中國擬再取消ECFA關稅減讓，機械紡織業估影響小、石化業盼正視衝擊，經貿辦：經濟介選適得其反
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談及對中出口比例，經貿辦表示，台灣去（2023）年1月至11月對中國出口占比已達21年來同期新低，農產品、化學品、紡織品等成功分散至美國、日韓、歐洲及新南向國家，對中國出口已全面減少，且事實上中國對台灣高科技產品進口的依賴，遠超過台灣傳統產業對中國市場出口的依賴程度。
中國：研究中止ECFA早收清單農漁機械紡織品關稅減讓
（中央社）中國商務部發言人昨（9）日聲稱，自1日中止台灣12項石化產品適用ECFA稅率以來，「民進黨當局」未採任何有效措施取消對大陸貿易限制。有關部門正研究進一步採取中止ECFA早收清單中的農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品的關稅減讓。
中國商務部昨晚針對中止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）部分產品關稅減讓進展一事，以不具名發言人答記者問名義作上述表示。
中國商務部發言人說，根據中國國務院關稅稅則委員會2023年12月21日公告，自今年1月1日起，大陸方面已對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。
發言人聲稱，自公告發布以來，「民進黨當局」未採取任何有效措施取消對大陸的貿易限制，「反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任」。目前，有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收獲農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。
中國中止12項ECFA優惠關稅，石化業盼正視衝擊
（中央社）中國今年1月起中止ECFA對丙烯等12項石化產品的優惠關稅。石化公會表示，對台灣石化業發展來說，任何一項產品停產都會影響整條供應鏈，希望政府正視中國相關措施對台灣石化業的衝擊。
中國國務院關稅稅則委員會去（2023）年12月21日發布公告，今年1月1日起對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）協定稅率。
石化公會昨日表示，台灣石化產業的發展，建立在泛中油體系與台塑體系上，並藉由上、中、下游合作生產、發揮綜效，任何一項產品停產，都會影響整條供應鏈。
石化公會指出，據統計，石化產品2022年出口金額約350億美元，其中有116億美元出口至中國，占總出口量33%；ECFA早收清單中，石化產品銷往中國的金額約71億美元，占早收石化品的總出口額43%，石化產品早收清單的關稅利益每年在3.2億美元至4.8億美元間。
另以2022年出口金額計算，台灣已生效的自由貿易協定（FTA），貿易涵蓋率為11.06%，低於石化業主要競爭對手韓國的82.11%，及日本的62.88%，使自由貿易協定成為台灣石化產品能否在全球貿易公平競爭的關鍵。
石化公會表示，兩岸石化產業在良好的發展基礎下共存共榮，呼籲政府認真看待兩岸經貿往來，在可協商的基礎上，積極處理與解決兩岸貿易問題，讓兩岸石化業可以本於互利發展的目標，共創新猷。
中國研究再取消ECFA關稅減讓，機械紡織業估影響小
（中央社）中國宣布研究中止台灣農漁、機械、汽車零配件、紡織品等適用ECFA關稅減讓稅率。台灣機械公會理事長魏燦文表示，盼透過中國機械公會向商務部反映，ECFA互利於兩岸機械業；紡織業者則說，靈活調度產線，估計影響不大。
中國自2024年元旦起中止ECFA早收清單12項石化產品關稅減讓，昨日再宣布，將進一步研究中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。
台灣機械工業同業公會理事長魏燦文晚間接受記者電訪指出，下午第一時間與中國機械工業聯合會秘書長宋曉剛聯繫，宋曉剛表示兩岸機械產業立場一致，ECFA對兩岸機械業互利，宋曉剛會向中國國台辦以及商務部反映立場。
魏燦文表示，他相信機械產品不會納入ECFA中止早期收穫產品關稅減讓名單。
傳動元件大廠上銀董事長卓文恒接受記者詢問指出，業界仍希望維持ECFA關稅減免政策，若未來中國中止ECFA，上銀已採取3項措施因應。
卓文恒指出，首先，上銀已擴大布局其他市場分散風險，其次，上銀也擴大新產品和新應用項目，此外，上銀在中國蘇州已設廠，未來會彈性提高部分產品在蘇州廠的生產比重，就近服務客戶，降低衝擊。
不具名車用零配件產業人士指出，若廠商已在中國設廠就近服務整車客戶，ECFA中止關稅優惠影響有限。
至於紡織產品可能取消適用ECFA關稅優惠，南亞回應中央社詢問時表示，目前評估不會受到影響，不過對於ECFA可能中止的問題，公司持續有在研討因應措施。
根據紡織業統計，截至2022年底，台灣到中國的紡織產品出口值約12.6億美元，占紡織品總出口14.23%；ECFA早收清單中，紡織品占136項，2022年出口值10.3億美元，占約8成，主要是出口布料到中國加工為成衣，作為內銷或海外銷售用。
業內人士指出，隨著美中貿易戰等因素升溫，國內業者及品牌客戶加速轉向布局越南、孟加拉，預估若ECFA中止，對紡織業的影響不會太大。
中國擬再取消ECFA關稅減讓，經貿辦：經濟介選適得其反
（中央社）中國商務部昨日指出，將研究中止ECFA早收清單中，農漁、機械、紡織品等關稅減讓。行政院經貿談判辦公室晚間表示，政府已針對風險損害做好萬全準備，也提醒中國，經濟介選只會適得其反。
中國商務部發言人昨日指出，自1日中止台灣12項石化產品適用ECFA稅率以來，「民進黨當局」未採任何有效措施取消對大陸貿易限制，因此有關部門正研究進一步採取中止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA） 早收清單中的農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品的關稅減讓。
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。