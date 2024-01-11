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2024/01/11,
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馬爾地夫親中新總統首訪中國，「打破傳統」上任後仍未訪問印度，凸顯印度洋上大國角力激烈

馬爾地夫親中新總統首訪中國，「打破傳統」上任後仍未訪問印度，凸顯印度洋上大國角力激烈
馬爾地夫總統穆罕默德・穆伊祖 （中）。Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

中國解放軍在該區域除了在非洲東北部，東臨亞德灣，北臨紅海的國家吉布地之外，並無建設任何軍事港口。因此目前中南海正在提升吉布地港口的軍事能力，但尚不夠，「中國需要更多港口來部署和維持在印度洋的海軍力量，在此情況下，馬爾地夫是其中的一個不錯的選擇。」

印度洋島國，馬爾地夫（Maldives）總統穆罕默德・穆伊祖（Mohamed Muizzu）應北京的邀請，於8日抵達中國進行為期五天的國事訪問，並會晤中國國家主席習近平。

此訪問被視為一次「打破傳統」的訪問，因為上任三個月的穆伊祖，是首位在上任後先訪問中國而非鄰國印度的馬爾地夫總統。分析稱，這顯示人口僅有53萬的馬爾地夫，近年來因為新冠疫情打擊，重創該國倚賴的觀光經濟，而多年來在中印兩國縫隙之間生存，該國為重振經濟，最後選擇了親中路線。

不過，根據戰略學者，華府哈德森智庫（Hudson Institute）非常駐資深研究員長尾賢（Satoru Nagao）博士分析，除卻觀光經濟之外，事實上該國的地理戰略位置更為重要，使得馬爾地夫成為中印等強國的拉攏對象。

長尾賢告訴《BBC中文》，現在許多國家能源運補依賴於印度洋的海上交通線（SLOCs），例如日本從中東進口的近90％石油便從該交通線而來，而且這些路線都通過馬爾地夫附近的海域；「因此，若任何一國能夠在該區域永久部署海軍艦艇，該國就能展示攻擊或保衛區域交通線的能力，而這也意味著該國家將為該區域的「安全提供者」和印度洋地區領袖，區域間的小國也將追隨，」他解釋。

「若中國在該區域成為新的安全提供者，這意味著印度將在此失去影響力。這也是為何中印兩國長期競爭之原因，」長尾賢補充說。

首訪北京

穆伊祖現年46歲，他於2023年9月以進步大會聯盟（進步黨和人民國家大會黨組成）總統候選人的身份當選，並於11月上任。此次訪問中國，是穆伊祖總統就任以來的首次對外國國事訪問。在此之前，他擔任該國第一大城，首都馬律（Male）市市長。

根據《新華社》，本週穆伊祖將參加由習近平主持的歡迎儀式，雙方將進行正式會談。同時，他也會與中國總理李強會晤。

穆伊祖此行預計將討論兩國在政治、經濟、文化等一系列合作項目。

事實上，根據報導，過去幾屆馬爾地夫總統們都將印度作為上任後的首次出訪國家。不過2023年11月上任的穆伊祖，則是先訪問土耳其，之後再到阿聯出席聯合國氣候變化大會。此次國事訪問首選北京，再次成為焦點。據此，北京清華大學國家戰略研究院研究員錢峰則告訴《環球時報》稱，穆伊祖對「一帶一路」對馬爾地夫經濟與社會的「積極影響有著清醒的認識」。他讚譽此次穆伊祖首訪中國，顯示出他非常樂意與中國發展更緊密的務實合作，更好地與中方對接。

馬爾代夫前總統亞明和中國總理李克強

Photo Credit: Reuters / BBC News

2017年12月中國和馬爾地夫簽署《中馬自貿協定》，加入中國一帶一路倡議，允許大量中國企業到馬投資。這一變化讓印度媒體驚呼中國進入了印度的後花園。

夾縫中的馬爾地夫

位於印度洋，鄰近印度及斯里蘭卡，處在繁忙的東西方航運線上，馬爾地夫一直是中國「一帶一路」在該區域的重點投資目標。雖然，過去馬爾地夫一直在印度的影響範圍之內，但是近年來，中國海軍力量迅速擴張，使得北京在這樣一個具有重要戰略意義的區域佔有一席之地，譬如，保護通常經過該路線的海灣能源供應。

​​長尾賢向BBC解釋，中國解放軍在該區域除了在非洲東北部，東臨亞德灣，北臨紅海的國家吉布地（Djibouti）之外，並無建設任何軍事港口。因此目前中南海正在提升吉布地港口的軍事能力，但尚不夠，「因此，中國需要更多港口來部署和維持在印度洋的海軍力量，在此情況下，馬爾地夫是其中的一個不錯的選擇」。

此外，他觀察，從吉布地的海軍設施來看，中國將在不久的未來部署航空母艦，受到高度關注。四方安全對話（QUAD）成員正在合作應對此一情勢。例如，德里正在印度洋一側建立新的戰鬥機打擊群。

馬爾代夫經濟嚴重依賴旅遊業

Photo Credit: Getty Images / BBC News

馬爾地夫經濟依賴旅遊業。

馬爾地夫由許多島嶼組成，有媒體報導中國（或沙烏地阿拉伯）將購買馬爾地夫無人居住的島嶼。而印度一直對這些活動感到擔憂。長尾賢強調說：「為防止此事發生，印度試圖通過在馬爾地夫部署巡邏直升機部隊和提供馬爾地夫海巡和經濟專區（EEZ）的培訓來支持馬爾地夫。但馬爾地夫的新總統要求印度撤回這些部隊，以示對中國的友好。」

事實上，在該國前總統阿卜杜拉・亞明（Abdulla Yameen）任職的2013年至2018年期間，馬爾地夫開啟了親中政策。在那幾年，馬爾地夫積極參與習近平的「一帶一路」倡議，在中國的協助下，大興土木，建構公路、鐵路和與該國各島嶼連接的通橋。中國在該國最引人注目的基建投資項目之一，是一座長2.1公里的四車道橋，連接首都馬律和在另一座島嶼上的國際機場。這座耗資2億美元的橋樑於2018年竣工，在亞明下台前建築完工。

根據BBC之前分析，由於亞明政府被指控侵犯人權，印度和西方的貸款機構因此不願提供貸款支持，他轉向中國尋求協助，後者即刻提供了該國所需的資金。

亞明目前因涉及貪腐正在獄中服刑，這使得他無法參與去年大選。而獲勝的穆伊祖被批評者視為亞明的代理人。

但是，儘管印度在過去幾年試圖通過提供超過20億美元的貸款和資助來抗衡中國的投資，但在馬爾地夫的批評者認為，印度實際上在該國正在「間接地」部署地面部隊，而去年的大選結果揭曉，親中路線在該國獲得支持。

不過，穆伊祖去年在就職講話中就誓言，將確保馬爾地夫沒有外國軍事存在，以「維護國家的獨立和主權」。在他就職的第二天，穆伊祖在與印度政府代表的會面中正式要求印度從馬爾地夫撤回軍事人員。根據港媒明報新聞網說，雖然有印度媒體將穆伊祖描述為「親華」，但他任後表示馬爾地夫不會「反」任何國家，也不會「親」任何國家：「我的政府將奉行『親馬爾地夫』的政策。」

莫迪如何回應？


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