《彭博社》：中國火箭軍貪腐非常嚴重，習近平不得不出重手整治

文：德國之聲中文網（彭博社、美國之音、新華網）

《彭博社》1月6日的報導援引美方知情人士稱，中國火箭軍內部以及整個國防工業基地的腐敗現象非常嚴重，以至於習近平認為不得不出手整治，否則將斷送他的國防大計。

一名知情人士透露，美國方面的評估中列舉了幾個例子來說明貪腐的後果，包括導彈中注水而不是燃料，以及西部基地導彈發射井的井蓋無法有效開合等。

美方的評估認為，解放軍內部的腐敗導致了對其整體能力的信心流失，尤其是火箭軍，也使習近平的一些軍隊現代化優先計畫受挫。在過去的六個月裡，反腐調查已涉及十多名高級國防官員。

但美方認為，習近平的地位並沒有因為對軍方清洗的不斷擴大而受到削弱。他裁撤軍方高官——包括一些在他任期內得到晉升的人——的舉動表明，他對共產黨的控制依然牢固。

上述美國情報評估無法得到獨立證實。美國國家安全委員會發言人沒有立即回應《彭博社》的置評請求。當被問及有關美國情報的問題時，美國國防部發言人邁納斯（Martin Meiners）中校說，該部門的年度中國報告討論了習近平加強和加快解放軍反腐調查的努力，但沒有提供更多細節。

未來幾年對台動武幾率變小？

過去半年間，中共對火箭軍為首的軍隊高層開展了清洗，已有至少15名軍方高層將領和主管被裁撤。去（2023）年7月，中共中央軍委裝備發展部公告徵集「全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索」，追溯自2017年10月以來違規採購招標行為。7月底的官方消息顯示，火箭軍司令員李玉超和政委徐忠波均被撤職。

去年12月29日，中國人大常委會免去九名軍方將領的人大代表職務，包括三名上將和四名中將，其中5人有火箭軍背景，至少2人屬於裝備發展部。全國政協此前也撤銷三名軍工企業高層的政協委員資格。

此前全國人大常委會在10月24日免除了李尚福的國防部長與國務委員職務。李曾任中央軍委裝備發展部部長。

為了實現習近平提出的2027年實現軍隊現代化的目標，中國對軍方投入巨資。習近平還將火箭軍提升至核心地位，用為一旦武力攻台，火箭軍必將發揮關鍵作用。

《彭博社》引述的消息人士指，鑑於習近平仍在大刀闊斧地整肅軍隊，美國官員現在認為，中國領導人在未來幾年內考慮採取重大軍事行動的可能性低於之前。

習近平：堅決打贏反腐敗鬥爭

習近平8日在中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會全體會議上表示：「堅決支持查辦腐敗案件，動真碰硬抓好問題整改。」強調要進一步健全反腐敗法規制度，推進「不敢腐、不能腐、不想腐」，加強對「一把手」和領導班子監督配套制度。

除了整肅火箭軍外，習近平也宣佈欲深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等權力集中、資金密集、資源富集領域，清理＂風險隱患＂。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：注水導彈？美媒：情報稱火箭軍因腐敗遭習近平整肅

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航