「這群人TGOP」傳公司解散，展榮「最後一拍」預告停更將至，為何團體YouTuber難以長遠發展？

YouTuber團體「這群人TGOP」擁有驚人的357萬訂閱,是早期進軍YouTube市場的先驅者,然而,去年(2023)團長展榮突然在臉書上宣布今年將暫停更新,同時透露將以個人身份繼續活動而不解散。

不過就在昨天(9)日,有消息指出「這群人」所成立的公司解散,引發了團體將正式解散的傳聞。

Photo Credit: 截圖自經濟部商工登記公示資料查詢系統

儘管並未直接對外說明,但在今天凌晨,展榮突然在Instagram上分享了一張寫著「謝謝展榮請飲料,這群人最後一拍」的板子,讓粉絲感到非常不捨。

而在這則貼文下方,成員木星和反骨男孩的成員培根紛紛留言表達不捨,粉絲也在留言區寫下表達不捨的文字,同時表達期望七人能夠再次合體創作。

團員皆科班出身

這群人團隊自2011年開始在網路上嶄露頭角,被視為台灣網路創作者的先行者,團隊成員包括雙胞胎兄弟展榮和展瑞、尼克、茵聲、木星、董仔、石頭,共七人組成。

在這個團隊中,雙胞胎兄弟的展榮、展瑞,以及茵聲、董仔等成員,都有豐富的表演科班背景,都曾經歷高職和專科的舞台劇和演員培訓。

而將影片上傳到YouTube的主意,最初是由雙胞胎兄弟中的展瑞提出的。他曾在美國學英文時,注意到當地YouTube頻道訂閱盛行,也看到許多YouTuber在聲量上不輸給明星,因此他預測這股風潮幾年後會蔓延到台灣。

於是,展榮、展瑞在服完兵役後,兩兄弟再度召集一眾好友,並由展榮擔任團長,團體開始製作網路短片。顯然地,隨著影音媒體的蓬勃發展,這幾年證實了展瑞的先見之明。

收高價業配金額、團員不合引發爭議,成員出面闢謠

但隨著團體逐漸受到關注,伴隨而來的是一些爭議。

先前有傳聞指出,這群人的業配合作價碼高達130萬而引起爭議。此外,也有多次有不明人士爆料指團體內部爭執嚴重,懷疑是因為頻道分潤不均等原因。

對於這些聲音,成員茵聲在電視節目宣傳自己的作品時感慨萬分,她分享道,團隊實際上經營的是一家中小企業,擁有20多名員工,並非像外界想像中賺得這麼多。

茵聲也強調,這群人內部不存在分潤不均的問題,若有的話早在十幾年前就會出現,所以現在不必再討論分潤、賺太多的問題。

此外,茵聲也表示停更的另一原因是這群人的團隊成員,希望挑戰舒適圈以外的事物,每位成員都想要試試看自己的潛力,不想讓成長受到限制。

曾經因熱血而聚集的年輕人,如今面臨著各自生涯規劃的不同的現實考量,雖然分潤比例並非問題,但頻道收入均分卻難以支撐各成員的生活費用。

出於對未來的考量,他們一致認為各奔前程是最好的選擇,因此決定頻道停更,讓大家追尋各自人生下一階段的理想狀態。

搞怪風格引人注目,《超瞎翻唱系列》爆紅

2011年時,他們在YouTube正式創立「這群人TGOP」頻道,以搞笑精神,演出原創、幽默及 Kuso作為頻道宗旨。

發布第一支影片《我要看陰地》,以搞笑的歌仔戲腔調,搭配浮誇的演技呈現,使他們開始受到關注。

到了2016年,可謂是這群人事業上的一個重要里程碑。

他們在這年推出《超瞎翻唱系列》影片,以詼諧幽默的風格,將當時熱門的西洋流行歌曲如Imagine Dragon〈Radioactive〉、Ellie Goulding的〈Love Me Like You Do〉、Katy Perry的〈Roar〉、Meghan Trainor的〈All About That Bass〉等歌詞翻譯成中文與台語,並認真地拍攝音樂影片來詮釋這些毫無邏輯的歌詞,滑稽又荒謬的呈現方式使得他們在網路上迅速走紅。

正值當時台灣的YouTube創作蓬勃發展的時候,《超瞎翻唱系列》的成功來得正是時候。在這部影片推出後不久,他們很快地達到了100萬訂閱的成就。

由於《超瞎翻唱系列》深受廣大觀眾的喜愛,因此在2017年,這群人陸續推出了〈情歌寶典〉與〈舞曲大帝國〉等續集。

兩部影片同樣以詼諧搞笑的方式,翻唱多首熱門西洋情歌與舞曲,再次受到廣泛觀眾的喜愛。

截至目前為止,《超瞎翻唱系列》的三部影片中,第一部已經吸引了高達1531萬的觀看次數;第二部《情歌寶典》也已經有826萬觀看次數,而第三部《舞曲大帝國》則達到了976萬次觀看。

當這群人宣布即將停更的消息後,許多粉絲紛紛回來重新欣賞這個讓這群人真正受到大眾關注的系列作品。預計隨著團隊即將停更,這些影片的觀看次數還將再迎來一波增長。

《經典語錄系列》再創人氣高峰

此外,這群人還有一系列極受歡迎的影片,即《經典語錄系列》。

在這個系列中,團隊以浮誇的方式呈現各種生活情境和不同職業中人們經常說的話。搭配團隊成員獨特的幽默風格,這不僅讓人在娛樂中樂在其中,也讓觀眾從影片中感受到生活的共鳴,因此這個系列也深受觀眾喜愛。

而這群人更多次在《經典語錄系列》影片中邀請各領域的名人進行跨界合作。

他們曾找來演員林哲熹、鳳小岳、唐從聖等人,並邀請丁噹、江美琪、戴愛玲等歌手參與,進一步豐富了影片的內容。此外,他們還找來眾多YouTuber如黑龍、大蛇丸、薔薔等客串,為該系列影片帶來不同的特色。

觀眾看到這些在不同領域傑出的表演者與這群人一同嘻笑打鬧,演繹各種荒誕情境,都為這群人的頻道增添了不少看點。

團隊解散後成員動向

隨著這群人停更時間的接近,粉絲們都很關心團隊成員的未來發展。