國家級警報虛驚一場，究竟Satellite、Rocket、Missile有什麼差別？

1月9日下午3點剛過沒多久，大部分台灣人的手機都跳出了國家級警報通知，表示中國於15:04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。

第一時間，有人發現簡訊內容英文部分，寫的是「Missile」飛越台灣空域，而Missile在英文其實是「飛彈」的意思，造成許多恐慌，好在最後證實是發射的「愛因斯坦探針衛星」，虛驚一場。

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不過之後也有許多人開始討論「衛星」到底是不是「Missile」這件事，對從小玩紅色警戒、決勝時刻，看馬斯克SpaceX發射的筆者來說覺得本沒什麼爭議，但看到網路上光怪陸離的開脫理由，覺得還是有必要來簡單解釋。

Satellite、Rocket、Missile有什麼不一樣？

在這今天當紅的三個名詞裡面，Satellite定義算是比較沒有爭議，就是所謂的「人造衛星」（更精確的說，衛星），但衛星怎麼從地球飛到太空中，就是後面爭議的開始了。

若從字面上翻譯，Rocket就是「火箭」（也是漫威「火箭浣熊」的名字），Missile就是「飛彈」，兩者在中文就是不一樣的東西（所以他不是叫做飛彈浣熊）。

日常使用來說，Rocket是載運東西的推進器總稱，所以馬斯克沒事就發射然後收回來的火箭叫做「Rocket」，Rocket的功能是把東西載上天空——可以是貨物，可以是座艙，當然也可以是具有攻擊性的物品。

至於Missile，基本上是專指設計來搭載攻擊性武器的，更詳細說，Missile通常指用來載運的飛彈「本身」，每顆Missile上還會搭載不同的「Warhead」——也就是彈頭——可以是核彈，可以是毒氣彈，也可以是空包彈，而這些彈頭才是真正造成傷亡的因素。

另外補充一點，從軍武角度來看，Rocket和Missile都可以被視為武器，也所以搭載火藥的「火箭炮」會被叫做「Rocket launcher」，其中的差別是，火箭（Rocket）在發射後會依照原本的軌跡行徑，飛彈（Missile）則會有一個特定的目標，運用GPS、雷達等感測器，導向到欲打擊的物體上。

當然，這是軍事上最嚴格的用法，如果我們談的是SpaceX Falcon 9時通常不會這樣去區分。

國防部都認了錯，大家別再獨創英語翻譯了

回到正題，由於這次中國發射的——正如警報中文部分所說——是搭載衛星的火箭，所以英文上那就是A rocket carrying a satellite，怎麼樣都不會是Missile，就算是它叫做長征二號也一樣（而且長征二號設計也是用來搭載衛星的）。

另外網路上看到一些言論，使用Missile在古早時候的定義，說可以代表任何的投射物，這樣的說法其實比在現代講「I am gay」然後堅持那只代表「我很快樂」的意思，還要不合時宜。

事實上，連國防部自己都表示警報中顯示Missile是因為「疏忽未同步更新原系統用字」，連官方都已經道歉，護航者還想要試著獨創英語的定義，就有點過頭了。

話說回來，火箭飛行的過程中確實可能產生掉落物，有造成地面人員危險的機會，提醒大家這幾天也要多加留意，並注意後續的新聞報導。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航