呼應北京「戰爭與和平」敘事語言的國民黨，能否贏得台灣選民的青睞？

搖滾樂震耳欲聾，舞台上的舞者隨著音樂旋轉，人群瘋狂地揮舞著數千面台灣旗幟。

在1月6日，為國民黨1月13日總統大選候選人侯友宜舉行的造勢集會正如火如荼地進行著。

「給我一個總統！」主持人喊道。「侯友宜！」人群緊跟著高呼道。

在侯友宜的注視下，他的競選搭檔趙少康拿起麥克風，對執政的民進黨發起了猛烈抨擊。「（民進黨）在去戰爭的路上！」他搖著手說。「在給台灣帶來危險的路上，在給台灣帶來不確定的路上！」

隨著台灣本周末的選舉日益臨近，國民黨正寄希望於說服選民，他們面臨著與中國戰爭還是和平的選擇。

北京稱這個自治島嶼是中國固有領土，雖然呼籲「和平統一」，但也不排除使用武力奪取台灣的可能性。

而在主張獨立自主的民進黨執政的過去八年間，中國不斷加強在台灣周邊的軍事存在，進行所謂的「灰色地帶」戰術。

民進黨反駁說，該黨也希望和平與穩定，但同時要保持台灣的進步道路。

在民進黨最近發佈的一條走紅網路的競選廣告中，即將卸任的蔡英文總統開車載著該黨總統候選人賴清德，行駛在寧靜的鄉間小路上。

然後她下車，讓賴清德握住方向盤，副駕駛換成了賴清德的競選搭檔蕭美琴。「你們一定會開得比我更好。」蔡英文叮囑他們。

但有些人懷疑賴清德能否勝任這項工作。

在以國民黨鐵桿支持者聞名的桃園舉行的集會上，許多接受《BBC》採訪的台灣民眾更關心經濟和生活成本，但與對岸的關係也非常重要。

「我以前不認為會有戰爭，但現在我們有了這種可能性，這很可怕。民進黨太咄咄逼人了，我想投國民黨回到和平相處的狀態。」陪同父母參加集會的45歲服務人員施女士說。

「我們需要向中國學習，學他們如何照顧自己的國民。看看他們的高鐵和基礎設施。中國太發達了，連手機都比我們好。」58歲的塗女士說。

Photo Credit: BBC News 塗女士參加了周末的集會。

「我並不是說我們應該統一，但我們應該加強合作。我們有著共同的理念，我們和中國是同文同種。」國民黨黨員李先生說。

「艱難的平衡之舉」

幾十年前，國民黨在中國內戰中與其勁敵中國共產黨作戰，戰敗後逃往台灣。但時過境遷，國民黨現在傾向於加強與中國的關係。

這在很大程度上與雙方經濟日益交融有關。作為台灣出口品的最大買家，中國已成為台灣重要的經濟命脈。

成千上萬的「台商」依靠大陸維持生計，而許多台商都是國民黨的傳統支持者。

在以藍色為標誌色的國民黨內部，主張與中國保持最密切聯繫的「深藍」派仍然掌握著重要權力。

他們中的許多人是所謂1949年遷台一代的後代。當年，毛澤東領導的中共控制了中國，很多大陸人逃往台灣。他們與中國仍有深厚的感情聯繫。

但近年來，國民黨面臨著越來越困難的平衡行動。

該黨既要尋求與中國保持密切聯繫，又要考慮到日益疏遠中國的選民。在台灣執政幾十年後，它在最近的兩次大選中輸給了民進黨。

民調普遍顯示，大多數台灣人認為自己擁有獨特的台灣身份，並傾向於維持現狀——既不宣佈獨立，也不與大陸統一。

國民黨不得不改變說法，堅持該黨並非「親中」，而是追求更友好的關係。

國民黨選擇了侯友宜為總統候選人，他曾是一名警察，被視為「淺藍」溫和派，並是來自台灣本地家庭的「本省人」。最近幾天，侯友宜對習近平再次誓言兩岸統一做出回應，稱他將「永遠守護台灣的民主制度」和自由。

Photo Credit: EPA / BBC News 1月7日，國民黨總統候選人侯友宜在高雄市被支持者簇擁著。

同樣，曾主張統一的「深藍」媒體名嘴趙少康最近表示，中國和台灣的制度「差異太大」，並向選民承諾，如果他成為副總統將不會推動統一。

但國民黨仍被視為面臨著幾種風險。

首先，國民黨的言論與中國的語言緊密呼應，這對一些選民來說可能並非好事。

中共中央台辦、國台辦主任宋濤在去（2023）年11月表示，雙方正面臨「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」兩條道路的選擇。這促使民進黨政府聲稱，中國在選前利用這一敘事來影響台灣。

北京也明確表達了自己的偏好，稱民進黨的賴清德是「台獨分子」和「麻煩製造者」。

另一個風險是，目前尚不清楚如果國民黨上台，是否一定能夠安撫北京並確保和平。

「國民黨相信它可以讓北京承諾克制，並堅持該政策。從中國在香港問題上的立場來看，我不太確定北京是否願意做出任何承諾。」卡內基中國中心（Carnegie China）的非常駐學者莊嘉穎（Ian Chong）說。

「如果國民黨獲勝，北京也許會暫時鬆口。但最終他們還是想控制台灣，要麼是通過經濟依賴，要麼是武力恫嚇。」

這也是國民黨長期面臨的一個問題。 隨著一代又一代人的成長，選民對台灣與中國關係的期望與國民黨的主張之間的鴻溝都在擴大。

莊嘉穎博士說，戰爭與和平的敘事「反映了一個政黨試圖調和自身的兩個不同側面，並試圖向選民提出一個連貫的論點」。

他說：「但國民黨作為一個政黨的走向與選民的走向之間也存在著天然的矛盾。他們必須決定自己是一個什麼樣的政黨：中國國民黨？」他指的是國民黨的官方英文名稱。

「或者，樂於成為台灣國民黨？」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

原標題：台灣大選：國民黨要求選民選擇戰爭與和平

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航