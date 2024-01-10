蘋果Vision Pro美國2/2上市，同日公布財報，iPhone 15銷售、中國市場成關注焦點
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為了壯大Vision Pro背後的混合實境生態圈，蘋果做足準備，去年6月宣布推出全新軟體工具和技術，讓開發者能針對Vision Pro打造App體驗，並在加州、倫敦、慕尼黑、上海、新加坡和東京開設開發者實驗室。
蘋果Vision Pro終於將開賣，美國2/2上市
（中央社）蘋果（Apple）公司去（2023）年6月發表旗下首款空間運算設備Apple Vision Pro，加入混合實境（MR）戰局，卻遲遲未公布詳細開賣時間，蘋果9日終於在官網宣布，Vision Pro在美國將從1月19日起開放預購、2月2日上市。
蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，空間運算（spatial computing）時代已正式到來，Vision Pro是史上最先進的消費電子裝置，搭載革命性且不可思議的使用者介面，將重新定義人們聯繫、創作和探索的方式。
蘋果去年6月在WWDC全球開發者大會發表頭戴裝置Vision Pro，售價為3499美元（約新台幣10.8萬元），是Meta虛擬實境（VR）高階機種Quest Pro當時價格的3倍以上。
Vision Pro將2300萬畫素置於2個顯示器中，換算每隻眼睛分配像素多達4K。獨特雙晶片設計包含M2晶片，並透過全新R1晶片處理來自12部相機、5個傳感器和6個麥克風的資料，以確保使用者眼前的即時內容毫無延遲，可透過眼睛、雙手與聲音等輸入方式控制，將數位內容無縫融入實體世界。
為了壯大Vision Pro背後的混合實境生態圈，蘋果做足準備，去年6月宣布推出全新軟體工具和技術，讓開發者能針對Vision Pro打造App體驗，並在加州、倫敦、慕尼黑、上海、新加坡和東京開設開發者實驗室。
天風國際證券分析師郭明錤認為，Vision Pro是蘋果2024年最重要的產品，預估全年出貨量約50萬台，如果用戶反應優於預期，有利強化「Vision Pro是下一個消費電子明星產品」的市場共識。
蘋果2/2公布財報：中國市場和Vision Pro成焦點
（中央社）蘋果將於2月2日公布財報，iPhone 15銷售和Vision Pro預購狀況、中國市場、生成式AI（Gen-AI）進展、印度產能布局等議題，將成為法人關注焦點。
根據官網訊息，蘋果將於美國時間2月1日下午（台灣時間2月2日上午）公布2024會計年度第1季（截至2023年12月底）的季度財報，屆時庫克（Tim Cook）將在線上回應法人提問。
iPhone 15系列銷售狀況備受關注，巴克萊集團（Barclays）日前認為市場今年對iPhone到Mac電腦等裝置需求將依然疲弱，調降蘋果投資評等，牽動蘋果股價表現；不過在美科技股大漲帶動下，蘋果股價8日漲逾2.4%。
iPhone在中國市場進展也是法人關注焦點，外媒8日引述傑富瑞（Jefferies）分析師報導，今年第一週iPhone在中國銷量下降30%，代表蘋果面臨華為等中國境內對手競爭壓力日益加大。
iPhone銷售也牽動供應鏈表現，蘋果主要合作夥伴鴻海日前公布去年12月自結合併營收新台幣4601.25億元，是7年來同期低點。法人指出，去年12月iPhone 15系列拉貨動能不如預期，部分牽動鴻海組裝代工業績。
在頭戴裝置布局方面，蘋果9日在官網宣布首款MR（混合實境）裝置Vision Pro將在美國時間2月2日上市，美國時間1月19日開始預購，預購狀況也將成為2月初蘋果財報會上法人關注焦點。
蘋果在印度產能布局也是市場追蹤重點，iPhone代工廠和碩8日透過重大訊息表示，預計投資13.17億盧比（約新台幣5.11億元）在印度租地委建廠房，以供生產及營運使用。
外媒7日報導，蘋果將印度視為下一波成長動能，並設法將部分產能從中國移出，和碩正努力建置印度第2座工廠，塔塔集團（Tata Electronics）也從去年開始在印度組裝iPhone。
外媒日前引述印度卡納塔卡省（Karnataka）政府聲明報導，鴻海集團計劃加碼投資卡納塔卡省1391.1億盧比（約新台幣525億元）。在卡納塔卡省，鴻海去年8月宣布就2項計畫投資6億美元，生產iPhone機殼組件和晶片生產設備。
蘋果在生成式AI進展也將是法人關注焦點，天風國際證券分析師郭明錤去年12月表示，蘋果去年第3季改組Siri團隊，目標整合生成式AI功能和大型語言模型（LLM）。他預期，今年iPhone 16系列將整合生成式AI（AIGC）功能，麥克風規格升級將是關鍵之一。
外媒去年12月下旬報導，蘋果與各大新聞與出版機構展開談判，尋求在蘋果發展生成式AI系統時，能獲准使用這些機構的素材。
美系外資法人日前指出，蘋果在邊緣AI應用布局仍處於初期階段，不過市場投資人開始詢問蘋果在邊緣AI應用的發展進度，包括Siri應用革新及關鍵零組件升級動向。
新聞來源
延伸閱讀
- 我認為Apple Vision Pro是一個典範轉移的里程碑，不管最後賣得好不好
- 蘋果全球開發者大會：迎戰AR推出Vision Pro定價破10萬，2024上半年開賣
- 2023蘋果發表會：iPhone 15系列全換Type-C與動態島、Apple Watch支援雙擊手勢、AirPods Pro無線充電支援MagSafe
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。