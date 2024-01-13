【2024總統大選】侯友宜宣布敗選未能完成政黨輪替，「要將悲憤力量化為監督民進黨的力量」

2024總統大選，國民黨籍候選人侯友宜、趙少康，稍早在競選總部宣布敗選。截止晚間8點20分許「侯康配」的得票數為455萬5410票、得票率33.4%，輸給了賴清德、蕭美琴的547萬3712萬。

侯友宜：個人努力不夠，要將悲憤力量化為監督民進黨的力量

「侯康配」這次的表現，僅在基隆市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣，及金門縣贏過賴蕭配，其他縣市皆輸給賴蕭配。

侯友宜宣布敗選，表示未能完成政黨輪替，是他個人努力不夠，對此深深表達十二萬份歉意。

侯友宜說，他尊重台灣人民做出的最終選擇，民主的選擇就是人民作主。人民做出決定，他們就要面對人民、將人民的聲音聽進去。

侯友宜也恭喜賴清德、蕭美琴當選，並期許賴蕭配不要辜負台灣人民對執政者的期待，呼籲執政者要真的將人民的聲音聽進去。

侯友宜說，他希望各黨派在選後，面對台灣的挑戰一定要團結。他參選的目的就是希望團結中華民國、團結台灣、團結所有人民。

侯友宜說，他期盼民進黨要面對過去八年執政不好的地方，將人民的聲音聽進去，打造清廉有效能的政府，這才是他們所有人最深的盼望。侯友宜向支持者表示，「我們可以難過，但絕對不要氣餒。我們要將悲憤的力量化為監督民進黨的力量。這是台灣進步的力量，更是捍衛中華民國的力量。」

侯友宜最後感謝朱立倫主席的帶領，也感謝馬英九、連戰、蕭萬長、王金平等人，他也感謝金溥聰在他最困難的時候，二話不說全力相挺。

2020年總統大選同樣是三腳督，國民黨籍的韓國瑜搭檔張善政參選，兩人的得票數為552萬2119票，得票率為38.61%；民進黨籍的蔡英文搭檔賴清德拿下817萬0231票，得票率57.13%；親民黨籍的宋楚瑜搭檔余湘得票數為60萬8590票，得票率4.26%。

競選期間侯有「凱旋苑」爭議、趙少康為競選辭去中廣董事長

侯友宜在競選期間提出多項重點政策。在兩岸關係上，侯友宜表示他採取開放政策，主張大量開放陸客觀光、陸生就學。他若是當選也會確保台商權宜，盡快與中國展開ECFA溝通，服貿、貨貿也要快速重啟。

在公平正義方面，侯友宜主張成立新的「特別偵查組」專辦權貴貪腐黑金。青年購屋則提出了免頭期款的「555方案」，提供給40歲以下青年免付頭期款，貸款最高額度為1500萬元，利息補貼5年。

能源政策方面，侯友宜主張經專業評估，核一、核二、核三安全延役，核四安全重啟。

至於醫療政策，侯友宜提出80歲以上、70-79歲癌症二期以上廢除巴氏量表；65歲以上長者、55-64歲原住民免健保費。另外，侯也主張成立百億癌症基金、擴充疫苗基金，並且會為醫護人員加薪。

教育幼托方面，侯友宜主張公立準公共化托嬰幼兒園免月費，私立或家長自己帶則有每月1萬元育兒津貼。高教則主張大學學費合理化，補助私立院校學雜份至5萬。

經濟民生政策，侯友宜主張基本工資提升至3.3萬，並增加勞工休假天數，行憲紀念日恢復國定假日。

侯友宜在競選期間遭質疑的主要爭議是妻子任美鈴家位在文化大學旁的出租宿舍「凱旋苑」爭議，包含土地使用、租金昂貴等。後續任美玲在去（2023）年12月底透過公開信表示，待與廠商租約到期後，會將整棟大樓改為青年房舍租租或改為社宅。

趙少康則是在登記參選後，因身兼中廣董事長、總經理職務，引發外界質疑是否違反「黨政軍條款」。對此，趙少康表示《廣電法》並無規定不能擔任候選人，而他所身兼的職務已辦理請假。最後，趙少康是在今（2024）年元旦舉辦的副總統候選人電視辯論會上，宣布辭去中廣董事長、總經理及董事職務，並當場簽署辭職書。

侯友宜為現任新北市長，於2018年的九合一選舉擊敗民進黨籍的蘇貞昌當選，2022年連任。去（2023）年5月17日，國民黨黨主席朱立倫宣布徵召侯友宜為國民黨2024總統參選人，侯友宜當時表示要讓政黨再次輪替。

侯友宜的副手趙少康則是在去年11月23日藍白郭三方會談破局後的隔天、總統大選登記截止日當天宣布。趙少康曾任三屆立法委員、兩屆台北市議員、行政院環保署署長，於1994年擔任立委期間參選台北市長失利，卸任立委後逐漸退出政壇、轉往媒體界。

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核稿編輯：楊士範