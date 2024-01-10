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2024/01/10,
經濟

中國擬再取消ECFA關稅減讓，機械紡織業估影響小、石化業盼正視衝擊，經貿辦：經濟介選適得其反

中國擬再取消ECFA關稅減讓，機械紡織業估影響小、石化業盼正視衝擊，經貿辦：經濟介選適得其反
圖為貨輪停靠高雄港區，進行貨櫃裝卸作業。｜Photo Credit: 中央社

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談及對中出口比例，經貿辦表示，台灣去（2023）年1月至11月對中國出口占比已達21年來同期新低，農產品、化學品、紡織品等成功分散至美國、日韓、歐洲及新南向國家，對中國出口已全面減少，且事實上中國對台灣高科技產品進口的依賴，遠超過台灣傳統產業對中國市場出口的依賴程度。

中國：研究中止ECFA早收清單農漁機械紡織品關稅減讓

（中央社）中國商務部發言人昨（9）日聲稱，自1日中止台灣12項石化產品適用ECFA稅率以來，「民進黨當局」未採任何有效措施取消對大陸貿易限制。有關部門正研究進一步採取中止ECFA早收清單中的農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品的關稅減讓。

中國商務部昨晚針對中止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）部分產品關稅減讓進展一事，以不具名發言人答記者問名義作上述表示。

中國商務部發言人說，根據中國國務院關稅稅則委員會2023年12月21日公告，自今年1月1日起，大陸方面已對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。

發言人聲稱，自公告發布以來，「民進黨當局」未採取任何有效措施取消對大陸的貿易限制，「反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任」。目前，有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收獲農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

中國中止12項ECFA優惠關稅，石化業盼正視衝擊

（中央社）中國今年1月起中止ECFA對丙烯等12項石化產品的優惠關稅。石化公會表示，對台灣石化業發展來說，任何一項產品停產都會影響整條供應鏈，希望政府正視中國相關措施對台灣石化業的衝擊。

中國國務院關稅稅則委員會去（2023）年12月21日發布公告，今年1月1日起對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）協定稅率。

石化公會昨日表示，台灣石化產業的發展，建立在泛中油體系與台塑體系上，並藉由上、中、下游合作生產、發揮綜效，任何一項產品停產，都會影響整條供應鏈。

石化公會指出，據統計，石化產品2022年出口金額約350億美元，其中有116億美元出口至中國，占總出口量33%；ECFA早收清單中，石化產品銷往中國的金額約71億美元，占早收石化品的總出口額43%，石化產品早收清單的關稅利益每年在3.2億美元至4.8億美元間。

另以2022年出口金額計算，台灣已生效的自由貿易協定（FTA），貿易涵蓋率為11.06%，低於石化業主要競爭對手韓國的82.11%，及日本的62.88%，使自由貿易協定成為台灣石化產品能否在全球貿易公平競爭的關鍵。

石化公會表示，兩岸石化產業在良好的發展基礎下共存共榮，呼籲政府認真看待兩岸經貿往來，在可協商的基礎上，積極處理與解決兩岸貿易問題，讓兩岸石化業可以本於互利發展的目標，共創新猷。

中國研究再取消ECFA關稅減讓，機械紡織業估影響小

（中央社）中國宣布研究中止台灣農漁、機械、汽車零配件、紡織品等適用ECFA關稅減讓稅率。台灣機械公會理事長魏燦文表示，盼透過中國機械公會向商務部反映，ECFA互利於兩岸機械業；紡織業者則說，靈活調度產線，估計影響不大。

中國自2024年元旦起中止ECFA早收清單12項石化產品關稅減讓，昨日再宣布，將進一步研究中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文晚間接受記者電訪指出，下午第一時間與中國機械工業聯合會秘書長宋曉剛聯繫，宋曉剛表示兩岸機械產業立場一致，ECFA對兩岸機械業互利，宋曉剛會向中國國台辦以及商務部反映立場。

魏燦文表示，他相信機械產品不會納入ECFA中止早期收穫產品關稅減讓名單。

傳動元件大廠上銀董事長卓文恒接受記者詢問指出，業界仍希望維持ECFA關稅減免政策，若未來中國中止ECFA，上銀已採取3項措施因應。

卓文恒指出，首先，上銀已擴大布局其他市場分散風險，其次，上銀也擴大新產品和新應用項目，此外，上銀在中國蘇州已設廠，未來會彈性提高部分產品在蘇州廠的生產比重，就近服務客戶，降低衝擊。

不具名車用零配件產業人士指出，若廠商已在中國設廠就近服務整車客戶，ECFA中止關稅優惠影響有限。

至於紡織產品可能取消適用ECFA關稅優惠，南亞回應中央社詢問時表示，目前評估不會受到影響，不過對於ECFA可能中止的問題，公司持續有在研討因應措施。

根據紡織業統計，截至2022年底，台灣到中國的紡織產品出口值約12.6億美元，占紡織品總出口14.23%；ECFA早收清單中，紡織品占136項，2022年出口值10.3億美元，占約8成，主要是出口布料到中國加工為成衣，作為內銷或海外銷售用。

業內人士指出，隨著美中貿易戰等因素升溫，國內業者及品牌客戶加速轉向布局越南、孟加拉，預估若ECFA中止，對紡織業的影響不會太大。

中國擬再取消ECFA關稅減讓，經貿辦：經濟介選適得其反

（中央社）中國商務部昨日指出，將研究中止ECFA早收清單中，農漁、機械、紡織品等關稅減讓。行政院經貿談判辦公室晚間表示，政府已針對風險損害做好萬全準備，也提醒中國，經濟介選只會適得其反。

中國商務部發言人昨日指出，自1日中止台灣12項石化產品適用ECFA稅率以來，「民進黨當局」未採任何有效措施取消對大陸貿易限制，因此有關部門正研究進一步採取中止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA） 早收清單中的農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品的關稅減讓。


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