都表示此區選情最難預估。這次，本區共有10名候選人參戰，為台北市最多，並主要由2021林昶佐罷免案推動者的國民黨鍾小平、民進黨吳沛憶和無黨籍于美人促成本區三腳督態勢。

而截至13日晚間8點40分，吳沛憶以約6萬7000票宣布當選，打敗獲得約5萬7000票的鍾小平，和獲得約3萬9000票的于美人。

就選前民調而言，本區結構長期被視為藍大於綠，不過隨林昶佐過去連兩屆打敗藍營林郁方後，國民黨優勢漸漸不再，而鍾小平長久以來在黨內外爭議都不少，又有本次應曉薇參選遭拒等相關爭議，可能因而使泛藍陣營分裂。相對地，吳沛憶則享有林昶佐地方勢力力挺的優勢，使民進黨首次有望拿下一席。

2021年，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大爆發後，萬華曾被中央疫情指揮中心直指為「疫情破口」。如何讓萬華從疫情傷痛中走出，並回應在地找回昔日光景的呼聲，是這次選民在意的攻防焦點。

另外，鍾小平猛打于美人是吳沛憶和綠營側翼「騙票」、藍營選民不滿鍾小平「三進三出」國民黨、于美人被批沒有從政經驗，也都增添了本屆「萬華三腳督」的可看性。

吳沛憶當選：年輕時代的政治，服務不分黨派

現年36歲的吳沛憶，目前為連任的第二任市議員，是由太陽花學運幹部背景出身的英系「小英女孩」。活躍於學生與公民運動，之後成為民進黨的新生代議員，靠著穩紮時打的基層服務累積了在地實力。

吳沛憶本次力拚民進黨在中正萬華區的首次勝選，稱主要對手之一的鍾小平長久以來政治立場搖擺不定、爭議言行不斷而勢必被檢驗，「他擔任議員期間的表現，就是選民支持我的理由。」

發表當選感言時，吳沛憶首先特別感謝林昶佐。她說，在學生時代就一直看著林昶佐在公共領域努力，當她知道要接棒他的責任，挑戰中正萬華這席立委後，這對她而言是很高的標桿。

吳沛憶接著對選民表達感謝，說她將不只是中正萬華史上第一位30世代的立委，也是國會少數30世代的立委，謝謝大家願意給她這樣的年輕人機會。她也承諾，過去服務一直不分黨派，未來還是會秉持這樣的信念。「我知道所有台灣年輕世代的朋友，對台灣政治未來有很多期待，所以我會在國會中更加用力地為年輕世代發聲。」

對於吳沛憶而言，選舉只是一時的，她未來還是會和這個世代所有的戰友，一起守護心愛的國家。

此外，他也對競爭對手之一的于美人表達感謝，稱她是位可敬的對手。吳沛憶說，所有願意挺身投身公共事務的人，都應該被給予鼓勵，尤其于美人這段期間以來的意志力和行動力大家有目共睹。

最後，吳沛憶為了感謝選民的信任，也將用自己的能力投資下一代，承諾將把競選補助款的所得、信託，作為支持中正萬華教育、文化發展所用。她說，「未來4年我會加倍努力用行動告訴大家，我們年輕時代、新時代的政治，服務不分黨派。我會為正義而辯護、為所有人民而服務。」

而在整場選戰中一直全力相挺她的林昶佐，也對吳沛憶這段期間帶領團隊的沈穩、冷靜和理性由衷讚賞，表示他和他的團隊能夠參與，相當榮幸。他也向吳沛憶、向萬華中正區喊話，「相信吳沛憶不只是接續林昶佐，還會超越林昶佐。」

鍾小平敗選：4年後，國民黨在中正萬華還是得拿回來

現年61歲的鍾小平為現任台北市議員，從國民黨黨內激烈的初選中出線，過去曾發動罷免萬華區立委林昶佐連署。去（2023）年9月在中常會後受訪時曾表示，于美人2016年支持總統蔡英文、2020年支持立委林昶佐是「白皮綠骨」，但他的票跟于美人的票有重疊，所以會提防于美人對基層的滲透，還在選前倒數幾天發放「棄于保鍾」文宣。

而12月成立競選總部時，鍾小平則以萬華200年前光景不再起頭，談陳水扁擔任市長時廢除公娼，反使私娼產生，如今萬華民不聊生、房價為北市最低，而無奈戲稱「以前轉角遇到愛，現在轉角遇到娼。」

發表敗選感言時，鍾小平直言：「先不談我，我們談這個黨在中正萬華，4年後還是得拿回來，一定要擊敗吳沛憶。」他認為，如果能建立一個合作、民調的機制共推人，建立所謂「在野聯盟」，他敢肯定吳沛憶4年後必定會落選。

于美人敗選：堅持無黨參選，只因不放棄鬆動藍綠高牆、粉碎仇恨政治的可能

知名主持人于美人現年58歲，本次以獨立候選人身份參選，望吸引中間選民及淺藍、淺綠選票。近日雖常常批評蔡英文，但她和民進黨關係一直不錯，2020年也曾任親民黨宋楚瑜參選總統時的發言人，此次選舉亦獲得了民眾黨的支持，其藍綠白皆曖昧的關係使選情更難捉摸。于美人一直主打親民路線，曾說對獨立參選人而言，最大咖就是人民。

于美人曾表示，鍾小平、吳沛憶兩人一直找大咖站台是「離不開政黨奶嘴的人」，也批評這些大咖只有在選舉時才會出現，甚至「不知道要走哪一條路進中正萬華」，在地人都看在眼裡，強調政治應回歸人民需求本質。

晚間6點于美人發表敗選感言，表示過去9個月一直堅持無黨參選，並不是因為特別勇敢，只是不想放棄找到鬆動藍綠高牆的方法、粉碎仇恨政治的可能。她感慨地說，「選舉選到這麼地仇恨，尤其在中正萬華，我真的覺得是種倒退，而這樣的人還可以拿高票，我們前面的路可能還很遠。」