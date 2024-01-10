春節前後估2波呼吸道疫情，羅一鈞籲人潮處戴口罩，Novavax XBB疫苗昨起全台開打

春節前後估2波呼吸道疫情，羅一鈞籲人潮處戴口罩

（中央社）疾管署發言人羅一鈞昨（9）日表示，預估農曆春節前1週COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）與類流感疫情會同達高峰，且春節後將再迎一波COVID-19疫情，若參加選前之夜、搭車返鄉人潮擁擠，建議可戴口罩增加防護。

羅一鈞昨日在疫報記者會上表示，2日到8日新增515例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週上升，且為5個月以來新高；另外新增48例死亡病例，也是去（2023）年9月初以來新高。

COVID-19疫情發展，羅一鈞說，預估會與類流感疫情同在農曆春節前一週（1月28日到2月3日間）達高峰，屆時每日就診人次預估約在1.2萬到1.5萬之間；並因春節後緊接著開學與228連假，屆時可能再有一波疫情出現，整體呼吸道疫情，應該會持續到3月初，才知道是否明顯下降。

各變異株狀況，羅一鈞說，觀察國內JN.1變異株占比，增加趨勢較不如國外快速，目前僅占約25%，預估可能會在春節前超越EG.5變異株，成為主流病毒株，不過其對疫情的主要影響，還是會是在春節後。

隨COVID-19、季節性流感和其他呼吸道疾病病例增加，美國紐約、加州、伊利諾州和麻薩諸塞州等4州醫院恢復戴口罩措施。羅一鈞指出，西班牙部分地區也已針對醫療照護機構恢復口罩令，但台灣則從去年8月以來都維持「規定戴口罩場域」為醫院、診所及一般護理之家、老人福利機構須全程戴口罩。

此外並建議，有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時，或與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時可配戴口罩。

大選將至，羅一鈞提醒，返鄉投票時，大眾交通工具上人潮聚集且通風不良，大型造勢活動雖在戶外，但人潮擁擠且無法保持適當距離，也建議配戴口罩。

疾管署表示，自去年11月26日起實施中港澳入境有症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至今年1月7日已採檢347人，其中250人為陽性，檢出陽性仍以流感占68.4%及COVID-19占14.8%為主。

Novavax XBB疫苗全台開打，逾93萬人次已接種莫德納

（中央社）Novavax XBB疫苗即起全台開打，疾管署昨日表示，莫德納XBB疫苗已逾93萬人次接種，且丹麥、荷蘭、美國等最新研究皆顯示XBB疫苗能有效預防COVID-19重症，保護力達6至7成。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞昨日在疫情記者會上表示，預估春節前1週COVID-19與類流感疫情會同達高峰，且春節後將再迎一波COVID-19疫情。

對抗疫情，羅一鈞說，據丹麥、荷蘭、美國等國最新研究，一致顯示接種XBB疫苗，能有效預防COVID-19導致急門診、住院甚至須要進加護病房的情況，保護力達6至7成；但若未接種XBB疫苗，即使曾接種過舊版COVID-19疫苗，面對新疫情，保護力也會在6到9個月後歸零。

Novavax XBB.1.5疫苗於昨日起開放12歲以上民眾接種，疾管署接種建議為，未曾接種COVID-19疫苗者，接種2劑（0.5mL），兩劑間隔4週（28天）以上。

曾接種COVID-19疫苗者（不含已接種莫德納XBB.1.5疫苗者），則接種1劑（0.5mL），與前1劑間隔3個月（84天）以上。

國內XBB.1.5疫苗目前除有Novavax，莫德納XBB疫苗亦已於去年開打，年紀在6個月以上接可接種。羅一鈞表示，目前莫德納XBB疫苗已接種93.7萬人次，呼籲民眾踴躍擇一接種，「防疫+1不歸零」。

上週新增48例COVID-19死亡，疾管署防疫醫師林詠青表示，其中較年輕個案為中部40多歲男性，有神經系統、內分泌系統慢性疾病，未曾接種過任何COVID-19疫苗；去年12月上旬因泌尿道問題住院治療，期間出現間歇性發燒，給予抗生素後未改善，檢驗發現感染COVID-19，胸部X光檢查也發現有雙側肺炎。

林詠青說明，經給予抗病毒藥物治療，男子在12月中旬血氧仍持續降低、肺炎也持續惡化，最後在1月上旬，因COVID-19感染合併嚴重肺炎跟呼吸衰竭過世，距離發病時間共3週。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航