「歐亞集團」年度報告：無論誰當選，美國總統大選都將是全球2024頭號政治風險

（中央社）全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）8日表示，美國總統大選無論誰贏，都將是全球今年最大政治風險，且這個世界最強大民主國家的制度肯定會再受打擊。

《法新社》報導，歐亞集團在年度報告中提及美國南北戰爭，稱11月5日大選「對美國民主考驗程度，是他們150年來所僅見」。

報告說：「美國已是全球最分歧、最失衡的先進工業民主國家。2024大選將加劇這個問題，無論誰當選都一樣。」

「在一翻兩瞪眼的大選結果下，唯一能肯定的是，美國社會結構、政治制度和國際地位都將持續受到傷害。」

報告說，如果目前共和黨內聲勢遙遙領先的川普（Donald Trump）本屆再度輸給總統拜登（Joe Biden），他很可能會再次高喊選舉舞弊，並「煽動大規模威逼活動」硬槓選務人員。

報告指出，鑒於川普在多案遭起訴，要是拜登連任後出現川普吃牢飯情況，美國也恐面臨「史無前例的政治危機」，但爆發大規模暴力的可能性依舊不高。

拜登將自己選戰定調為拯救美國民主，不能讓美國民主毀於川普手中，畢竟川普支持者曾於2021年1月6日攻擊美國國會殿堂，試圖阻止當天正在舉行參眾兩院聯席會議認證2020大選結果。

歐亞集團報告指出，拜登2024大選若吞敗雖料將坦然接受，但許多民主黨人將認為川普得位不正，有些人可能將援引憲法禁止任何「參與叛亂行動」者就任的條文，拒絕認輸。

反觀若川普上演「王者歸來」，報告研判他會將美國政府「武器化」，用以鎖定政敵、鎮壓異己。

歐亞集團年度報告所列的第二大全球風險為中東衝突，稱以色列與巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）間的戰爭「可能只是2024年逐步擴大衝突的第一階段」。

第三大風險為烏克蘭。報告預測，基輔當局因苦於難以收復失土，烏克蘭2024年仍將是不完整的狀態。

報告說，由於川普反對美國提供數十億美元援助給烏克蘭，若川普在2024總統大選勝出，烏克蘭將面臨另一重大衝擊。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺