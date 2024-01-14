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尼泊爾靈性之旅：真正的「亞洲舞王」濕婆，3000年苦行後臣服於一生所愛的雪山神女

尼泊爾靈性之旅：真正的「亞洲舞王」濕婆，3000年苦行後臣服於一生所愛的雪山神女
Photo Credit: 薛憲修

我們想讓你知道的是

濕婆是苦行之神，終年在喜馬拉雅山上修煉苦行，通過最嚴格的苦行和最徹底的沉思，獲得最深奧的知識和力量。祂專注於當下，也賦予毀滅之後的重生。這一刻，喜馬拉雅山也是真的，濕婆神也是真的，聽人說有人類以來祂就在那兒了，至少我現在在這裡，正看著喜馬拉雅山，而我也正述說著濕婆的故事。

這個世界美好無比，艷陽下底生機盎然，夜幕下微風輕拂，心無所謂，隨遇而安。在尼泊爾的Hasera Permaculture Learning Center，我在喜馬拉雅山脈前望著雲海，吃著莊主準備的素餐，被尼式生活和一杯Masala熱奶茶給療癒了。

當下，只有這杯熱奶茶是真的，回憶再美好，也無法給喜馬拉雅山下的人們一絲溫度，熱奶茶卻可以，紮紮實實在爐火上燒滾，加了滿滿的中藥還暖胃。

去（2023）年歷經了許多，不禁時常思索曾經有過一些接觸的濕婆神，命運引領，偶然友人一個晚上的推坑，便很快訂了機票，來尼泊爾跨年朝聖神山。過去種種，譬如昨日死，我思故我在，由於回憶帶有大量的我執，若只專注當下，人便只剩下了自我、知識與信仰。

接觸到印度教寺廟的三大主神後，便為這個世界第三大宗教點燃了求知慾，讀了一系列的神話。印度教中，濕婆是宇宙與毀滅之神，而毀滅，同時有著再生的意涵，互為因果的一體兩面。濕婆，除了是瑜伽的發明人——真正的亞洲舞王，還同時具有男性極致陽剛的象徵「林伽」，也因此被性力派和濕婆派奉為最崇高的神祇。

我對濕婆的認識，始於兩個故事：

三神相爭

一日，印度教三大主神的毗濕奴與梵天起了爭執，對他們的地位和能力較勁起來。雙神大戰一觸即發，動手之際，兩神面前出現一根烈焰火柱，熊熊熾火彷彿能燒毀宇宙一切。兩位神祇不敢置信，決定分頭去尋找火柱的來源。毗濕奴搖身變成一頭迅猛的野豬，順著火柱向下探尋了1000年；梵天變成一隻靈巧的天鵝，順著火柱向上亦尋了1000年。

然而，他們都沒有到達火柱的盡頭。當他們疲憊不堪地回到原點，濕婆剎然出現在他們面前；此刻他們才發現這根火柱原來是濕婆的林伽（陽具）。於是兩神將濕婆奉為最偉大最值得崇敬的神。

癡情漢子

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