眼見中國削弱香港自由，在台港人「首投族」力挺民進黨：票投下去成100%台灣人

外媒：眼見中國削弱香港自由，在台港人力挺民進黨

（中央社）台灣總統大選投票將於13日登場；外媒昨（9）日報導，許多移民到台灣的港人在見證中國削弱香港公民權利後，堅定力挺台灣執政的民主進步黨，主要由於該黨面對北京仍堅守自主權的立場。

《美聯社》報導，北京對香港異議人士的鎮壓強化了在台港人對堅定維護台灣實質獨立及民主價值政黨的支持。

根據美聯社訪問的10名香港人，儘管台灣移民政策不如部分香港人預期般地友善，但大多數仍堅定支持民進黨，這主要由於該黨面對北京仍堅守自主權的立場。

這10名受訪者中，超過一半是在2019年香港反送中運動之後移居台灣。

其中一名抗議人士康駿銘因為擔心被逮捕而在2019年搬到台灣，他告訴《美聯社》，期待能體驗決定自身命運的感覺。這類選舉是他在香港從未有過的珍貴投票機會；香港特首主要由一個親北京的委員會選出。

他計劃支持民進黨總統候選人。他已投身台灣本土政治，致力分享香港的經驗。

身為「台灣基進」成員，他說，「這是為了要提醒台灣，不要步上香港後塵」。

2024年台灣總統大選呈現三雄爭霸局面，由民進黨的賴清德、中國國民黨的侯友宜及台灣民眾黨的柯文哲3組人馬角逐。「台灣基進」未提名人選角逐。

自從北京2020年在香港強推國安法後，台灣被視為華語圈言論自由和自主權的避風港。過去3年，數以萬計的香港人移居台灣。

隨著這些移民在台灣展開新生活，有些人得面對現實生活中的挫折。由於台灣擔憂中國造成的安全風險，導致申請過程複雜化，有些人的居留申請被拒，特別是曾在政府資助的實體或與中國企業關係密切公司的任職者。

依台灣移民署統計，2020年1月至2023年11月，超過3萬7100名香港人取得臨時居留證。另有5700人獲得永久居留權。

一名譚姓港人表示，聽聞他的香港同胞在台灣面臨的困難後，他對民進黨政府有點失望。

2018年定居台灣的他，是這次台灣總統大選的首投族。他認為，國家安全跟經濟政策方向是他選擇總統候選人的首要考量，因此支持民進黨的賴蕭配。

他說：「由於看到故鄉問題所產生根深蒂固的怨恨，我無法支持任何親近中國的政黨。」

儘管中國警告「台獨就等於戰爭」，但許多台灣人民並不為此威脅所動。

民進黨傾向維持實質獨立，國民黨認為兩岸同屬一個中國，而台灣民眾黨則提倡恢復與中國對話。

另一位呂姓新移民對中國好戰言論並不感到擔憂。2022年透過投資移民計畫移居台灣的她，對總統蔡英文對2019年香港民主運動的支持印象深刻，民進黨對民主自由的承諾也讓她產生共鳴。

雖然自己尚未有投票權，但她計劃要參加賴清德在台北的造勢活動表達支持，也持續探索台灣蓬勃的政治文化。

「如果有人不喜歡蔡英文，人民可以用非常嚴厲的字眼來批評」，她說，「這令人印象深刻」。

國立政治大學公共行政學系教授蘇偉業指出，雖然民進黨不盡完美，許多香港新移民仍傾向支持這個執政黨，背後原因主要是擔憂若主要在野黨執政，所推行的移民政策可能會對他們更不利。

不過，蘇偉業也說，在台港人對台灣選舉結果的影響可能很有限，因為所占選民比例很小。台灣合格選民約為1950萬人，官方資料顯示，2015年至2022年間，共有1萬440名香港及澳門移民取得投票權。

另一方面，部分香港移民已積極參與台灣政治。

曾任香港區議會議員、高齡72歲的徐百弟11年前取得台灣居留權，這次出馬角逐立委席次。儘管當選機率低，但他的投入吸引外界對香港移民面臨挑戰的關注。

他也強調，面臨北京施壓，香港人和台灣人共同需要意志力；「香港人和台灣人有共同需求…儘管只是在精神層面上」。

大選將至，在台港人首投族：票投下去成100%台灣人

（中央社）《美國之音》報導，總統大選將至，在經歷2019年反送中後，台灣有一群來自香港的「非正統」首投族。45歲的香港醫生、民間史學家徐承恩也在2022年成為台灣公民，他說，「我把這個票投下去的時候，我就成為100%的台灣人」。

33歲的運動治療師Nothing（化名）則感嘆香港失去真正的投票，也認為如果台灣相信中國，政治傾向親中，往後也將失去選擇權與發聲的機會。

《美國之音》報導，13日的總統大選，台灣有一群經歷反送中後定居台灣的香港新住民，他們取得台灣身分並擁有投票權。走過巨變香港，他們感嘆台灣是華人世界最後一個能和中共抗衡的國家，也呼籲台灣人把握能自由投票的選擇權。

Nothing是其中的一員，他無奈地表示，和家的連結只剩下出生地欄寫「香港」。他在台灣就讀大學，返港擔任運動治療師，2019年投入反送中運動成為救護員，與「親中愛黨」的家人分道揚鑣。此後，放棄香港的一切，無法回港。

Nothing說，台灣是香港人的保護傘，成為台灣公民的那刻鬆了口氣，也終於能穩定下來。

他說，不論參與社會運動或離開香港成為台灣公民，都不在人生規劃中。他從小不關心政治，直到香港走向「極權」，不得不辭掉工作上街抗爭，也沒料到做為「良好市民」會被警察歐打。當時不只對未來茫然，更驚覺民主的重要。

45歲的香港醫生徐承恩在2022年11月成為台灣公民，他將拿到身分證的那一天形容為「第二個生日」。