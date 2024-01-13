【2024總統大選】侯友宜宣布敗選未能完成政黨輪替，「要將悲憤力量化為監督民進黨的力量」
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侯友宜說，他期盼民進黨要面對過去八年執政不好的地方，將人民的聲音聽進去，打造清廉有效能的政府，這才是他們所有人最深的盼望。
2024總統大選，國民黨籍候選人侯友宜、趙少康，稍早在競選總部宣布敗選。截止晚間8點20分許「侯康配」的得票數為455萬5410票、得票率33.4%，輸給了賴清德、蕭美琴的547萬3712萬。
侯友宜：個人努力不夠，要將悲憤力量化為監督民進黨的力量
「侯康配」這次的表現，僅在基隆市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣，及金門縣贏過賴蕭配，其他縣市皆輸給賴蕭配。
侯友宜宣布敗選，表示未能完成政黨輪替，是他個人努力不夠，對此深深表達十二萬份歉意。
侯友宜說，他尊重台灣人民做出的最終選擇，民主的選擇就是人民作主。人民做出決定，他們就要面對人民、將人民的聲音聽進去。
侯友宜也恭喜賴清德、蕭美琴當選，並期許賴蕭配不要辜負台灣人民對執政者的期待，呼籲執政者要真的將人民的聲音聽進去。
侯友宜說，他希望各黨派在選後，面對台灣的挑戰一定要團結。他參選的目的就是希望團結中華民國、團結台灣、團結所有人民。
侯友宜說，他期盼民進黨要面對過去八年執政不好的地方，將人民的聲音聽進去，打造清廉有效能的政府，這才是他們所有人最深的盼望。侯友宜向支持者表示，「我們可以難過，但絕對不要氣餒。我們要將悲憤的力量化為監督民進黨的力量。這是台灣進步的力量，更是捍衛中華民國的力量。」
侯友宜最後感謝朱立倫主席的帶領，也感謝馬英九、連戰、蕭萬長、王金平等人，他也感謝金溥聰在他最困難的時候，二話不說全力相挺。
2020年總統大選同樣是三腳督，國民黨籍的韓國瑜搭檔張善政參選，兩人的得票數為552萬2119票，得票率為38.61%；民進黨籍的蔡英文搭檔賴清德拿下817萬0231票，得票率57.13%；親民黨籍的宋楚瑜搭檔余湘得票數為60萬8590票，得票率4.26%。
競選期間侯有「凱旋苑」爭議、趙少康為競選辭去中廣董事長
侯友宜在競選期間提出多項重點政策。在兩岸關係上，侯友宜表示他採取開放政策，主張大量開放陸客觀光、陸生就學。他若是當選也會確保台商權宜，盡快與中國展開ECFA溝通，服貿、貨貿也要快速重啟。
在公平正義方面，侯友宜主張成立新的「特別偵查組」專辦權貴貪腐黑金。青年購屋則提出了免頭期款的「555方案」，提供給40歲以下青年免付頭期款，貸款最高額度為1500萬元，利息補貼5年。
能源政策方面，侯友宜主張經專業評估，核一、核二、核三安全延役，核四安全重啟。
至於醫療政策，侯友宜提出80歲以上、70-79歲癌症二期以上廢除巴氏量表；65歲以上長者、55-64歲原住民免健保費。另外，侯也主張成立百億癌症基金、擴充疫苗基金，並且會為醫護人員加薪。
教育幼托方面，侯友宜主張公立準公共化托嬰幼兒園免月費，私立或家長自己帶則有每月1萬元育兒津貼。高教則主張大學學費合理化，補助私立院校學雜份至5萬。
經濟民生政策，侯友宜主張基本工資提升至3.3萬，並增加勞工休假天數，行憲紀念日恢復國定假日。
侯友宜在競選期間遭質疑的主要爭議是妻子任美鈴家位在文化大學旁的出租宿舍「凱旋苑」爭議，包含土地使用、租金昂貴等。後續任美玲在去（2023）年12月底透過公開信表示，待與廠商租約到期後，會將整棟大樓改為青年房舍租租或改為社宅。
趙少康則是在登記參選後，因身兼中廣董事長、總經理職務，引發外界質疑是否違反「黨政軍條款」。對此，趙少康表示《廣電法》並無規定不能擔任候選人，而他所身兼的職務已辦理請假。最後，趙少康是在今（2024）年元旦舉辦的副總統候選人電視辯論會上，宣布辭去中廣董事長、總經理及董事職務，並當場簽署辭職書。
侯友宜為現任新北市長，於2018年的九合一選舉擊敗民進黨籍的蘇貞昌當選，2022年連任。去（2023）年5月17日，國民黨黨主席朱立倫宣布徵召侯友宜為國民黨2024總統參選人，侯友宜當時表示要讓政黨再次輪替。
侯友宜的副手趙少康則是在去年11月23日藍白郭三方會談破局後的隔天、總統大選登記截止日當天宣布。趙少康曾任三屆立法委員、兩屆台北市議員、行政院環保署署長，於1994年擔任立委期間參選台北市長失利，卸任立委後逐漸退出政壇、轉往媒體界。
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核稿編輯：楊士範
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。