中共發射「衛星」為什麼國家級警報會響？真的遇到空襲怎麼辦？5個QA看專家怎麼說
我們想讓你知道的是
民眾黨不分區立委參選人黃國昌質疑，中共過去也有執行火箭搭載衛星發射任務，類似的情形，當時並沒有發布國家級警報。不過專家表示，國防部往常和國家太空中心合作，偵測能力來自新竹樂山長程預警雷達，至於是否會發布國家級警報，應視個案而定。
今（9）日下午3點，全台灣許多民眾的手機大響，顯示收到國家級警報，提醒民眾有「衛星」將飛越台灣南部，當注意安全。不過在野黨質疑，過往中國也有發射衛星的紀錄，為何惟獨這次有國家級警報？隨著總統大選將至，也讓外界質疑是否有政治動機。《關鍵評論網》整理國家級警報發布的原因，與各家意見，供讀者參考。
中共於今日北京時間3點03分，在西昌衛星發射中心使用「長徵二號丙運載火箭」，成功將「愛因斯坦探針衛星」發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務成功。而不久之後，台灣許多民眾手機警報大響，包括總統蔡英文、行政院院長陳建仁、外交部部長吳釗燮於行程中，都被警報聲干擾。
一、誰負責決定發布國家級警報？
今日下午民眾收到的簡訊，是「災防告警細胞廣播訊息」。指政府機關利用電信業者行動通訊系統的細胞廣播服務功能，在短時間內以廣播方式，將訊息同時傳送給特定區域內的行動通訊用戶手機，讓民眾能儘早掌握災害資訊。
訊息會標示警報種類（國家級警報、緊急警報、警訊通知、每月測試用訊息）、訊息名稱（例如：[地震速報]），訊息最後會有單位屬名。
這次中國發射衛星，被列在「飛彈空襲防空警報」、「防空警報」這兩項國家級警報中。是由空軍作戰司令部空中管制中心判斷台灣有被進襲的可能，並進入我國警報發放線（自台灣本島沿海邊緣起70浬）以內時，即下達警報命令。
二、為什麼我沒收到？
國家級警報適用於大範圍、民眾可能立即受到危害的災害。訊息預設開啟且不可關閉。
如果從未收到過警報，可檢查手機「設定」，進入後點選「通知」，最下方會看到「政府警示」，將「警訊通知」與「緊急警報」開啟。至於「每月測試用訊息」，則可依個人情況決定是否要開啟。
三、發射衛星會有什麼風險？
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受《關鍵評論網》訪問表示，衛星是以火箭搭載發射，火箭爬升至空中的過程會分為兩、三節，過程會將推進器拋棄，但如果沒有算好距離，推進器就可能會砸到地面上，「這是固定的風險」。
蘇紫雲指出，以往中國發射時也有發生過掉在貴州、雲南的村落，造成地面損傷。
蘇紫雲表示，第二個風險是機械故障。火箭是由上百萬個零件組成，如果零件失誤、失效，會造成火箭失去控制墜落，控制中心會於空中引爆，如引爆就會有非常多的碎片，會造成危險。
2012年北韓火箭通過台灣上空，當時國防部接獲北韓預告發射路徑，即預先部署愛國者飛彈到花蓮一帶，就是避免北韓發射失敗，預先部署做攔截。
四、這次為什麼要發布國家級警報？
國民黨發言人凌濤在臉書表示，2022年8月，中國飛射飛彈飛越台北，民進黨政府毫無動靜，民眾是在日本政府公布後才得知此事；去年12月30日，中國也有衛星飛過台灣，但當時民進黨政府沒有任何動作，為何這次政府要連續發出數則國家級警報？
台灣民眾黨不分區立委參選人黃國昌也質疑，就在十天前，中共在上午8時14分於甘肅酒泉衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，火箭飛行路徑朝東海及西太平洋方向，經過台灣東北空域上空，高度位於大氣層外。類似的情形，當時並沒有發布國家級警報。
不過蘇紫雲受訪表示，國防部往常和國家太空中心合作，偵測能力來自新竹樂山長程預警雷達，該雷達可以掃描角度到大氣層外。至於是否會發布國家級警報，應視個案而定。
蘇紫雲舉例，去（2023）年10月5日中國火箭通過台灣上空，當時僅發布新聞稿，沒有發布國家級警報。蘇紫雲解釋，如果火箭穿出大氣層角度比較高、飛行路徑較垂直，萬一有火箭殘骸掉落，可以預判落點。如果火箭發射角度比較小，飛行角度可能比較平，風險就比較大。
國家太空中心副主任朱崇惠接受《自由時報》訪問表示，衛星由多節火箭發射升空，這些火箭並沒有要進入地球軌道，殘骸會掉落回地表，而台灣因此很擔心，這些好幾節的脫離殘骸，可能掉落在任何地方，研判國防部應是有雷達偵測到中國火箭升空，才對全國人民發放國家級警報，提醒民眾小心。
國防部稍早回應，中共衛星軌跡在經過中國郴州之後，衛星軌跡異常，進入我防空識別區，也進入台南、台東上空。國防部強調，未經許可、申請同意進入我防空識別區與領空的所有航空實體器，國防部一定全程掌握、監控，並由空中部指揮官依照掌握當前狀況，參考《國軍突發狀況處置規定》下達警報發布指令。
五、真的遇到空襲怎麼辦？
根據國防部的《全民國防應變手冊》，空襲警報音響為「1長音2短音，長音15秒，短音5秒，每次均間隔5秒，重覆3次，總共115秒」，聽障人士可透過行動電話接收國家級警報簡訊，或透過電視跑馬燈、手語播報方式獲取空襲訊息。
至於防空處所，根據手冊內容，全國截至去年4月共有8萬9405處，如大樓地下室、地下停車場等，設施外牆上（如門牌處、車道出入口等）設有「防空避難」標示牌。
手冊提醒，民眾若不知道躲哪裡，可利用「警政服務 App- 防空避難專區」 或「消防防災e點通 App」查詢。這些地方有的屬於私人產權，遇空襲警報或發布疏散避難命令後，會開放讓民眾進入避難。
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核稿編輯：翁世航
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2024展開AI手機新紀元！三星首款AI手機Galaxy S24系列究竟有哪些能耐？
我們想讓你知道的是
隨著人工智慧技術不斷發展，2024年預期將會成為「AI手機」大行其道的開端，相關功能和應用將更為廣泛，並大幅地改變人們使用智慧型手機的習慣，而三星即將發表「史上最AI的手機」，又有哪些厲害之處？
毫無疑問，AI人工智慧絕對是近一兩年科技界的「顯學」，尤其今年生成式AI更是有著極為躍進式的發展，包括可以透過自然語言對話、下達指令的聊天機器人，以及可以透過文字敘述、生成各類型影像創作的圖像生成式AI，都有非常多元的服務應用在生活之中。
隨著2024年的到來，市場也預測AI人工智慧下一個爆發性發展的場域，將會是大家所熟悉的「智慧型手機」，像是三星將在台灣時間1/18凌晨2:00發表的新旗艦機Galaxy S24系列，傳言將會成為首款深度整合人工智慧的「AI手機」，這款跨世代的產品會帶來哪些革新，又將怎麼影響我們使用手機的方式？在接下來的文章中將為大家帶來詳細解析！
AI將帶來智慧型手機的新一波革新
回顧2023年，科技圈中最為熱門的話題毫無疑問就是「AI人工智慧」，而且與過去AI只是一個「概念」不同，今年的「生成式AI」可說是絕大多數人「看得到，摸得到」的技術，其中以大型語言模型（LLM）為基礎的聊天機器人ChatGPT最引領風騷，無論是各類型問題的回答、文本內容生成、翻譯甚至是寫程式碼都無一不通，讓Google也不得不提前將自己的王牌「Google Bard」打出來。其他圖像式生成AI服務如Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion、Bing Image Creator，以及Meta測試中的Imagine也都成為熱門話題。
也因為AI成為未來科技發展的趨勢，預料下一階段AI將會大舉發展的方向將會「從雲端走向本地端」，像是已經有了大型語言模型與圖像生成AI模型已經推出本地端電腦可以運行的版本，而未來行動裝置的硬體效能也朝向AI運算強化的方向發展，也讓智慧型手機成為AI技術整合的下一個目標。
其實早在多年前，AI人工智慧的技術就已經深入智慧型手機領域，像是三星很早就利用人工智慧協助相機拍攝的影像優化，包括拍攝多幀影像即時合成以獲得更明亮、更清晰的照片成品，以及能夠偵測相機拍攝畫面的主題、場景進行即時參數的調校…等。此外，也已有一些手機品牌整合了AI人工智慧，除了拍照之外，錄製影片也借重AI進行背景降噪，或是影像編輯器能夠去除多餘物件、變換天空或水面的樣式…等，讓影像編修更化繁為簡。
三星的「高斯計劃」
作為智慧型手機全球出貨量數一數二的品牌，三星電子自然也深知AI人工智慧對於智慧型手機發展的重要性，也因此在2023年11月於南韓舉行的三星開發者大會中，首度公開了自家的生成式AI模型「三星高斯（Samsung Gauss）」，這款模型也包括了語言、程式碼與圖像生成三個部份，試圖透過人工智慧的力量來改善手機用戶的使用體驗。
其中三星高斯語言模型可以透過簡單的提示指令協助用戶撰寫完整的電子郵件，總結報告文件重點，同時也能進行多語言的文件翻譯，進而提升工作效率；而三星高斯程式碼則是基於程式碼助手（Code.i）協助內部軟體開發流程優化，使開發者能快速進行程式碼的撰寫，並透過互動介面支援程式碼敘述與測試範生成，進一步縮短開發時程。另外三星高斯圖像生成則是一款影像輔助工具，可以輕鬆生成與編輯創意圖像，包括影像風格的更改為添加，也能將低解析度影像轉換為高解析度。
三星也表示高斯目前將用於提升三星內部員工的生產力，但不久就將拓展至各類三星產品的應用程式中，來提供嶄新的用戶體驗，而先前外媒也發現三星向歐盟、英國提交了「AI Smartphone」與「AI Phone」這些與「AI智慧型手機」相關的商標申請，因此可預期即將到來的旗艦機Galaxy S24系列將成為三星首款主打AI人工智慧的手機。
Galaxy S24可能帶來哪些AI應用？
在三星先前的Galaxy系列智慧型手機中，就已經導入了AI人工智慧的技術來優化應用功能，像是在Galaxy S10系列就為相機功能加入AI人工智慧技術，包括可以透過AI技術辨識物體、自動調校最佳拍攝效果的「場景智慧辨識」功能也持續不斷進化，像是在Galaxy S21系列開始就加入了「月亮拍攝模式」，可透過Space Zoom的超長變焦搭配「細節強化引擎」，以「多重影像疊合」技術合成25倍以上焦段的10多張影像，並利用「超解析度」技術去除雜訊、強化清晰度與細節，以拍攝出清晰的月亮照。此外，Galaxy S24系列也預計將會針對夜拍進行強化，同樣也利用AI 協助辨識畫面物件，進行主題與背景的分離，在低光下也能拍出更專業的肖象照。
當然，即將到來的Galaxy S24若是有了「三星高斯」AI人工智慧模型的加持，功能應用絕對不僅止於相機功能的應用，根據爆料者Benlt Bruhner Pro在推特上的貼文揭露，三星將隨著One UI 6.1的更新，為Galaxy S24系列打造獨家的AI人工智慧功能，其中有多個功能是專為影音、圖像優化的功能，同時也有類似ChatGPT的任務輔助聊天機器人功能，且功能可能比大家預期還要強大！
功能預測1：AI聊天機器人
擁有三星高斯的語言模型之後，預料Galaxy S24系最將會加入類似ChatGPT這可以用聊天問答方式協助用戶的聊天機器人，以協助執行簡單任務的處理、解答問題、處理方程式…等，可以視為Bixby助手的進階版。
功能預測2：通話內容摘要、即時翻譯
同樣是透過語言模型的協助，Galaxy S24系列可藉由AI聆聽通話內容，並協助從中摘要重要的內容，並提供建議後續的操作，例如將會議、活動標註至行事曆中，任務加註至待辦清單中…等，省去使用者手動操作的麻煩。
此外，透過AI也可以在通話中即時翻譯不同語言的內容，為使用者消除不同語系之間的語言隔閡，能更為順暢地進行即時溝通。
功能預測3：影像編輯器強化，AI生成影像邊界
影像編輯工具也是許多使用者不可或缺的工具，同時Galaxy S也有不少導入AI技術的功能，像是之前的物件橡皮擦、去除反光、自動去背…等優化功能，而預期Galaxy S24系列也將加入一些更新功能；此外，過去在使用影像編輯器時，經常會因為裁切、旋轉造成畫面出現空白處，Galaxy S24可能加入的AI生成功能可透過既有照片內容，以AI人工智慧生成邊界外的內容，有點類似Adobe的Firefly服務，在我們進行影像裁切、旋轉時若畫面有空白區塊，即可透過這個功能完整化。
功能預測4：AI生成桌布
對於希望能透過主畫面、鎖定螢幕圖像的更換來展現個人風格的使用者來說，Galaxy S24系列可能加入的「AI生成桌布」功能可以進一步為你獲得更豐富多元的選擇性，直接在佈景主題中以AI生成不同主題的桌布，並能完美地與三星One UI整合。
功能預測5：整理Samsung Notes中的筆記與文本
三星發展多年的筆記工具Samsung Notes是不少人做筆記的最愛，不過對於重度使用者來說，往往做完筆記之後還需要花費不少時間進行內容的整理、十分浪費時間，因此透過AI人工智慧「一鍵」整理Samsung Notes的筆記內容、將其轉換為有序的條列內容能夠節省使用者不少時間，也成為筆記重度使用者的救星。
功能預測6：改善電力續航與電池壽命
對於使用者來說，智慧型手機的功能強大，但卻也因為讓人極為仰賴這些功能的使用，往往導致手機電力續航的不足，而經年累月的使用也可能造成電池壽命的大幅衰退，而這也是各大手機品牌持續不斷努力優化的地方，而先前也有傳言指出Galaxy S24系列將會利用AI深度學習，根據用戶使用手機的習慣，主動進行系統效能的調校與優化，同時主動改進充電方式，進一步延長電池壽命。
結語
AI人工智慧技術並非科技界的新鮮事，但卻在近一兩年獲得令人驚訝的躍進發展，而其中主要原因也在於「大型語言模型」與「生成式 AI」技術所帶來貼近人們生活的實際體驗，讓每一個人都能「親身體驗」到AI科技對於我們的幫助。
而這股浪潮預料也將在2024年吹向智慧型手機這個人們再熟悉不過、同時也是不可或缺的重要工具上，而三星作為智慧型手機的領域品牌，自然也會聚焦於AI技術領域，同時就如過去三星一直強調「有意義的創新」這個核心理念，相信也將會為使用者帶來更貼近生活、更「有感」的應用方案。
三星將於台灣時間今年1月18日凌晨2:00舉行Galaxy S24系列發表會，作為三星2024年的第一款旗艦機，預期Galaxy S24系列也將為AI技術「落地」提供不同面向的重要舞台，為使用者帶來更多應用層面的可能性，讓過往的使用問題能被妥善解決，帶來更具效率的生活方式，同時也為未來帶來更多可能性，讓我們一起期待智慧型手機再度跨世代進化。
台灣時間1/18凌晨2:00一起關注三星發表會 看看AI超能力 >http://www.samsung.com/tw/unpacked