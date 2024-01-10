南非新創公司Renergen「1美元」獲天然氣探勘權，意外發現估值達120億美元高濃度氦氣
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南非維吉尼亞礦產探勘區的氦氣濃度平均為3％，部分地點甚至高達12％，然而根據美國內政部土地管理局（BLM）的數據顯示，全球最大氦氣輸出國美國的開採區平均氦氣濃度為0.35％，另一個氦氣主要供應國卡達所鑽探的氦氣含量僅有0.04％。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
南非液氦（Liquid helium）及液化天然氣（LNG）生產公司Renergen近年來在該國自由邦省（Vrystaat）維吉尼亞地區（Virginia）發現高濃度的氦氣（Helium）儲量，有望為南非及國際市場的工業商品、運輸燃料及電力發展帶來商機。
根據美國《有線電視新聞網》（CNN）轉述Renergen執行長馬拉尼（Stefano Marani）的說法表示，該新創公司於2013年期間僅支付1美元便獲得維吉尼亞部分地區的礦產及天然氣資源探勘權，Renergen調查團隊在探勘期間於早期放置的2根深鑽杆中發現大量氣體竄出，該氣體隨後被證實為高含量的氦氣。
「我們當初的想法僅是在核准的探勘地區建造一個小型天然氣發電站，單純想為附近的一些礦區提供充足電力，然而Renergen竟意外發現該地點是全球氦濃度最高的礦區之一。」Renergen營運長米契爾（Nick Mitchell）如此說道。
馬拉尼在接受《CNN》專訪時表示，維吉尼亞礦產探勘區的氦氣濃度平均為3％，部分地點甚至高達12％，然而根據美國內政部土地管理局（BLM）的數據顯示，全球最大氦氣輸出國美國的開採區平均氦氣濃度為0.35％，另一個氦氣主要供應國卡達所鑽探的氦氣含量僅有0.04％。
英國牛津大學地球化學系主任巴倫丁（Chris Ballentine）對此認為，高濃度的氦氣能讓液氦在生產過程中更加環保也更具經濟效益，特別是當前的氦氣供給多由碳氫化合物加工商主導，此類生產商不僅提取氦氣亦會銷售氦氣，若某地區的氦氣濃度越高即代表其在液化天然氣中的占比也越高，提取該氣體也會越容易，且加工過程中所產生的甲烷亦會越少，從而達到減少碳足跡（Carbon Footprint）的願景。
「氦氣是液化天然氣的副產物，而液化天然氣的主要成分為甲烷（CH4）等氣體混合物，只有當中的氦氣濃度達到約0.3％以上，生產商提取氦氣才具有經濟效益。」巴倫丁補充解釋。
氦氣作為工業用途的重要性為何？
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。