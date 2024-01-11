【影評】《愛情轉移》：探索「婚姻」與「愛情」，華麗地證明這是一段沒有道通的關係
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愛人是愛自己的延伸，怎麼看待這樣的關係，也反映了如何看待自己；如果沒有改進的動機與行動力，光是容忍只會讓情況惡化。電影《愛情轉移》以愛情為名，試圖探索婚姻與愛情可能的歷程。
文：海藍
戀愛往往被視為治療靈魂的特效藥，帶來重生般迷幻的火花，轉瞬即逝；婚姻則是漫漫時光的相處與生活，生活大部分在處理人性和現實的問題。
故而想維持長久關係或締結婚姻，如何看待、處理兩人之間的隔閡與差異，往往是使關係親密或混亂的關鍵——美國名導艾拉薩克斯（Ira Sachs）的電影《愛情轉移》即精采表現了兩者的不同。
「我想我愛上你了，沒有感覺我是不講的。」
「對你有好處你才會講。」
身為導演的湯瑪斯（法蘭茲羅戈斯基飾）與馬汀（班維蕭飾）是一對已婚的伴侶，但兩人的激情已然漸淡，在電影殺青後，興奮的湯瑪斯想跟丈夫分享心情被拒，失落的他偶然與阿嘉特（阿黛兒艾薩卓普洛斯飾）共舞而後上床，進而發展戀愛關係。
一邊是熟悉而依賴的、已然沒有神祕感且逐漸消磨耐心的丈夫；一邊是新奇的、未知的、因為熱戀而充滿探索樂趣和包容的女友，婚姻與外遇不外如是。
特別在於湯瑪斯毫無掩藏之意，他甚至一從阿嘉特那裡回家，就立刻告訴馬汀自己充滿新奇的經驗，藉由製造問題來面對兩人之間的問題；馬汀看似要爭吵，卻又立刻逃避而淡漠。
「沒關係，你累了，我也累了。每次拍完電影你都這樣，只是你不記得了。」
「我們會沒事的。」
從這裡大致能推測兩人過去的相處模式，湯瑪斯善變、熱情、興之所至，馬汀則包容、守候、安定。
「沒有人比你更懂我，我希望你永遠陪在我身邊，要對我有耐性。」湯瑪斯是如此的坦蕩誠實，但當義務與責任只有一方承擔，兩人關係無法達到平衡，原本的耐心包容將變成逆來順受，無法承受便只能逃避，於是湯瑪斯自在遊走於前夫與女友之間——畢竟「自由」就是湯瑪斯行事的最高原則，不僅免於負責，還能堅守權益。
當馬汀預備賣掉別墅劃清界線，湯瑪斯就以他擁有一半拒絕；一旦有話想說，內心失落或寂寞，無論馬汀處在什麼狀態，他都堅持要闖入吐露心聲；當馬汀交了新男友，他也直率表現出「你不再以我為重」的失落與嫉妒。
阿嘉特的主動、熱情與包容，湯瑪斯亦照單全收，由於想要孩子，進而有組成家庭之意，可見湯瑪斯想要安定的關係。因此阿嘉特懷孕之後，三人關係臻至頂點——湯瑪斯興奮地告訴馬汀他們將有孩子期盼復合後一起照顧，同時對阿嘉特父母的擔憂之情表現出逃避的態度，顯然和愛情一樣只想擁抱快樂、自由與欲望，但無意承擔責任。
「我沒有要控制你的感受，我是在跟你分享我的感覺。」
逃。事實上，這就是湯瑪斯與馬汀面對彼此關係問題的一致之處，湯瑪斯承受壓力的範圍顯然只在電影，他也坦承不諱，但他的「分享」是把「我的感覺、我的定義」拋給對方接受，想必每次「溝通」皆是如此，故而馬汀逐漸倦怠冷淡，湯瑪斯無從施力就逃到阿嘉特那裡尋找沒有負擔的歡愉、激情與新鮮感撐開的包容。
但一旦阿嘉特的父母表達擔憂施加關心，他又逃回馬汀那裡表示「我好困惑，我還是比較喜歡跟男人在一起」——畢竟異性婚姻的長久歷史有明確可依循的、線性的制度，既是保障，也是束縛；相較之下，同性婚姻或許尚有更多發展的空間，也更可能行使他想要的、毋須擔負責任的自由。
這樣的差別，讓湯瑪斯更能藉由馬汀與阿嘉特不免暗中較勁爭勝的心理，成功逃避自身的問題，遑論面對與解決。
「也許我們應該大膽一點，不要總是這麼小心翼翼。」
追求自由、隨心所欲的同時，湯瑪斯更想為自己的人生掌控主導權，不甘屈於平凡，更不容許被質疑與挑戰。事實上，電影開頭呈現湯瑪斯導戲時的嚴苛，以及極度在乎放映後的評價，都可以看到他對電影的完美主義和缺乏自信。
身為導演，他固然可以要求演員表演精準不失自然；但在人際關係裡，就算親密如伴侶，也不可能一切隨順其意。於是他一面要求馬汀給他自由，一面抱怨對方態度冷淡；要求任性得到包容，卻對伴侶的感受視若無睹。
對待阿嘉特亦然：想要她的溫柔、理解和孩子，卻無法承諾照顧她孕產、養育孩子的責任——顯然湯瑪斯並不明白：愛是自身必須心甘情願為彼此擔起責任；他更拒絕察覺關係裡的「自由」是有限的，當他占據大部分的空間，另一方想要求全便只能委曲自己。
「你們是當局者迷，這樣下去行不通的。」
然而，由於湯瑪斯先行另謀關係，阿嘉特又很快有孕，身為原伴侶又是男性的馬汀，即使一開始選擇逃避，卻會因此刺激更多深愛對方的錯覺，本就難以主動分手，湯瑪斯的任性恣意又加倍給他「他最愛的還是我」的痛苦，故而馬汀向原本展開新關係的男友分手後，又與湯瑪斯復合，且預備連同阿嘉特三人成家。
於是與湯瑪斯的性愛達到新的高點，宛如回到熱戀激情——痛苦與失而復得的勝利加乘得來的快感，讓關係加倍失衡，亦加深蛀蝕原本的問題，阿嘉特便成了兩個男人逃避的出口，甚至是馬汀與湯瑪斯熱戀的複製——大抵湯瑪斯這種追求自由、自詡進步的人都會吸引「用付出換取美善」、甚至不惜背棄自己的類型，看似獨立的阿嘉特善於拒絕不要的，卻難以對想要的提出要求，可見父母的擔憂其來有自。
就連聽著兩個男人恣意歡愛、高亢興奮的呻吟聲，對比湯瑪斯在父母面前的迴避態度，剛從熱戀降溫、懷著身孕的阿嘉特亦選擇默默忍受，畢竟那是「給予自由」必須付出的代價。性愛結束後，湯瑪斯又回到她身邊安撫，讓她徹底明白自己在這段關係裡只是催化劑與孕母，繼續下去將會失去自我。
「在這段關係裡我好糟糕，我再也不想要了。」
所幸阿嘉特足夠聰慧，不用自己的人生換取進步價值。咖啡廳的那一場戲，是電影當中阿嘉特與馬汀唯一真正的坦承相對，馬汀原本問阿嘉特為何不接湯瑪斯的電話，在歉意裡不無勝利地告知他將與湯瑪斯去威尼斯，直到阿嘉特緩緩道出湯瑪斯有意向他隱瞞她已中止懷孕的消息——她臉上的悲哀與憐憫，和馬汀用喝咖啡嚥下錯愕與羞辱的神情，是這部電影裡最令人心疼的時刻、也是戀愛火花散去的開始。
「我改過自新了，我證明給你看。」
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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