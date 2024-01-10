布林肯：阿拉伯國家籲以色列保留巴勒斯坦建國希望；真主黨攻擊以色列北部基地，報復指揮官被殺

布林肯：阿拉伯國家籲以色列保留巴勒斯坦建國希望

（中央社）為阻加薩戰爭擴大而再度來到中東進行遊說的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9日告訴以色列官員，若他們創造一條可行途徑讓巴勒斯坦國誕生，以色列仍有機會贏得阿拉伯鄰國接納。

《路透社》報導，這是統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列、引發雙方交戰後，布林肯第4度來到中東地區尋求讓暴力情勢降溫，但他的斡旋至今大致仍徒勞無功。

布林肯在以色列將與開戰後組成的戰時內閣會面，他表示會分享過去2天他與約旦、卡達、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯的會談所聞。

以色列對哈瑪斯的反攻，已造成2萬3000多名巴勒斯坦人死亡、加薩走廊大部分地區被摧毀，及當地230萬人口大多數被迫遷徙至少一次，釀成一場引人注目且持續惡化的人道危機。

布林肯先前已表明，他會施壓以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的政府「絕對務必」盡更大努力來保護加薩平民及讓人道援助能送達他們。美國總統拜登（Joe Biden）8日晚間也透露，華府持續默默施壓以色列開始撤回一些兵力。

布林肯在中東各地的會談，聚焦在如何規劃一個長期方式來應對已有數十年歷史的以巴衝突，作為讓加薩戰爭結束的途徑一環。

布林肯在與阿拉伯國家會面後表示，這些國家想讓以色列融入，但條件是要有一條「可行途徑」讓巴勒斯坦建國。與阿拉伯國家融為一團體是以色列長期目標。

布林肯9日告訴以色列外交部長卡茲（Israel Katz）：「我知道以色列為了在中東建立明顯更強的關係和加強融入，多年來做了哪些努力。我也認為實際上真的有（成功的）機會。」

「但是我們必須要通過這個非常具有挑戰性的時刻，確保10月7日事件永遠不再發生，並努力打造一個遠遠不同且良好許多的未來。」

真主黨攻擊以色列北部基地，報復指揮官被殺

有伊朗撐腰的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織「真主黨」9日表示，已鎖定以色列一處指揮基地為攻擊目標，以報復真主黨旗下一名指揮官及哈瑪斯二號人物遭殺害。

《法新社》報導，自以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯去年10月7日爆發戰爭以來，哈瑪斯盟友真主黨也幾乎每天與以色列跨境交火。

真主黨今天表示，已鎖定「敵人」設在薩法德（Safed）的北部指揮中心為攻擊目標，並利用數架無人機進行攻擊。

真主黨還說，這起攻擊是為了回應哈瑪斯二號人物艾魯里（Saleh al-Aruri）2日遭擊殺，以及真主黨旗下精英的拉德萬部隊（Radwan）高級指揮官塔威爾（Wissam al-Tawil）8日遇害。

以色列軍方證實，有一架「敵對飛機」朝以軍其中一個北部基地逼近，但未接獲任何人受傷或造成任何損害的通報。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航