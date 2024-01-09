中共發射「衛星」為什麼國家級警報會響？真的遇到空襲怎麼辦？5個QA看專家怎麼說

今（9）日下午3點，全台灣許多民眾的手機大響，顯示收到國家級警報，提醒民眾有「衛星」將飛越台灣南部，當注意安全。不過在野黨質疑，過往中國也有發射衛星的紀錄，為何惟獨這次有國家級警報？隨著總統大選將至，也讓外界質疑是否有政治動機。《關鍵評論網》整理國家級警報發布的原因，與各家意見，供讀者參考。

中共於今日北京時間3點03分，在西昌衛星發射中心使用「長徵二號丙運載火箭」，成功將「愛因斯坦探針衛星」發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務成功。而不久之後，台灣許多民眾手機警報大響，包括總統蔡英文、行政院院長陳建仁、外交部部長吳釗燮於行程中，都被警報聲干擾。

一、誰負責決定發布國家級警報？

今日下午民眾收到的簡訊，是「災防告警細胞廣播訊息」。指政府機關利用電信業者行動通訊系統的細胞廣播服務功能，在短時間內以廣播方式，將訊息同時傳送給特定區域內的行動通訊用戶手機，讓民眾能儘早掌握災害資訊。

訊息會標示警報種類（國家級警報、緊急警報、警訊通知、每月測試用訊息）、訊息名稱（例如：[地震速報]），訊息最後會有單位屬名。

這次中國發射衛星，被列在「飛彈空襲防空警報」、「防空警報」這兩項國家級警報中。是由空軍作戰司令部空中管制中心判斷台灣有被進襲的可能，並進入我國警報發放線（自台灣本島沿海邊緣起70浬）以內時，即下達警報命令。

二、為什麼我沒收到？

國家級警報適用於大範圍、民眾可能立即受到危害的災害。訊息預設開啟且不可關閉。

如果從未收到過警報，可檢查手機「設定」，進入後點選「通知」，最下方會看到「政府警示」，將「警訊通知」與「緊急警報」開啟。至於「每月測試用訊息」，則可依個人情況決定是否要開啟。

三、發射衛星會有什麼風險？

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受《關鍵評論網》訪問表示，衛星是以火箭搭載發射，火箭爬升至空中的過程會分為兩、三節，過程會將推進器拋棄，但如果沒有算好距離，推進器就可能會砸到地面上，「這是固定的風險」。

蘇紫雲指出，以往中國發射時也有發生過掉在貴州、雲南的村落，造成地面損傷。

蘇紫雲表示，第二個風險是機械故障。火箭是由上百萬個零件組成，如果零件失誤、失效，會造成火箭失去控制墜落，控制中心會於空中引爆，如引爆就會有非常多的碎片，會造成危險。

2012年北韓火箭通過台灣上空，當時國防部接獲北韓預告發射路徑，即預先部署愛國者飛彈到花蓮一帶，就是避免北韓發射失敗，預先部署做攔截。

四、這次為什麼要發布國家級警報？

國民黨發言人凌濤在臉書表示，2022年8月，中國飛射飛彈飛越台北，民進黨政府毫無動靜，民眾是在日本政府公布後才得知此事；去年12月30日，中國也有衛星飛過台灣，但當時民進黨政府沒有任何動作，為何這次政府要連續發出數則國家級警報？

台灣民眾黨不分區立委參選人黃國昌也質疑，就在十天前，中共在上午8時14分於甘肅酒泉衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，火箭飛行路徑朝東海及西太平洋方向，經過台灣東北空域上空，高度位於大氣層外。類似的情形，當時並沒有發布國家級警報。

不過蘇紫雲受訪表示，國防部往常和國家太空中心合作，偵測能力來自新竹樂山長程預警雷達，該雷達可以掃描角度到大氣層外。至於是否會發布國家級警報，應視個案而定。

蘇紫雲舉例，去（2023）年10月5日中國火箭通過台灣上空，當時僅發布新聞稿，沒有發布國家級警報。蘇紫雲解釋，如果火箭穿出大氣層角度比較高、飛行路徑較垂直，萬一有火箭殘骸掉落，可以預判落點。如果火箭發射角度比較小，飛行角度可能比較平，風險就比較大。

國家太空中心副主任朱崇惠接受《自由時報》訪問表示，衛星由多節火箭發射升空，這些火箭並沒有要進入地球軌道，殘骸會掉落回地表，而台灣因此很擔心，這些好幾節的脫離殘骸，可能掉落在任何地方，研判國防部應是有雷達偵測到中國火箭升空，才對全國人民發放國家級警報，提醒民眾小心。

國防部稍早回應，中共衛星軌跡在經過中國郴州之後，衛星軌跡異常，進入我防空識別區，也進入台南、台東上空。國防部強調，未經許可、申請同意進入我防空識別區與領空的所有航空實體器，國防部一定全程掌握、監控，並由空中部指揮官依照掌握當前狀況，參考《國軍突發狀況處置規定》下達警報發布指令。

Photo Credit: 國防部 提供

五、真的遇到空襲怎麼辦？

根據國防部的《全民國防應變手冊》，空襲警報音響為「1長音2短音，長音15秒，短音5秒，每次均間隔5秒，重覆3次，總共115秒」，聽障人士可透過行動電話接收國家級警報簡訊，或透過電視跑馬燈、手語播報方式獲取空襲訊息。

至於防空處所，根據手冊內容，全國截至去年4月共有8萬9405處，如大樓地下室、地下停車場等，設施外牆上（如門牌處、車道出入口等）設有「防空避難」標示牌。

手冊提醒，民眾若不知道躲哪裡，可利用「警政服務 App- 防空避難專區」 或「消防防災e點通 App」查詢。這些地方有的屬於私人產權，遇空襲警報或發布疏散避難命令後，會開放讓民眾進入避難。

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核稿編輯：翁世航