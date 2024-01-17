「長得好看」對談戀愛重要嗎？從心理學的角度來看我會說是，但也不是

文：穗波心理師

如果你是因為文章的帥哥美女的附圖點閱進來，那恭喜你，你對人初步的知覺型態處於一般正常狀態，因為不可否認的，外表在第一眼印象時很重要，尤其要談戀愛的時候。

如果是被文章篇名吸引，而不是附圖的帥哥美女，往往代表你不容易被表象所迷惑，雖然這種人比較少，但對人的考慮比較全面。不論如何，外表、財富等等，這種外在條件在談戀愛的地位，是會隨著關係的演進在心理面產生變化的，也請你耐心地看下去。

外表往往是決定第一次約會的入門磚

如果你曾進入想要談戀愛找伴侶的臉書社團，幾乎都會有一個特徵，就是附上美美帥帥的照片，來吸引閱讀者，增加見面的想像空間。

不可否認的，根據心理學研究，會進行第一次約會的主要決定因子，就是外表，它會是有意識主動約會的入門磚；而會進行第二次約會，甚至一直持續到四次，就是雙方內在信念的相似及相合性，持續第五次約會以上，決定因子則是個性的互補狀態。

換言之，當兩人在一起時間久了，彼此外在的條件，慢慢會磨損變得不那麼重要，彼此內在特性的喜歡、相處交流的和諧，才是維繫兩人戀愛關係的關鍵。

所以外表的門檻其實可以放得較低，順眼過關就好。所以談戀愛的過程是一個由關注外在轉向內在契合的過程。也就是說，很大部分，始於外在條件，但關係的維續卻多看內在，相處交流的感覺。外在條件是整體戀愛過程的加分項目，卻不是核心因素。

開啟戀情重要的心理動力——「愛人暗影」

有了這個認識之後，我們再看無意識的愛情發生，就不是外表顏值所主導，而是心動的感覺，我稱出現了「愛人暗影」。

雖然我們可以認為心動的感覺來自外表顏值，但據觀察，「愛人暗影」的出現，通常來自情緒被感動到，只有部份來自外表顏值，而情緒被感動的原因，通常和個人的潛意識有關，基於個人的成長經驗，有個別差異。

個人的化妝扮演——「印象整飾」（impression management )

但是，當初次進行人際活動時，確實外在的打理是重點，如何呈現「看起來是⋯的樣子」，在心理學上可是一門學問，在心理學上有個專有名詞叫做「印象整飾」或「印象管理」（impression management）。

在維基百科上的說法是，「印象管理是一個有意識或潛意識歷程，在這個歷程中，人們試圖通過調節和控制社會互動中的資訊來影響其他人對一個人、一個物體或一個事件的看法」。

在我們對公眾人物的印象，大都是透過「印象管理」而來的，公眾人物有意識地穿搭某類型衣服，做某些動作，說某類型的話，以對大眾形成某種特定形象，我們現在稱之為「人設」。但對一般人來說，自然呈現自我真實個性的樣子，不必展演特定的人設。

撇除外表顏值的議題，在談戀愛另一個常被問的問題是，「對方個性怎麼樣」或「他是個怎樣的人」？心理學在回答這個問題時，大致有兩種說法，一是「特質論」；另一個是「系統論」。

超越外表，相信自己並表現真實我

「特質論」者主張，每人都具有特定的個性，在不同環境下，表現出一致的特質，比如具有「內向老實」的人，在任何情境下都表現出「內向老實」。

而「系統論」者主張，人是多面向的，會因環境及所處的系統條件表現不同樣子，比如在爸媽面前，你會打起精神向爸媽說，不要擔心你的大學生活，一切過得很好。但在伴侶面前則向他表示，大學的生活有多麼不順利，心情不好。所以「系統論」的主張，可以簡單地說，當人處在不同關係脈絡時，所喚起的個人的表現樣態是不同的。

而實務經驗告訴我，讓我比較支持「系統論」的主張，也就是說，人可能有365面，但有比較喜愛表現出來的一面，久而久之，就被認為一種特質、一種個性，其他面向相對地隱而不顯，但是當這個人處在不同的關係或系統環境中，有可能喚出他的其他面向。

我曾經接到小菁傳來的訊息，要求心理諮詢，訊息如下：

「我不曉得我是不是有點外協，我男友長得並不帥，外表也不是我喜歡的類型。可是我還是很喜歡他，會覺得我們可以在一起很久很久。但好像我身邊的人都覺得我怎麼都不挑一下。聽到這些，不曉得為什麼，我會有種『以後真的也會是他嗎』的感覺。另外，常覺得我在他面前不像平常的我，平常我話都是很多的，可是在他面前常不知道講什麼，面對這些該怎麼辦？」

根據我先前所論述的認識，我回給小菁的訊息如下：

「根據研究，許多人的另一半特質，都不會符合當初心中所列的條件清單。因為愛情的重點在於心動的召喚，他（對象）召喚出某種心動的感覺，呼應妳的生活處境。愛情吸引並非妳意識下所列的外表、特性等條件。因此只要在一起不會傷害到雙方，旁人的意見聽聽就好，重要的是兩人相處的品質。

再者，在不同的關係之中可以讓人表現不同，這是一般正常的現象。換言之，在男朋友面前的妳，在好朋友面前的妳，在父母面前的妳，都會有所不同，這都是妳的一部份。因此不見得一定要像其他人際關係的妳一樣，一定要講些什麼，說不定你們營造的愛情型態不走喧囂熱鬧的路徑，而是靜默相陪的型態。

因此，如果對方不覺得你該如何改變，妳也可以接受如此的自己，那麼就放輕鬆去享受你們自己的愛情型態。」

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：唉～「外表」這檔事

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九