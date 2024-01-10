「歐亞集團」年度報告：無論誰當選，美國總統大選都將是全球2024頭號政治風險
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如果目前共和黨內聲勢遙遙領先的川普本屆再度輸給總統拜登，他很可能會再次高喊選舉舞弊，並「煽動大規模威逼活動」硬槓選務人員。報告指出，鑒於川普在多案遭起訴，要是拜登連任後出現川普吃牢飯情況，美國也恐面臨「史無前例的政治危機」，但爆發大規模暴力的可能性依舊不高。
（中央社）全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）8日表示，美國總統大選無論誰贏，都將是全球今年最大政治風險，且這個世界最強大民主國家的制度肯定會再受打擊。
《法新社》報導，歐亞集團在年度報告中提及美國南北戰爭，稱11月5日大選「對美國民主考驗程度，是他們150年來所僅見」。
報告說：「美國已是全球最分歧、最失衡的先進工業民主國家。2024大選將加劇這個問題，無論誰當選都一樣。」
「在一翻兩瞪眼的大選結果下，唯一能肯定的是，美國社會結構、政治制度和國際地位都將持續受到傷害。」
報告說，如果目前共和黨內聲勢遙遙領先的川普（Donald Trump）本屆再度輸給總統拜登（Joe Biden），他很可能會再次高喊選舉舞弊，並「煽動大規模威逼活動」硬槓選務人員。
報告指出，鑒於川普在多案遭起訴，要是拜登連任後出現川普吃牢飯情況，美國也恐面臨「史無前例的政治危機」，但爆發大規模暴力的可能性依舊不高。
拜登將自己選戰定調為拯救美國民主，不能讓美國民主毀於川普手中，畢竟川普支持者曾於2021年1月6日攻擊美國國會殿堂，試圖阻止當天正在舉行參眾兩院聯席會議認證2020大選結果。
歐亞集團報告指出，拜登2024大選若吞敗雖料將坦然接受，但許多民主黨人將認為川普得位不正，有些人可能將援引憲法禁止任何「參與叛亂行動」者就任的條文，拒絕認輸。
反觀若川普上演「王者歸來」，報告研判他會將美國政府「武器化」，用以鎖定政敵、鎮壓異己。
歐亞集團年度報告所列的第二大全球風險為中東衝突，稱以色列與巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）間的戰爭「可能只是2024年逐步擴大衝突的第一階段」。
第三大風險為烏克蘭。報告預測，基輔當局因苦於難以收復失土，烏克蘭2024年仍將是不完整的狀態。
報告說，由於川普反對美國提供數十億美元援助給烏克蘭，若川普在2024總統大選勝出，烏克蘭將面臨另一重大衝擊。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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