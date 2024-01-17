「長得好看」對談戀愛重要嗎？從心理學的角度來看我會說是，但也不是
我們想讓你知道的是
如果你曾進入想要談戀愛找伴侶的臉書社團，幾乎都會有一個特徵，就是附上美美帥帥的照片，來吸引閱讀者，增加見面的想像空間。根據心理學研究，會進行第一次約會的主要決定因子，不可否認就是外表，但這代表長相普通的人沒機會了嗎？
文：穗波心理師
如果你是因為文章的帥哥美女的附圖點閱進來，那恭喜你，你對人初步的知覺型態處於一般正常狀態，因為不可否認的，外表在第一眼印象時很重要，尤其要談戀愛的時候。
如果是被文章篇名吸引，而不是附圖的帥哥美女，往往代表你不容易被表象所迷惑，雖然這種人比較少，但對人的考慮比較全面。不論如何，外表、財富等等，這種外在條件在談戀愛的地位，是會隨著關係的演進在心理面產生變化的，也請你耐心地看下去。
外表往往是決定第一次約會的入門磚
如果你曾進入想要談戀愛找伴侶的臉書社團，幾乎都會有一個特徵，就是附上美美帥帥的照片，來吸引閱讀者，增加見面的想像空間。
不可否認的，根據心理學研究，會進行第一次約會的主要決定因子，就是外表，它會是有意識主動約會的入門磚；而會進行第二次約會，甚至一直持續到四次，就是雙方內在信念的相似及相合性，持續第五次約會以上，決定因子則是個性的互補狀態。
換言之，當兩人在一起時間久了，彼此外在的條件，慢慢會磨損變得不那麼重要，彼此內在特性的喜歡、相處交流的和諧，才是維繫兩人戀愛關係的關鍵。
所以外表的門檻其實可以放得較低，順眼過關就好。所以談戀愛的過程是一個由關注外在轉向內在契合的過程。也就是說，很大部分，始於外在條件，但關係的維續卻多看內在，相處交流的感覺。外在條件是整體戀愛過程的加分項目，卻不是核心因素。
開啟戀情重要的心理動力——「愛人暗影」
有了這個認識之後，我們再看無意識的愛情發生，就不是外表顏值所主導，而是心動的感覺，我稱出現了「愛人暗影」。
雖然我們可以認為心動的感覺來自外表顏值，但據觀察，「愛人暗影」的出現，通常來自情緒被感動到，只有部份來自外表顏值，而情緒被感動的原因，通常和個人的潛意識有關，基於個人的成長經驗，有個別差異。
個人的化妝扮演——「印象整飾」（impression management )
但是，當初次進行人際活動時，確實外在的打理是重點，如何呈現「看起來是⋯的樣子」，在心理學上可是一門學問，在心理學上有個專有名詞叫做「印象整飾」或「印象管理」（impression management）。
在維基百科上的說法是，「印象管理是一個有意識或潛意識歷程，在這個歷程中，人們試圖通過調節和控制社會互動中的資訊來影響其他人對一個人、一個物體或一個事件的看法」。
在我們對公眾人物的印象，大都是透過「印象管理」而來的，公眾人物有意識地穿搭某類型衣服，做某些動作，說某類型的話，以對大眾形成某種特定形象，我們現在稱之為「人設」。但對一般人來說，自然呈現自我真實個性的樣子，不必展演特定的人設。
撇除外表顏值的議題，在談戀愛另一個常被問的問題是，「對方個性怎麼樣」或「他是個怎樣的人」？心理學在回答這個問題時，大致有兩種說法，一是「特質論」；另一個是「系統論」。
超越外表，相信自己並表現真實我
「特質論」者主張，每人都具有特定的個性，在不同環境下，表現出一致的特質，比如具有「內向老實」的人，在任何情境下都表現出「內向老實」。
而「系統論」者主張，人是多面向的，會因環境及所處的系統條件表現不同樣子，比如在爸媽面前，你會打起精神向爸媽說，不要擔心你的大學生活，一切過得很好。但在伴侶面前則向他表示，大學的生活有多麼不順利，心情不好。所以「系統論」的主張，可以簡單地說，當人處在不同關係脈絡時，所喚起的個人的表現樣態是不同的。
而實務經驗告訴我，讓我比較支持「系統論」的主張，也就是說，人可能有365面，但有比較喜愛表現出來的一面，久而久之，就被認為一種特質、一種個性，其他面向相對地隱而不顯，但是當這個人處在不同的關係或系統環境中，有可能喚出他的其他面向。
我曾經接到小菁傳來的訊息，要求心理諮詢，訊息如下：
「我不曉得我是不是有點外協，我男友長得並不帥，外表也不是我喜歡的類型。可是我還是很喜歡他，會覺得我們可以在一起很久很久。但好像我身邊的人都覺得我怎麼都不挑一下。聽到這些，不曉得為什麼，我會有種『以後真的也會是他嗎』的感覺。另外，常覺得我在他面前不像平常的我，平常我話都是很多的，可是在他面前常不知道講什麼，面對這些該怎麼辦？」
根據我先前所論述的認識，我回給小菁的訊息如下：
「根據研究，許多人的另一半特質，都不會符合當初心中所列的條件清單。因為愛情的重點在於心動的召喚，他（對象）召喚出某種心動的感覺，呼應妳的生活處境。愛情吸引並非妳意識下所列的外表、特性等條件。因此只要在一起不會傷害到雙方，旁人的意見聽聽就好，重要的是兩人相處的品質。
再者，在不同的關係之中可以讓人表現不同，這是一般正常的現象。換言之，在男朋友面前的妳，在好朋友面前的妳，在父母面前的妳，都會有所不同，這都是妳的一部份。因此不見得一定要像其他人際關係的妳一樣，一定要講些什麼，說不定你們營造的愛情型態不走喧囂熱鬧的路徑，而是靜默相陪的型態。
因此，如果對方不覺得你該如何改變，妳也可以接受如此的自己，那麼就放輕鬆去享受你們自己的愛情型態。」
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：唉～「外表」這檔事
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。