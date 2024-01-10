南非新創公司Renergen「1美元」獲天然氣探勘權，意外發現估值達120億美元高濃度氦氣

文：張瑞邦（Tucker Chang）

南非液氦（Liquid helium）及液化天然氣（LNG）生產公司Renergen近年來在該國自由邦省（Vrystaat）維吉尼亞地區（Virginia）發現高濃度的氦氣（Helium）儲量，有望為南非及國際市場的工業商品、運輸燃料及電力發展帶來商機。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）轉述Renergen執行長馬拉尼（Stefano Marani）的說法表示，該新創公司於2013年期間僅支付1美元便獲得維吉尼亞部分地區的礦產及天然氣資源探勘權，Renergen調查團隊在探勘期間於早期放置的2根深鑽杆中發現大量氣體竄出，該氣體隨後被證實為高含量的氦氣。

「我們當初的想法僅是在核准的探勘地區建造一個小型天然氣發電站，單純想為附近的一些礦區提供充足電力，然而Renergen竟意外發現該地點是全球氦濃度最高的礦區之一。」Renergen營運長米契爾（Nick Mitchell）如此說道。

馬拉尼在接受《CNN》專訪時表示，維吉尼亞礦產探勘區的氦氣濃度平均為3％，部分地點甚至高達12％，然而根據美國內政部土地管理局（BLM）的數據顯示，全球最大氦氣輸出國美國的開採區平均氦氣濃度為0.35％，另一個氦氣主要供應國卡達所鑽探的氦氣含量僅有0.04％。

英國牛津大學地球化學系主任巴倫丁（Chris Ballentine）對此認為，高濃度的氦氣能讓液氦在生產過程中更加環保也更具經濟效益，特別是當前的氦氣供給多由碳氫化合物加工商主導，此類生產商不僅提取氦氣亦會銷售氦氣，若某地區的氦氣濃度越高即代表其在液化天然氣中的占比也越高，提取該氣體也會越容易，且加工過程中所產生的甲烷亦會越少，從而達到減少碳足跡（Carbon Footprint）的願景。

「氦氣是液化天然氣的副產物，而液化天然氣的主要成分為甲烷（CH4）等氣體混合物，只有當中的氦氣濃度達到約0.3％以上，生產商提取氦氣才具有經濟效益。」巴倫丁補充解釋。

氦氣作為工業用途的重要性為何？