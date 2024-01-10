法國內閣改組，34歲教育部長艾塔爾成為史上最年輕、首位出櫃總理

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天（當地時間9日）任命34歲的教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）接任總理；艾塔爾被法媒譽為「政治神童」，將成為該國史上最年輕且首位公開出櫃的總理。

馬克宏昨天與法國總理柏納（Elisabeth Borne）閉門會談後宣布，將正式接受柏納辭呈，內閣也將進行改組。

路透社今天報導，法國更換總理不見得會帶來任何重大政治變化，但顯示馬克宏希望擺脫去年推動不受歡迎年金及移民政策改革的陰影，並提升馬克宏所屬政黨在6月歐洲議會選舉的勝選機會。

民調顯示，馬克宏的中間派陣營仍落後極右派領袖馬琳・勒龐（Marine Le Pen）率領的政黨約8到10個百分點。

身為馬克宏的親密盟友，艾塔爾先前在疫情期間擔任政府發言人，躍為法國家喻戶曉的人物，如今他將取代柏納，成為新任總理。

EN DIRECT | Cérémonie de passation de pouvoir à Matignon entre @Elisabeth_Borne et @GabrielAttal. https://t.co/YIrCrsaAed — Gouvernement (@gouvernementFR) January 9, 2024

根據近期民調，艾塔爾是法國最受歡迎的政治人物之一，他為自己贏得有才部長的名聲，且在廣播節目及國會表現從容。

馬克宏在社群媒體上發文表示，「親愛的艾塔爾，我知道我可以倚靠你的活力與承諾，來實現我已宣布將推動的復興計畫」。馬克宏去年底曾說，將宣布新的政治措施。

艾塔爾不僅將成為法國史上最年輕的總理，還是首位公開出櫃的總理。

國會議員維格諾（Patrick Vignal）形容，艾塔爾有點像2017年的馬克宏。當年，馬克宏首度擔任法國總統，廣受選民歡迎，成為法國近代史上最年輕的領袖。

與馬克宏同屬復興黨（Renaissance）的維格諾10多年前首次見到艾塔爾。維格諾形容，艾塔爾很「清新」且「具有權威」。

馬克宏於2022年連任後，失去國會絕對多數席次，一直疲於因應國會更加動盪的局面。

市場調查公司哈里斯互動（Harris Interactive）民調專家李威（Jean-Daniel Levy）指出，馬克宏與艾塔爾的組合能為政府帶來新氣象。

不過，反對黨領袖則認為，不期待總理換人會帶來太大的改變，因為馬克宏還是會負責大部分的決策。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航