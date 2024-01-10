中國對緬北衝突的立場：要求各方停火止戰，試圖在軍政府和武裝團體間維持「恐怖平衡」

文：唐緣媛

近日，來自緬甸北方武裝衝突的砲彈落入雲南邊界，中國對緬北衝突的立場再次成為輿論焦點。緬甸去年10月爆發武裝衝突以來，中國官方就表達高度關注，並對相關衝突威脅中方民眾安全提出了抗議。那麼，中國政府究竟對這場鄰國武裝衝突發揮怎樣的影響力呢？

《路透社》日前披露，新年剛過，有來自緬甸武裝衝突的砲彈就落入了雲南省鎮康縣南傘鎮，造成至少五人受傷。這是自2015年以來，再度有與緬甸內部衝突相關的砲彈落入中國領土。2015年5月14日，緬甸北部武裝衝突的砲彈同樣落入和緬北果敢自治區接壤的鎮康縣南傘鎮，導致五人受傷，其中兩人重傷。

事件發生後，中國外交部發言人汪文斌1月4日在北京舉行的例行記者會上表示，中國高度關注緬北衝突的態勢。對於緬甸內部武裝衝突造成中方人員傷亡，中國外交部已向「相關方面」表達了強烈的不滿。他說：「中方再次要求緬北衝突各方立即停火止戰，採取切實舉措，避免再次發生危害中緬邊境安寧和中方人員生命財產安全的惡性事件。」

中國外交部發言人汪文斌1月4日在北京舉行的例行記者會上表示，中國高度關注緬北衝突的態勢。對於緬甸內部武裝衝突造成中方人員傷亡，中國外交部已向「相關方面」表達了強烈的不滿。

中國外交部官網截圖 中國外交部發言人汪文斌1月4日在北京舉行的例行記者會上表示，中國高度關注緬北衝突的態勢。對於緬甸內部武裝衝突造成中方人員傷亡，中國外交部已向「相關方面」表達了強烈的不滿。

學者：緬北反抗組織以「打擊詐騙」為號召 試圖獲得中方支持

緬甸北部的衝突雙方至今交戰了兩個多月。去年10月27日，由果敢民族民主聯盟軍、德昂解放軍、若開軍所組成的「三兄弟聯盟」發起了「1027行動」，在緬甸北部的撣邦與軍政府開戰。「三兄弟聯盟」的主要訴求包括反對軍政府獨裁，以及打擊在緬北猖獗的電信詐騙問題。反政府武裝攻佔了緬甸北部多個省分，而對於這場武裝衝突，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）曾表示，如果不制止「三兄弟聯盟」的行動，這場運動將 「粉碎整個國家」。

不過，台灣的國立暨南國際大學副教授趙中麒博士告訴本台記者，緬甸「三兄弟聯盟」只是以打擊詐騙為號召，希望博取中國政府及國內民主派人士的支持，而武裝團體的主要目標並不是打擊詐騙活動。

趙中麒說：「難道他們沒有任何的訊息得知，這一個城市、建築、區域就是有詐騙嗎？他們一定知道。甚至我們可以合理地說，他們一部分的經費就是來自於這些詐騙集團，這件事情在佤邦是最明顯的。之所以佤邦會下令通緝兩個佤邦自己的官員，就是因為中國政府要出手了，接下來可能會關閉中國跟緬北的正式貿易通道。我不認為民族武裝團體他們是真的要去打擊詐騙，那只是為了去回應中國政府的要求而已。」

Photo Credit：VOA/ AFP 緬甸德昂民族解放軍士兵在撣邦北部的南康鎮站崗。照片攝於11月9日。

緬北難民逃至中國 處境艱難

根據聯合國統計，自緬甸衝突爆發以來，戰火造成超過66萬人流離失所，也導致大批緬甸難民逃亡到中國境內。不過，據本台先前報道，緬甸難民逃往中國後處境艱難，不僅難以取得食物和水，還會被中國當局檢查手機，防止他們向外界發送訊息。在中國的艱困境遇，導致部分難民再次回到緬甸。

另一方面，在衝突爆發後，中國政府也敦促國人避免前往緬甸北部旅行，並建議現居在緬北的中國人尋求安全遮蔽，或返回中國。

學者：中國對緬北衝突對外營造保持中立立場

外界關注，面對緬甸內部武裝衝突越演越烈，身為緬甸鄰國的中國對於這場衝突抱持著什麼樣的態度呢？

美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞計畫研究員Andreyka Natalegawa在接受採訪時告訴本台，中國在緬甸的主要利益有兩項：「首先，從宏觀角度出發，中國希望緬甸穩定，因為緬甸和中國相鄰，緬甸的穩定對中國而言具有重大利益；其次主要是電信詐騙等跨國犯罪問題，這對北京當局而言是重要議題，許多中國公民都牽涉其中。北京希望緬甸能出現有力的政府，能夠管控新興的跨國犯罪。這兩個目標（尋求穩定及跨國犯罪問題）會影響中國在緬甸事務的立場，包括中國要和哪些團體合作與對話。」

美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱誌群也認為，中國對緬甸內部衝突的態度主要是從自身的利益出發：「中國肯定不希望衝突升級，因為衝突升級的話，中方在邊境安全和經濟等方面的利益肯定會受損，而且會有大量緬甸難民湧入。中國不太可能直接捲入緬甸內戰，但可能會給衝突雙方施加更多壓力，在促談的同時，要求雙方不要將戰火延伸到中緬邊境，損害中國的人員和財產安全。」

Photo Credit: GettyImages 2023年12月4日，坐在卡車上的緬甸軍人在仰光街道巡邏。

學者：中國試圖在緬甸維繫「恐怖平衡」

根據《路透社》報導，去年12月，中國成功促成了緬甸軍政權和反抗組織進行第一次談判。這場談判發生於中國境內，北京意圖協助緬甸緩和內部局勢。外界質疑，中國在緬甸衝突中究竟擁有多大的影響力，使其得以成功勸和促談？此外，在談判過程中，中國是否有更偏好緬甸軍政權或民族武裝組織任何一方？

納塔來加瓦就此表示，中國當局在緬甸有很大的影響力，不過到目前為止，北京在介入緬甸事務時非常小心：「儘管中國政府與緬甸軍政權建立連結，它還是很小心，不希望表現得像完全站在軍政權的一方。因為它怕在緬甸境內激起反華情緒，特別是中國擔心武裝組織會反華。所以，如果觀察中國與緬甸軍政權的互動，你可以看出中國的支持，但支持的力度比不上中國支持其它夥伴的程度。」

趙中麒也指出，自中共建政以來，當局長期秉持著不干涉他國內政的立場，因此對於緬甸內戰，中國不會明確的選邊站。不過，北京的最終目標還是希望緬甸局勢能保持穩定：「（中國）官方的立場是沒有辦法清楚地告訴我們說它站在哪一方，它不行。就戰略上來講，它也不會告訴我們它在哪一方。它今天會選擇暗地裡給予民族武裝團體一些軍事資源、訊息，那是因為對它來講，此時支持民族武裝團體可以滿足它的戰略利益。」