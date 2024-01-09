國家級警報虛驚一場，究竟Satellite、Rocket、Missile有什麼差別？
我們想讓你知道的是
在這今天當紅的三個名詞裡面，Satellite定義算是比較沒有爭議，就是所謂的「衛星」，而若從字面上翻譯，Rocket就是「火箭」，Missile就是「飛彈」，兩者在中文是不一樣的東西（所以「火箭浣熊」不叫「飛彈浣熊」），但這兩者實質的差別是什麼呢？
1月9日下午3點剛過沒多久，大部分台灣人的手機都跳出了國家級警報通知，表示中國於15:04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。
第一時間，有人發現簡訊內容英文部分，寫的是「Missile」飛越台灣空域，而Missile在英文其實是「飛彈」的意思，造成許多恐慌，好在最後證實是發射的「愛因斯坦探針衛星」，虛驚一場。
不過之後也有許多人開始討論「衛星」到底是不是「Missile」這件事，對從小玩紅色警戒、決勝時刻，看馬斯克SpaceX發射的筆者來說覺得本沒什麼爭議，但看到網路上光怪陸離的開脫理由，覺得還是有必要來簡單解釋。
Satellite、Rocket、Missile有什麼不一樣？
在這今天當紅的三個名詞裡面，Satellite定義算是比較沒有爭議，就是所謂的「人造衛星」（更精確的說，衛星），但衛星怎麼從地球飛到太空中，就是後面爭議的開始了。
若從字面上翻譯，Rocket就是「火箭」（也是漫威「火箭浣熊」的名字），Missile就是「飛彈」，兩者在中文就是不一樣的東西（所以他不是叫做飛彈浣熊）。
日常使用來說，Rocket是載運東西的推進器總稱，所以馬斯克沒事就發射然後收回來的火箭叫做「Rocket」，Rocket的功能是把東西載上天空——可以是貨物，可以是座艙，當然也可以是具有攻擊性的物品。
至於Missile，基本上是專指設計來搭載攻擊性武器的，更詳細說，Missile通常指用來載運的飛彈「本身」，每顆Missile上還會搭載不同的「Warhead」——也就是彈頭——可以是核彈，可以是毒氣彈，也可以是空包彈，而這些彈頭才是真正造成傷亡的因素。
另外補充一點，從軍武角度來看，Rocket和Missile都可以被視為武器，也所以搭載火藥的「火箭炮」會被叫做「Rocket launcher」，其中的差別是，火箭（Rocket）在發射後會依照原本的軌跡行徑，飛彈（Missile）則會有一個特定的目標，運用GPS、雷達等感測器，導向到欲打擊的物體上。
當然，這是軍事上最嚴格的用法，如果我們談的是SpaceX Falcon 9時通常不會這樣去區分。
國防部都認了錯，大家別再獨創英語翻譯了
回到正題，由於這次中國發射的——正如警報中文部分所說——是搭載衛星的火箭，所以英文上那就是A rocket carrying a satellite，怎麼樣都不會是Missile，就算是它叫做長征二號也一樣（而且長征二號設計也是用來搭載衛星的）。
另外網路上看到一些言論，使用Missile在古早時候的定義，說可以代表任何的投射物，這樣的說法其實比在現代講「I am gay」然後堅持那只代表「我很快樂」的意思，還要不合時宜。
事實上，連國防部自己都表示警報中顯示Missile是因為「疏忽未同步更新原系統用字」，連官方都已經道歉，護航者還想要試著獨創英語的定義，就有點過頭了。
話說回來，火箭飛行的過程中確實可能產生掉落物，有造成地面人員危險的機會，提醒大家這幾天也要多加留意，並注意後續的新聞報導。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。