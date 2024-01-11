2024台灣大選：夾在中國與台灣之間，「冷戰前線」金門的年輕人深感無力
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本次大選中，民進黨候選人賴清德的政治光譜偏深綠，被認為有更強烈的台灣意識和獨立立場，對金門和馬祖兩個外島價值的認同也偏向模糊。吳偉國對投票給賴清德表示疑慮，認為他在規劃台灣的未來時並沒有把金門和馬祖包含進去。另一方面，他也不認為兩岸能夠做到「一家親」。他對對岸廈門的情感與老一輩有所不同。
文：常思穎（BBC中文，金門報導）
台灣金門距離中國大陸不到10公里，與廈門隔海相望。冷戰期間，金門是兩岸對峙的前沿陣地；在當前美國和中國兩個大國對抗加劇之時，兩岸關係劍拔弩張，給金門籠罩了一層緊張的氣氛，也讓當地居民感到無助。
「金門之於中台，就像台灣之於中美，所有政策的決定權都不在自己手中。就像兩隻大象在吵架，我們是下面的小螞蟻，」 金門縣議員董森堡說。
在這種情況下，台灣大選到來，金門也經歷著代際更替。不少年輕人對未來表示擔憂，他們嘗試改變。但金門傳統的社會制度、長期泛藍的政治傾向，以及根深蒂固的宗親階級，讓許多人深感無力。
戰爭的陰影
陳淑亭在金門出生，兩歲時隨家人搬到台北。37歲的她從未經歷過戰爭，但每當想起姑姑的講述，她的眼裡還是泛起淚光。
那是1958年「八二三炮戰」期間，原本說好了「單打雙不打」（大陸逢單日炮擊，雙日不炮擊），但不知為何，適逢雙日的一天，金門響起炮聲。她的姑姑們從家裡跑出來，躲進村裡的防空洞裡。但陳淑亭的奶奶還留在院子裡，懷裡抱著年幼的兒子——也就是陳淑亭的爸爸。突然，奶奶被彈片擊中，受傷倒地。
「我姑姑說，那天晚上一直聽到她媽媽的聲音在叫她的兒子」，陳淑亭說。「當時重男輕女的觀念比較嚴重，奶奶說她好不容易生了個兒子，還沒把他撫養長大就這樣走了，一直在哭。」 陳淑亭的奶奶在中彈當天過世。
陳淑亭出身金門世家，他的曾祖父在當地開設瓦窯廠，家族曾經富甲一方，村莊裡一半人為陳家打工。到了爺爺、奶奶那一輩，國共對峙開始，國軍徵用陳家工廠做軍事設施。後來奶奶中彈身亡，爺爺每天酗酒，從此家道中落。
陳淑亭對戰爭的記憶也是許多祖祖輩輩居住在金門的人的共同回憶。1949年後，國民黨退守台灣。往後數十年中，金門經歷過多次重大的軍事對峙，其中規模最大的便是1958年的「八二三炮戰」。據歷史記載，那次炮擊戰造成100多人死亡，300多人受傷，7000多棟建築物遭到損壞，其中大部分是民房。
開車行駛在金門的街道，許多十字路口都設置有環島。有些環島建有英雄紀念碑，旁邊寫著 「自力更生、獨立作戰」「把意志變為力量」這類標語。有些則保留了過去的軍事堡壘，下方還能看到火炮射擊口。這是過去阿兵哥放哨的地方，軍事管控期間，居民如果沒有通行證，就無法在夜間宵禁時通過這些路口，就算是生病、臨產這麼要緊的事情也會不被放行。
這些環島提醒著人們，金門走過的戰爭歷史。
目前許多軍事設施已經變成觀光場所，居民過著和平、寧靜的生活，然而在他們的內心深處，對戰爭的擔憂從未消散。
「在台北的時候感受不到，可是在金門，我們真的會擔心」，陳淑亭說。她高中畢業後去台北讀大學，後來留下工作，九年前返回金門，目前經營民宿。
北京長期認為台灣是中國領土的一部分，不排除使用武力「統一台灣」。近年來，隨著中國與美國的關係趨緊，解放軍在台灣周邊的演習也愈演愈烈。
「就算大家都說，如果中共真的要打來，不需要對金門動武，直接佔領就好，但問題是，之後金門的管理權（管制模式）怎麼辦？」陳淑亭說。
中華民國人？台灣人？還是金門人？
她的這一質問牽出長期以來金門獨有的歷史遺留問題。國共分治後，中華民國的實際管轄權僅剩下了台、澎、金、馬四個群島。在政府框架中，金門與馬祖歸屬於中華民國福建省；台灣和澎湖則屬於中華民國台灣省，延續至今。
凡是在金門出生的人，身份證上的戶籍所在地都寫著：福建省金門縣。每當被問到自己是哪裡人，許多人都覺得相當無奈。
「我覺得自己一半是台灣人，一半是金門人」，陳淑亭說。她在台北和金門生活過同樣的時間，基於此做出這樣的回答。
陳淑亭的原籍在福建泉州，父輩很大程度上認可自己是中華民國人。爸爸作為祖父家裡唯一的男性，繼承了家業，並且很早就開始在廈門投資房產，支持「兩岸一家親」的論述。
與父輩不同，陳淑亭對中國大陸沒有情感認同。她說， 在家裡很少與上一輩交流政治議題的看法。 「交流會吵架，盡量不要講這一塊，聽聽就好。」
陳淑亭的經歷代表了金門年輕人的普遍成長軌跡——在金門出生、長大，到台灣上大學，後來回到家鄉定居。這些年輕人接受了台灣的本土教育，習慣了自由民主的社會制度；與此同時，也對家鄉金門抱有濃厚的情感認同。
回鄉後，陳淑亭翻閲古書，挖掘村落的歷史，試圖尋找過去家族瓦窯廠留下的痕跡。她在一本書中找到了一些記載，找到當初設廠的位置，希望收集一些磚頭、瓦片，做成文創物品。
只可惜，一片磚頭都沒有留下。
對於陳淑亭來說，對岸的廈門不過是個「被都市化的城市」。雖然高樓大廈不斷湧現，但「街道還是髒髒的，居民的素質也提升不上來」。她每次過去，也不過是當做旅遊一樣，吃吃逛逛，住一晚就回來了。
在一定程度上，金門年輕人與老一輩之間的代際差異，也從過去大選投票的結果中折射出來。
金門長期是國民黨的鐵票倉，但在過去兩屆總統選舉中，民進黨在金門的支持率均大幅上升。2020年舉行的上屆總統選舉中，民進黨的蔡英文贏得了金門約22%的選票，比該黨在2012年的得票率高出近三倍。而國民黨2020年贏得了75%的選票，也明顯低於該黨在前三屆中的戰績（分別為89%、95%和94%）。
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「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
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