布林肯：阿拉伯國家籲以色列保留巴勒斯坦建國希望；真主黨攻擊以色列北部基地，報復指揮官被殺
我們想讓你知道的是
布林肯在中東各地的會談，聚焦在如何規劃一個長期方式來應對已有數十年歷史的以巴衝突，作為讓加薩戰爭結束的途徑一環。布林肯在與阿拉伯國家會面後表示，這些國家想讓以色列融入，但條件是要有一條「可行途徑」讓巴勒斯坦建國。與阿拉伯國家融為一團體是以色列長期目標。
布林肯：阿拉伯國家籲以色列保留巴勒斯坦建國希望
（中央社）為阻加薩戰爭擴大而再度來到中東進行遊說的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9日告訴以色列官員，若他們創造一條可行途徑讓巴勒斯坦國誕生，以色列仍有機會贏得阿拉伯鄰國接納。
《路透社》報導，這是統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列、引發雙方交戰後，布林肯第4度來到中東地區尋求讓暴力情勢降溫，但他的斡旋至今大致仍徒勞無功。
布林肯在以色列將與開戰後組成的戰時內閣會面，他表示會分享過去2天他與約旦、卡達、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯的會談所聞。
以色列對哈瑪斯的反攻，已造成2萬3000多名巴勒斯坦人死亡、加薩走廊大部分地區被摧毀，及當地230萬人口大多數被迫遷徙至少一次，釀成一場引人注目且持續惡化的人道危機。
布林肯先前已表明，他會施壓以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的政府「絕對務必」盡更大努力來保護加薩平民及讓人道援助能送達他們。美國總統拜登（Joe Biden）8日晚間也透露，華府持續默默施壓以色列開始撤回一些兵力。
布林肯在中東各地的會談，聚焦在如何規劃一個長期方式來應對已有數十年歷史的以巴衝突，作為讓加薩戰爭結束的途徑一環。
布林肯在與阿拉伯國家會面後表示，這些國家想讓以色列融入，但條件是要有一條「可行途徑」讓巴勒斯坦建國。與阿拉伯國家融為一團體是以色列長期目標。
布林肯9日告訴以色列外交部長卡茲（Israel Katz）：「我知道以色列為了在中東建立明顯更強的關係和加強融入，多年來做了哪些努力。我也認為實際上真的有（成功的）機會。」
「但是我們必須要通過這個非常具有挑戰性的時刻，確保10月7日事件永遠不再發生，並努力打造一個遠遠不同且良好許多的未來。」
真主黨攻擊以色列北部基地，報復指揮官被殺
有伊朗撐腰的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織「真主黨」9日表示，已鎖定以色列一處指揮基地為攻擊目標，以報復真主黨旗下一名指揮官及哈瑪斯二號人物遭殺害。
《法新社》報導，自以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯去年10月7日爆發戰爭以來，哈瑪斯盟友真主黨也幾乎每天與以色列跨境交火。
真主黨今天表示，已鎖定「敵人」設在薩法德（Safed）的北部指揮中心為攻擊目標，並利用數架無人機進行攻擊。
真主黨還說，這起攻擊是為了回應哈瑪斯二號人物艾魯里（Saleh al-Aruri）2日遭擊殺，以及真主黨旗下精英的拉德萬部隊（Radwan）高級指揮官塔威爾（Wissam al-Tawil）8日遇害。
以色列軍方證實，有一架「敵對飛機」朝以軍其中一個北部基地逼近，但未接獲任何人受傷或造成任何損害的通報。
新聞來源
延伸閱讀
- 以色列攻擊造成真主黨指揮官死亡，局勢恐惡化；布林肯到訪前，以軍稱擊中加薩南部30個敵對目標
- 布林肯：以哈戰爭恐擴散威脅中東安全，不可讓巴勒斯坦人被迫離開加薩
- 哈瑪斯「第二號人物」艾魯里遇害，背後有伊朗撐腰的真主黨會跟以色列全面開戰？
- 以巴問題「一國方案」浮上檯面，可能導致以色列從此不再是猶太民族國家
- 美國的中東政策核心是「破碎化」，確保歐亞「邊緣地帶」難以出現強大的單一政治實體
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2024-01-10 布林肯：阿拉伯國家籲以色列保留巴勒斯坦建國希望；真主黨攻擊以色列北部基地，報復指揮官被殺
- 2024-01-09 以色列攻擊造成真主黨指揮官死亡，局勢恐惡化；布林肯到訪前，以軍稱擊中加薩南部30個敵對目標
- 2024-01-08 加薩9歲戰地小記者記錄逃生經歷，盼更多人關切當地困境
Tags：
基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。