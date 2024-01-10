春節前後估2波呼吸道疫情，羅一鈞籲人潮處戴口罩，Novavax XBB疫苗昨起全台開打
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各變異株狀況，疾管署發言人羅一鈞說，觀察國內JN.1變異株占比，增加趨勢較不如國外快速，目前僅占約25%，預估可能會在春節前超越EG.5變異株，成為主流病毒株，不過其對疫情的主要影響，還是會是在春節後。
春節前後估2波呼吸道疫情，羅一鈞籲人潮處戴口罩
（中央社）疾管署發言人羅一鈞昨（9）日表示，預估農曆春節前1週COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）與類流感疫情會同達高峰，且春節後將再迎一波COVID-19疫情，若參加選前之夜、搭車返鄉人潮擁擠，建議可戴口罩增加防護。
羅一鈞昨日在疫報記者會上表示，2日到8日新增515例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週上升，且為5個月以來新高；另外新增48例死亡病例，也是去（2023）年9月初以來新高。
COVID-19疫情發展，羅一鈞說，預估會與類流感疫情同在農曆春節前一週（1月28日到2月3日間）達高峰，屆時每日就診人次預估約在1.2萬到1.5萬之間；並因春節後緊接著開學與228連假，屆時可能再有一波疫情出現，整體呼吸道疫情，應該會持續到3月初，才知道是否明顯下降。
各變異株狀況，羅一鈞說，觀察國內JN.1變異株占比，增加趨勢較不如國外快速，目前僅占約25%，預估可能會在春節前超越EG.5變異株，成為主流病毒株，不過其對疫情的主要影響，還是會是在春節後。
隨COVID-19、季節性流感和其他呼吸道疾病病例增加，美國紐約、加州、伊利諾州和麻薩諸塞州等4州醫院恢復戴口罩措施。羅一鈞指出，西班牙部分地區也已針對醫療照護機構恢復口罩令，但台灣則從去年8月以來都維持「規定戴口罩場域」為醫院、診所及一般護理之家、老人福利機構須全程戴口罩。
此外並建議，有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時，或與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時可配戴口罩。
大選將至，羅一鈞提醒，返鄉投票時，大眾交通工具上人潮聚集且通風不良，大型造勢活動雖在戶外，但人潮擁擠且無法保持適當距離，也建議配戴口罩。
疾管署表示，自去年11月26日起實施中港澳入境有症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至今年1月7日已採檢347人，其中250人為陽性，檢出陽性仍以流感占68.4%及COVID-19占14.8%為主。
Novavax XBB疫苗全台開打，逾93萬人次已接種莫德納
（中央社）Novavax XBB疫苗即起全台開打，疾管署昨日表示，莫德納XBB疫苗已逾93萬人次接種，且丹麥、荷蘭、美國等最新研究皆顯示XBB疫苗能有效預防COVID-19重症，保護力達6至7成。
衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞昨日在疫情記者會上表示，預估春節前1週COVID-19與類流感疫情會同達高峰，且春節後將再迎一波COVID-19疫情。
對抗疫情，羅一鈞說，據丹麥、荷蘭、美國等國最新研究，一致顯示接種XBB疫苗，能有效預防COVID-19導致急門診、住院甚至須要進加護病房的情況，保護力達6至7成；但若未接種XBB疫苗，即使曾接種過舊版COVID-19疫苗，面對新疫情，保護力也會在6到9個月後歸零。
Novavax XBB.1.5疫苗於昨日起開放12歲以上民眾接種，疾管署接種建議為，未曾接種COVID-19疫苗者，接種2劑（0.5mL），兩劑間隔4週（28天）以上。
曾接種COVID-19疫苗者（不含已接種莫德納XBB.1.5疫苗者），則接種1劑（0.5mL），與前1劑間隔3個月（84天）以上。
國內XBB.1.5疫苗目前除有Novavax，莫德納XBB疫苗亦已於去年開打，年紀在6個月以上接可接種。羅一鈞表示，目前莫德納XBB疫苗已接種93.7萬人次，呼籲民眾踴躍擇一接種，「防疫+1不歸零」。
上週新增48例COVID-19死亡，疾管署防疫醫師林詠青表示，其中較年輕個案為中部40多歲男性，有神經系統、內分泌系統慢性疾病，未曾接種過任何COVID-19疫苗；去年12月上旬因泌尿道問題住院治療，期間出現間歇性發燒，給予抗生素後未改善，檢驗發現感染COVID-19，胸部X光檢查也發現有雙側肺炎。
林詠青說明，經給予抗病毒藥物治療，男子在12月中旬血氧仍持續降低、肺炎也持續惡化，最後在1月上旬，因COVID-19感染合併嚴重肺炎跟呼吸衰竭過世，距離發病時間共3週。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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