蘋果Vision Pro美國2/2上市，同日公布財報，iPhone 15銷售、中國市場成關注焦點

蘋果Vision Pro終於將開賣，美國2/2上市

（中央社）蘋果（Apple）公司去（2023）年6月發表旗下首款空間運算設備Apple Vision Pro，加入混合實境（MR）戰局，卻遲遲未公布詳細開賣時間，蘋果9日終於在官網宣布，Vision Pro在美國將從1月19日起開放預購、2月2日上市。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，空間運算（spatial computing）時代已正式到來，Vision Pro是史上最先進的消費電子裝置，搭載革命性且不可思議的使用者介面，將重新定義人們聯繫、創作和探索的方式。

蘋果去年6月在WWDC全球開發者大會發表頭戴裝置Vision Pro，售價為3499美元（約新台幣10.8萬元），是Meta虛擬實境（VR）高階機種Quest Pro當時價格的3倍以上。

Vision Pro將2300萬畫素置於2個顯示器中，換算每隻眼睛分配像素多達4K。獨特雙晶片設計包含M2晶片，並透過全新R1晶片處理來自12部相機、5個傳感器和6個麥克風的資料，以確保使用者眼前的即時內容毫無延遲，可透過眼睛、雙手與聲音等輸入方式控制，將數位內容無縫融入實體世界。

為了壯大Vision Pro背後的混合實境生態圈，蘋果做足準備，去年6月宣布推出全新軟體工具和技術，讓開發者能針對Vision Pro打造App體驗，並在加州、倫敦、慕尼黑、上海、新加坡和東京開設開發者實驗室。

天風國際證券分析師郭明錤認為，Vision Pro是蘋果2024年最重要的產品，預估全年出貨量約50萬台，如果用戶反應優於預期，有利強化「Vision Pro是下一個消費電子明星產品」的市場共識。

蘋果2/2公布財報：中國市場和Vision Pro成焦點

（中央社）蘋果將於2月2日公布財報，iPhone 15銷售和Vision Pro預購狀況、中國市場、生成式AI（Gen-AI）進展、印度產能布局等議題，將成為法人關注焦點。

根據官網訊息，蘋果將於美國時間2月1日下午（台灣時間2月2日上午）公布2024會計年度第1季（截至2023年12月底）的季度財報，屆時庫克（Tim Cook）將在線上回應法人提問。

iPhone 15系列銷售狀況備受關注，巴克萊集團（Barclays）日前認為市場今年對iPhone到Mac電腦等裝置需求將依然疲弱，調降蘋果投資評等，牽動蘋果股價表現；不過在美科技股大漲帶動下，蘋果股價8日漲逾2.4%。

iPhone在中國市場進展也是法人關注焦點，外媒8日引述傑富瑞（Jefferies）分析師報導，今年第一週iPhone在中國銷量下降30%，代表蘋果面臨華為等中國境內對手競爭壓力日益加大。

iPhone銷售也牽動供應鏈表現，蘋果主要合作夥伴鴻海日前公布去年12月自結合併營收新台幣4601.25億元，是7年來同期低點。法人指出，去年12月iPhone 15系列拉貨動能不如預期，部分牽動鴻海組裝代工業績。

在頭戴裝置布局方面，蘋果9日在官網宣布首款MR（混合實境）裝置Vision Pro將在美國時間2月2日上市，美國時間1月19日開始預購，預購狀況也將成為2月初蘋果財報會上法人關注焦點。

蘋果在印度產能布局也是市場追蹤重點，iPhone代工廠和碩8日透過重大訊息表示，預計投資13.17億盧比（約新台幣5.11億元）在印度租地委建廠房，以供生產及營運使用。

外媒7日報導，蘋果將印度視為下一波成長動能，並設法將部分產能從中國移出，和碩正努力建置印度第2座工廠，塔塔集團（Tata Electronics）也從去年開始在印度組裝iPhone。

外媒日前引述印度卡納塔卡省（Karnataka）政府聲明報導，鴻海集團計劃加碼投資卡納塔卡省1391.1億盧比（約新台幣525億元）。在卡納塔卡省，鴻海去年8月宣布就2項計畫投資6億美元，生產iPhone機殼組件和晶片生產設備。

蘋果在生成式AI進展也將是法人關注焦點，天風國際證券分析師郭明錤去年12月表示，蘋果去年第3季改組Siri團隊，目標整合生成式AI功能和大型語言模型（LLM）。他預期，今年iPhone 16系列將整合生成式AI（AIGC）功能，麥克風規格升級將是關鍵之一。

外媒去年12月下旬報導，蘋果與各大新聞與出版機構展開談判，尋求在蘋果發展生成式AI系統時，能獲准使用這些機構的素材。

美系外資法人日前指出，蘋果在邊緣AI應用布局仍處於初期階段，不過市場投資人開始詢問蘋果在邊緣AI應用的發展進度，包括Siri應用革新及關鍵零組件升級動向。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航